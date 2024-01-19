Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне - 19.01.2024 Украина.ру
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Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне - 19.01.2024 Украина.ру
Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня
2024-01-19T11:16
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00:37 - О визите Зеленского на форум в Давосе; 09:03 - ФРГ готовится к атаке РФ после поражения Украины? 13:32 - Зачем англосаксы стирают память о бомбардировках Дрездена? 16:11 - Ракетный удар США по хуситам и выборы на Тайване: есть ли связь?
давос
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британия
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видео, андрей суздальцев, давос, украина, британия, великобритания, сша, тайвань, европа, фрг, сво, спецоперация, память, россия, китай, суэцкий канал, иран, владимир зеленский, германия, война, президент, форум, хуситы, армия, польша, калининград, прибалтика, ес, кнр (китай), эстония, латвия, литва, удар, остров, нато, видео
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Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне

11:16 19.01.2024
 
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Политолог Андрей Суздальцев в эфире Украина.ру выделил четыре основных момента в визите Зеленского на форум в Давосе, а также рассказал о фантастических планах Германии в отношении армии РФ и спрогнозировал вероятный исход конфликта вокруг Тайваня
00:37 - О визите Зеленского на форум в Давосе;
09:03 - ФРГ готовится к атаке РФ после поражения Украины?
13:32 - Зачем англосаксы стирают память о бомбардировках Дрездена?
16:11 - Ракетный удар США по хуситам и выборы на Тайване: есть ли связь?
 
ВидеоАндрей СуздальцевДавосУкраинаБританияВеликобританияСШАТайваньЕвропаФРГСВОСпецоперацияпамятьРоссияКитайСуэцкий каналИранВладимир ЗеленскийГерманиявойнапрезидентфорумхуситыАрмияПольшаКалининградПрибалтикаЕСКНР (Китай)ЭстонияЛатвияЛитваУДАРостровНАТО
 
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11:16Зачем Европа анонсирует победы там, где армия России даже не появится - Суздальцев о возможной войне
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