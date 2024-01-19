Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка

"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос Если президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум