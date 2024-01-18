Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину
Франция пообещала изготовить новые гаубицы Caesar для Украины, которые обойдутся почти в 390 млн евро – это безумие, которое нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X
"Франция произведёт 78 Caesar для Украины [Владимира] Зеленского… Причем в момент, когда Украина проигрывает, когда сами американцы прекращают все поставки оружия и денег! Это безумие должно прекратиться. Выберем мир и прекратим разрушать себя ради пешки НАТО", - написал политик в X.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien заявил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины.
Самоходные гаубицы Caesar производит французская компания Nexter. По словам её официального представителя Александра Дюпьи, стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро.
"Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо.
Министр обороны Франции при этом заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. До начала военного конфликта на Украине французский оборонный концерн Nexter изготавливал по две гаубицы в месяц. После президент Франции Эммануэль Макрон объявил "экономику войны", предприятие увеличило темпы производства до 4-6 единиц оружия в месяц.