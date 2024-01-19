Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка - 19.01.2024 Украина.ру
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Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка - 19.01.2024 Украина.ру
Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
Несмотря на то, что запросы Украины очень велики, Европейский инвестиционный банк сыграет ключевую роль в финансировании восстановления страны. Об этом заявила в интервью Bloomberg TV глава ЕИБ Надя Кальвино
2024-01-19T13:36
2024-01-19T13:36
новости
украина
инвестиции
евросоюз
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"Это очевидно, что финансовые потребности Украины будут огромными", - сказала Кальвино журналистам в Давосе, после Всемирного Экономического форума, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.Трудно себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже если новым президентом станет Дональд Трамп, добавила она.С начала военных действий Европейский инвестиционный банк отправил на нужды украинской инфраструктуры 1,7 миллиарда евро.Зеленский в Давосе неоднократно поднимал тему инвестиций в Украину и провел встречу с главой банковского холдинга JPMorgan Chase &amp; Co Джеймсом Даймоном. В Офисе президента Украины встречу назвали удачной и эффективной.
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новости, украина, инвестиции, евросоюз
Новости, Украина, инвестиции, Евросоюз

Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка

13:36 19.01.2024
 
© Фото : Открытые источникиденьги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро
деньги, зарплата в конверте, конверт с деньгами, евро - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Открытые источники
Читать в
Несмотря на то, что запросы Украины очень велики, Европейский инвестиционный банк сыграет ключевую роль в финансировании восстановления страны. Об этом заявила в интервью Bloomberg TV глава ЕИБ Надя Кальвино
"Это очевидно, что финансовые потребности Украины будут огромными", - сказала Кальвино журналистам в Давосе, после Всемирного Экономического форума, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Трудно себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже если новым президентом станет Дональд Трамп, добавила она.
С начала военных действий Европейский инвестиционный банк отправил на нужды украинской инфраструктуры 1,7 миллиарда евро.
Зеленский в Давосе неоднократно поднимал тему инвестиций в Украину и провел встречу с главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном. В Офисе президента Украины встречу назвали удачной и эффективной.
17 января, 13:57
"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в ДавосЕсли президент Украины Владимир Зеленский и был огорчен своей поездкой в Давос и критикой со стороны США, то не показал этого и вел себя с юмором. Так журналисты Bloomberg описали визит украинского лидера на Всемирный Экономический форум
 
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