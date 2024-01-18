Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн - 18.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240118/1052760016.html
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн - 18.01.2024 Украина.ру
Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
новости
украина
киев
мобильная связь
убытки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448449_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5e3787cf581af3d18601e02401ecfe4b.jpg.webp
VEON – это холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, включая украинский "Киевстар". Штаб-квартира расположена в Амстердаме.VEON и "Киевстар" провели оценку финансовых последствий. В компании предположили, что на результаты 2023 года сбои в "Киевстаре" повлияют меньше, чем на итоги за 2024 год.Компания ожидает, что потеряет в выручке, "в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстар" для компенсации неудобств, причиненных во время сбоев в работе.Сбой в работе "Киевстара" произошёл утром 12 декабря. Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
https://ukraina.ru/20240105/1052559131.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036448449_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_84d89493f56fedcc724a5ee4f0f75aa9.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, мобильная связь, убытки
Новости, Украина, Киев, мобильная связь, убытки

Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн

12:42 18.01.2024
 
© Украина.ру / Василий ТкачХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
Телекоммуникационная компания VEON, владелец "Киевстара", подсчитала предварительные убытки от декабрьской хакерской атаки, говорится на официальном сайте Veon
VEON – это холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ, включая украинский "Киевстар". Штаб-квартира расположена в Амстердаме.
VEON и "Киевстар" провели оценку финансовых последствий. В компании предположили, что на результаты 2023 года сбои в "Киевстаре" повлияют меньше, чем на итоги за 2024 год.
Компания ожидает, что потеряет в выручке, "в результате мер по повышению лояльности клиентов, принятых "Киевстар" для компенсации неудобств, причиненных во время сбоев в работе.
"Влияние этих предложений на выручку в настоящее время оценивается примерно в 3,6 миллиарда гривен (приблизительно 95 миллионов долларов США)", - сообщили в VEON.
Сбой в работе "Киевстара" произошёл утром 12 декабря. Абоненты жаловались на отсутствие интернета и связи. В частности, о сбоях сообщали абоненты из Киева и Запорожья.
Представители "Киевстар" позднее в соцсетях объяснили ситуацию техническим сбоем. При отсутствии мобильной связи предложили бесплатно переключиться на другого оператора. Но вследствие общего технического сбоя "Киевстар" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов.
В "Киевстар" подтвердили, что технический сбой произошёл в результате мощной хакерской атаки.
Хакерская группа "Солнцепек" взяла на себя ответственность за совершенную атаку. Хакеры пояснили, что атаковали "Киевстар", так как компания обеспечивает связью ВСУ, а также государственные органы и силовые структуры.
Киевстар - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
5 января, 14:12
Отжим не удался. Зачем главный кибербезопасник СБУ дал интервью о "хакерской атаке" на "Киевстар"Кибератака 12 декабря оказала разрушительный эффект на крупнейшего украинского оператора связи "Киевстар", рассказал начальник управления кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк
 
НовостиУкраинаКиевмобильная связьубытки
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Страсти по Богдану. Почему в Киеве еще стоит памятник Хмельницкому
15:08"Чувствуют вседозволенность": Лавров прокомментировал гибель американского блогера в украинской тюрьме
14:40Лавров объяснил, как и от кого спецоперация помогла очистить Россию
14:40Алексей Живов: Россия свернёт голову ВСУ в Крынках и непредсказуемо освободит Правобережье Днепра
14:39"Узбеки Москвы" открестились от русофоба Баратова
14:29Очень хрупкий мир. Пакистанский кризис в глобальном контексте
13:57Румынские фермеры заблокировали еще один пункт пропуска на границе с Украиной
13:41Белуджистан: новая попытка разжечь войну
13:24"Вы - Белгород, мы - Харьков": как приструнить ВСУ и устроить панику в их рядах - Мощанский
13:00Беспилотник в Ленинградской области, Украина — Афганистан, французские бомбы. Главное на 13:00 18 января
12:54"Как с такими людьми разговаривать?": Лавров уличил Зеленского во лжи
12:48Смена составов. Теперь границу с Украиной блокируют румынские фермеры и перевозчики
12:44Запад ведёт дело к эскалации украинского конфликта — Лавров
12:43Украину ждет судьба Афганистана, Ирака и Ливии — Лавров
12:42Атака "Киевстара" принесла убытки голландской VEON почти на $100 млн
12:41Армен Гаспарян: Пока "Николя" прячется в Одессе, Зеленский устроил Великобритании "собаку Баскервилей"
12:27Повторить Крымскую войну. На что рассчитывает Британия, вооружая Украину
12:26Эвакуация сёл, массовые обморожения и откаты на строительстве укреплений. Что происходит в Сумах
12:26В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
11:55На Западе не осталось желающих "вкладываться" в украинский конфликт - Дерипаска
Лента новостейМолния