https://ukraina.ru/20240118/1052760016.html
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн - 18.01.2024 Украина.ру
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
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VEON – это холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, включая украинский "Киевстар". Штаб-квартира расположена в Амстердаме.VEON и "Киевстар" провели оценку финансовых последствий. В компании предположили, что на результаты 2023 года сбои в "Киевстаре" повлияют меньше, чем на итоги за 2024 год.Компания ожидает, что потеряет в выручке, "в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстар" для компенсации неудобств, причиненных во время сбоев в работе.Сбой в работе "Киевстара" произошёл утром 12 декабря. Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
https://ukraina.ru/20240105/1052559131.html
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новости, украина, киев, мобильная связь, убытки
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
VEON – это холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, включая украинский "Киевстар". Штаб-квартира расположена в Амстердаме.
VEON и "Киевстар" провели оценку финансовых последствий. В компании предположили, что на результаты 2023 года сбои в "Киевстаре" повлияют меньше, чем на итоги за 2024 год.
Компания ожидает, что потеряет в выручке, "в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстар" для компенсации неудобств, причиненных во время сбоев в работе.
"Влияние этих предложений на выручку в настоящее время оценивается примерно в 3,6 миллиарда гривен (приблизительно 95 миллионов долларов США)", - сообщили в VEON.
Сбой в работе "Киевстара" произошёл утром 12 декабря. Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили
, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.