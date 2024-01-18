https://ukraina.ru/20240118/1052769474.html

Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину

Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину - 18.01.2024 Украина.ру

Французский политик призвал строить больницы, а не вооружать Украину

Франция пообещала изготовить новые гаубицы Caesar для Украины, которые обойдутся почти в 390 млн евро – это безумие, которое нужно прекратить, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X

2024-01-18T16:20

2024-01-18T16:20

2024-01-18T16:20

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флориан филиппо

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гаубицы

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Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien заявил, что Франция в 2024 году намерена произвести 78 новых гаубиц Caesar для Украины.Самоходные гаубицы Caesar производит французская компания Nexter. По словам её официального представителя Александра Дюпьи, стоимость производства одной гаубицы составляет порядка 5 миллионов евро."Каждая гаубица стоит 5 миллионов евро, что означает 390 миллионов евро – стоимость двух новых больниц во Франции! А после этого нам говорят, что денег на больных и пенсионеров нет", - отметил Филиппо.Министр обороны Франции при этом заявил, что Украина приобрела еще шесть гаубиц Caesar. До начала военного конфликта на Украине французский оборонный концерн Nexter изготавливал по две гаубицы в месяц. После президент Франции Эммануэль Макрон объявил "экономику войны", предприятие увеличило темпы производства до 4-6 единиц оружия в месяц.

https://ukraina.ru/20240118/1052755142.html

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новости, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, гаубицы