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Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков

Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков - 18.01.2024 Украина.ру

Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков

Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал, чем запомнился Международный экономический форум в Давосе, зачем ФРГ переписывает историю, а также раскрыл поэтапный план США на Ближнем Востоке

2024-01-18T16:47

2024-01-18T16:47

2024-01-18T16:47

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00:38 - Итоги Международного экономического форума в Давосе; 09:57 - Изменилась ли риторика Зеленского с высоких трибун? 10:50 - О гарантиях безопасности между Лондоном и Киевом; 16:18 - Зачем Германия переписывает историю? 22:01 - План США в Красном море и война с хуситами; 32:39 - Вероятность войны США с Ираном; 34:26 - Годовщина прорыва блокады Ленинграда и попытки атаковать Санкт-Петербург БПЛА.

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