https://ukraina.ru/20240119/1052782143.html

Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне

Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне - 19.01.2024 Украина.ру

Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня

2024-01-19T11:16

2024-01-19T11:16

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андрей суздальцев

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фрг

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00:37 - О визите Зеленского на форум в Давосе; 09:03 - ФРГ готовится к атаке РФ после поражения Украины? 13:32 - Зачем англосаксы стирают память о бомбардировках Дрездена? 16:11 - Ракетный удар США по хуситам и выборы на Тайване: есть ли связь?

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2024

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