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Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне - 19.01.2024 Украина.ру
Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня
2024-01-19T11:16
2024-01-19T11:16
2024-01-19T11:16
видео
андрей суздальцев
давос
украина
британия
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сша
тайвань
европа
фрг
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00:37 - О визите Зеленского на форум в Давосе; 09:03 - ФРГ готовится к атаке РФ после поражения Украины? 13:32 - Зачем англосаксы стирают память о бомбардировках Дрездена? 16:11 - Ракетный удар США по хуситам и выборы на Тайване: есть ли связь?
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня
00:37
- О визите Зеленского на форум в Давосе; 09:03
- ФРГ готовится к атаке РФ после поражения Украины? 13:32
- Зачем англосаксы стирают память о бомбардировках Дрездена? 16:11
- Ракетный удар США по хуситам и выборы на Тайване: есть ли связь?