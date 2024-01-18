https://ukraina.ru/20240118/1052758577.html

Смена составов. Теперь границу с Украиной блокируют румынские фермеры и перевозчики

Смена составов. Теперь границу с Украиной блокируют румынские фермеры и перевозчики - 18.01.2024 Украина.ру

Смена составов. Теперь границу с Украиной блокируют румынские фермеры и перевозчики

Пока заблокированы два КПП на границе Украины с Румынией в Черновицкой области: "Сирет — Порубное" и "Викову-де-Сус — Красноильск". С 18 января анонсирована блокада КПП "Халмеу — Дьяково" на Закарпатье

2024-01-18T12:48

2024-01-18T12:48

2024-01-18T14:44

эксклюзив

украина

граница

фермер

перевозчики

румыния

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Проблемы на румыно-украинской границе начались в минувшие выходные. После обеда в субботу, 13 января, румынские фермеры на несколько часов заблокировали движение грузовиков через автомобильный пункт пропуска «Сирет — Порубное».В воскресенье этот КПП опять частично блокировали, а в понедельник, 15 января, акции фермеров и перевозчиков против импорта украинского продовольствия и преференций для украинских дальнобойщиков охватили всю Румынию.К протесту было привлечено около 4500 грузовиков, тракторов и другой техники. На кольцевой дороге Бухареста движение было почти парализовано. Многие протестующие приехали в столицу из других регионов Румынии.Местами на въездах в города полиция не пропускала протестующих. Так, возле Тимишоары (недалеко от границы с Закарпатьем) колонну фермеров, по их словам, не пустили дальше с аргументом, что их техника предназначена для сельскохозяйственной деятельности, а не организованного перемещения по крупным магистралям.В городах Бая-Маре и Сучава, недалеко от границы с Черновицкой областью, протестующие ездили колонной из десятков грузовиков и почти парализовали движение на своем маршруте. При этом КПП «Сирет — Порубное» был полностью заблокирован для проезда грузовиков.В городе Крайова на юге Румынии протестующие заблокировали основной въезд в город после того, как их с транспортом не пропустили туда. Городские таксисты заявили, что присоединяются к акции. В городе Сибиу, что в центрально-западной части страны, медленно ездила колонна из около 80 машин.Протесты прошли также в городе Тыргу-Муреш и приграничном с Болгарией районе Долж. Кроме этого, десятки фур протестующих парализовали работу таможенного пункта Недлак на границе с Венгрией, ведь украинские дальнобойщики, по причине блокады польско-украинской границы и очередей на венгерско-украинской, пытаются проехать через Румынию. Также фермеры блокировали въезды в порт Констанца, через который экспортируется украинское зерно.Эта акция стала серьёзным ударом по украинскому экспорту, ведь Румыния после начала СВО превратилась в одну из ключевых стран для транзита украинской продукции. Её роль возросла после эмбарго на импорт украинской сельхозпродукции, введенных несколькими странами Восточной Европы, а также после начала блокады большинства пунктов пропуска на границе Украины со стороны Польши.Ранее сообщалось, что ежемесячный экспорт с Украины через Румынию вырос с двух до трех миллионов тонн. Стороны сейчас работают над тем, чтобы увеличить пропускную способность пограничных переходов, чтобы выйти на четыре миллиона тонн.При этом требования дальнобойщиков и фермеров Румынии шире, чем у их польских коллег. Так, румынские перевозчики, кроме возврата к системе разрешений для украинских транспортных фирм, действовавшей до июня 2022 года, озвучивают требования об ускорении процедуры прохождения границы, разрешение на незначительное превышение весовых лимитов, обеспечение честной конкуренции, возмещение акцизного налога на топливо. Фермеры, кроме запрета на импорт украинской сельхозпродукции, хотят от правительства компенсаций за потери в результате засухи.Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку ещё в понедельник поручил профильным ведомствам разработать проекты законов для реагирования на проблемы, на которые жалуются фермеры и перевозчики. А во вторник, 16 января, появилась информация, что Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных организаций сельхозпроизводителей достигли соглашения, в результате которого было удовлетворено несколько требований фермеров.В частности, правительство Румынии обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положение о субсидированных кредитах. Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию убытков, вызванных импортом с Украины. Меры включают чёткую маркировку украинских зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью устройств с GPS в порту Констанца.Украинские СМИ сообщили об этом как о победе и очередном прорыве на европейском направлении, ведь в тот же день было достигнуто соглашение между правительством Польши и автомобильными перевозчиками о приостановке блокады польско-украинской границы до 1 марта.Однако Мариус Мику, один из представителей румынских фермеров на переговорах с властями, заявил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов. По его словам, на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга, 18 января.Пока же блокада автомобильных пунктов пропуска на румыно-украинской границе не прекращается, более того — анонсировано её расширение. Так, после обеда 17 января помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев сообщил, что румынские фермеры не прекратили блокирование движения грузовиков через пункты пропуска «Сирет — Порубное» и «Викову-де-Сус — Красноильск».По его словам, возле пункта пропуска «Сирет» блокирование грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд, а этой ночью блокирование движения грузовиков не прекращалось и в пункте пропуска «Викову-де-Сус». «Правда, буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд с Украины пока грузовики не оформляют из-за блокировки», — отметил Заруднев.Он указал, что по состоянию на 12:30 в живой очереди на выезд с Украины возле пункта пропуска «Красноильск», что напротив «Викову-де-Сус», стоит около 60 грузовых автомобилей, а в электронной очереди на выезд с Украины через «Порубное», что напротив КПП «Сирет», уже зарегистрировались более 1100 грузовиков.А в 20:00 по киевскому времени пресс-служба Государственной таможенной службы Украины сообщила, что утром в четверг, 18 января, перед пунктом пропуска «Халмеу — Дяково» со стороны Румынии начнется акция местных автоперевозчиков и фермеров.«Протестующие планируют перекрыть движение грузовиков, поэтому может быть временно ограничено или заблокировано движение грузового транспорта», — сказано в сообщении. При этом блокада не касается движения легкового транспорта и автобусов, как в двух других заблокированных КПП на румыно-украинской границе, уточнили в ведомстве.Румынские протестующие двинутся к пункту пропуска «Халмеу — Дяково» двумя колоннами: дальнобойщики — от границы с Венгрией, где они 17 января блокировали таможню в городке Узричень (неподалёку от Сату-Маре), а фермеры — из города Тимишоара, мэр которого Доминик Фриц разрешил их протест в самом центре города.«Тимишоара — это место, где в Румынии зародилась свобода и демократия. И остается местом смелых людей, которые борются за свои законные права», — написал мэр в социальных сетях, имея в виду вооружённый государственный переворот в декабре 1989 года.Стоит отметить, что 17 января в румынском городе Сирете, вблизи границы с Украиной, состоялась акция протеста около 150 украинских водителей. По информации представителя жандармерии Сучавы Роксаны Юлианы Ботезату, нарушений порядка не было, а украинцам разрешили колоннами по 10 человек двигаться в направлении границы.Именно в направлении, поскольку, как сообщила представитель Территориального управления Пограничной службы Румынии Алина Петрару, с полудня понедельника ни один грузовик не пересёк границу в пункте пропуска «Сирет — Сучава».

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, граница, фермер, перевозчики, румыния