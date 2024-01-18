Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию" - 18.01.2024 Украина.ру
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Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию"
Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию" - 18.01.2024 Украина.ру
Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию"
Снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ, признал обороны Украины Рустем Умеров на открытии конференции "артиллерийской коалиции". Его слова приводятся на сайте украинского министерства обороны
2024-01-18T16:47
2024-01-18T16:47
новости
украина
минобороны украины
рустем умеров
всу
снаряды
дефицит
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Накануне Умеров отменил свой визит во Францию "по соображениям безопасности". Украинский министр обороны должен был встретиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, но подключился по видеосвязи.Министры должны были запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты."Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
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новости, украина, минобороны украины, рустем умеров, всу, снаряды, дефицит
Новости, Украина, Минобороны Украины, Рустем Умеров, ВСУ, снаряды, дефицит

Умеров пожаловался на снарядный голод в "Артиллерийскую коалицию"

16:47 18.01.2024
 
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© commons.wikimedia.org / Ministry of Defense of Ukraine
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Снарядный голод является серьезной проблемой для ВСУ, признал обороны Украины Рустем Умеров на открытии конференции "артиллерийской коалиции". Его слова приводятся на сайте украинского министерства обороны
"Дефицит боеприпасов и снарядный голод - это чрезвычайно актуальная проблема, с которой сейчас сталкиваются наши вооруженные силы", - заявил Умеров.
Накануне Умеров отменил свой визит во Францию "по соображениям безопасности". Украинский министр обороны должен был встретиться со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, но подключился по видеосвязи.
Министры должны были запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.
"Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).
В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
10:46
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИМинистр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны
 
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