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Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка - 19.01.2024 Украина.ру
Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
Несмотря на то, что запросы Украины очень велики, Европейский инвестиционный банк сыграет ключевую роль в финансировании восстановления страны. Об этом заявила в интервью Bloomberg TV глава ЕИБ Надя Кальвино
2024-01-19T13:36
2024-01-19T13:36
2024-01-19T13:36
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украина
инвестиции
евросоюз
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"Это очевидно, что финансовые потребности Украины будут огромными", - сказала Кальвино журналистам в Давосе, после Всемирного Экономического форума, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.Трудно себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже если новым президентом станет Дональд Трамп, добавила она.С начала военных действий Европейский инвестиционный банк отправил на нужды украинской инфраструктуры 1,7 миллиарда евро.Зеленский в Давосе неоднократно поднимал тему инвестиций в Украину и провел встречу с главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном. В Офисе президента Украины встречу назвали удачной и эффективной.
https://ukraina.ru/20240117/1052741273.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, инвестиции, евросоюз
Потребности Украины "огромны" - глава Европейского инвестиционного банка
Несмотря на то, что запросы Украины очень велики, Европейский инвестиционный банк сыграет ключевую роль в финансировании восстановления страны. Об этом заявила в интервью Bloomberg TV глава ЕИБ Надя Кальвино
"Это очевидно, что финансовые потребности Украины будут огромными", - сказала Кальвино журналистам в Давосе, после Всемирного Экономического форума, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Трудно себе представить, что США прекратят поддержку Киева, даже если новым президентом станет Дональд Трамп, добавила она.
С начала военных действий Европейский инвестиционный банк отправил на нужды украинской инфраструктуры 1,7 миллиарда евро.
Зеленский в Давосе неоднократно поднимал тему инвестиций в Украину и провел встречу с главой банковского холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймсом Даймоном. В Офисе президента Украины встречу назвали удачной и эффективной.