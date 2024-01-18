Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину - 18.01.2024 Украина.ру
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Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину
Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину - 18.01.2024 Украина.ру
Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину
Франция пообещала изготовить новые гаубицы Caesar для Украины, которые обойдутся почти в 390 млн евро – это безумие, которое нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
2024-01-18T16:20
2024-01-18T16:20
новости
франция
украина
флориан филиппо
эммануэль макрон
гаубицы
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Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien заявил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины.Самоходные гаубицы Caesar производит французская компания Nexter. По словам её официального представителя Александра Дюпьи, стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро."Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо.Министр обороны Франции при этом заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. До начала военного конфликта на Украине французский оборонный концерн Nexter изготавливал по две гаубицы в месяц. После президент Франции Эммануэль Макрон объявил "экономику войны", предприятие увеличило темпы производства до 4-6 единиц оружия в месяц.
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новости, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, гаубицы
Новости, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, гаубицы

Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину

16:20 18.01.2024
 
© РИА Новости . Кристина Афанасьева / Перейти в фотобанкФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Франция пообещала изготовить новые гаубицы Caesar для Украины, которые обойдутся почти в 390 млн евро – это безумие, которое нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
"Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира] Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", - написал политик в X.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien заявил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины.
Самоходные гаубицы Caesar производит французская компания Nexter. По словам её официального представителя Александра Дюпьи, стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро.
"Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо.
Министр обороны Франции при этом заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. До начала военного конфликта на Украине французский оборонный концерн Nexter изготавливал по две гаубицы в месяц. После президент Франции Эммануэль Макрон объявил "экономику войны", предприятие увеличило темпы производства до 4-6 единиц оружия в месяц.
ВСУ артиллерия CAESAR
10:36
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны ФранцииУкраина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien
 
НовостиФранцияУкраинаФлориан ФилиппоЭммануэль Макронгаубицы
 
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