Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков - 18.01.2024 Украина.ру
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Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков
Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков - 18.01.2024 Украина.ру
Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков
Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал, чем запомнился Международный экономический форум в Давосе, зачем ФРГ переписывает историю, а также раскрыл поэтапный план США на Ближнем Востоке
2024-01-18T16:47
2024-01-18T16:47
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00:38 - Итоги Международного экономического форума в Давосе; 09:57 - Изменилась ли риторика Зеленского с высоких трибун? 10:50 - О гарантиях безопасности между Лондоном и Киевом; 16:18 - Зачем Германия переписывает историю? 22:01 - План США в Красном море и война с хуситами; 32:39 - Вероятность войны США с Ираном; 34:26 - Годовщина прорыва блокады Ленинграда и попытки атаковать Санкт-Петербург БПЛА.
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видео, николай стариков, давос, форум, экономика, сша, владимир зеленский, вирус, британия, великобритания, фрг, бомбардировка, хуситы, лондон, россия, сво, украина, сектор газа, израиль, палестино-израильский конфликт, иран, спецоперация, суэцкий канал, тайвань, глобализм, видео
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Начнут ли США войну с Ираном, будет ли второй фронт на Тайване и что готовят в Красном море - Стариков

16:47 18.01.2024
 
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Писатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в студии Украина.ру рассказал, чем запомнился Международный экономический форум в Давосе, зачем ФРГ переписывает историю, а также раскрыл поэтапный план США на Ближнем Востоке
00:38 - Итоги Международного экономического форума в Давосе;
09:57 - Изменилась ли риторика Зеленского с высоких трибун?
10:50 - О гарантиях безопасности между Лондоном и Киевом;
16:18 - Зачем Германия переписывает историю?
22:01 - План США в Красном море и война с хуситами;
32:39 - Вероятность войны США с Ираном;
34:26 - Годовщина прорыва блокады Ленинграда и попытки атаковать Санкт-Петербург БПЛА.
 
ВидеоНиколай СтариковДавосфорумэкономикаСШАВладимир ЗеленскийвирусБританияВеликобританияФРГбомбардировкахуситыЛондонРоссияСВОУкраинасектор ГазаИзраильПалестино-израильский конфликтИранСпецоперацияСуэцкий каналТайваньглобализм
 
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