https://ukraina.ru/20240117/1052737950.html

Премьер Польши разблокировал себе путь на Киев. Но там не хотят компромисса с Варшавой

Премьер Польши разблокировал себе путь на Киев. Но там не хотят компромисса с Варшавой - 17.01.2024 Украина.ру

Премьер Польши разблокировал себе путь на Киев. Но там не хотят компромисса с Варшавой

Накануне визита премьера Польши Дональда Туска в Киев его правительству удалось разблокировать границу с Украиной. Но если требования польских перевозчиков не удовлетворят, протест может возобновиться 1 марта

2024-01-17T13:02

2024-01-17T13:02

2024-01-17T13:02

эксклюзив

украина

польша

туск

перевозчики

протесты

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По соглашению с правительством страны польские перевозчики, которые с начала ноября 2023 года блокировали три автомобильных пункта пропуска на границе с Украиной, приостановят свой протест до 1 марта. Об этом 16 января сообщил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак.На это отреагировал и польский премьер Дональд Туск, который в социальных сетях назвал разблокирование границы одним из свидетельств того, что машина новой власти "запустилась".Климчак рассказал, что Министерство инфраструктуры подписало соглашение с польскими частными перевозчиками, возмущёнными преференциями, которые имеют их украинские коллеги.Министр подчеркнул, что соглашение означает не конец диалога, а начало "интенсивных переговоров".Климчак также представил семь пунктов соглашения с перевозчиками. В их число вошла, в частности, декларация о диалоге с Еврокомиссией относительно смягчения положений соглашения о либерализации торговли с Украиной, и получении финансовой поддержки пострадавших перевозчиков.Соглашение также включает положение о контроле обещаний украинской стороны относительно срока пребывания в Польше грузовых автомобилей, зарегистрированных за пределами Украины. Сегодня это время составляет примерно 20 дней, и его планируют продлить до 60 дней.Кроме того, на переходе "Дорогуск – Ягодин" в течение месяца (пилотный период) польские фуры, возвращающиеся с Украины без груза, смогут приоритетно регистрироваться в украинской электронной очереди для пересечения границы, и для них будут выделены отдельные полосы.В свою очередь, на пограничном переходе Малховице-Нижанковице водителям не придется в течение месяца регистрироваться в украинской электронной очереди."Этот протест является междисциплинарным. Он затрагивает очень много направлений международной политики, внутренней политики. Сложность и запутанность вопросов привела к тому, что переговоры и работа продолжались больше месяца. Протест будет прекращен до 1 марта", – сказал польский министр.Он добавил, что отныне начинаются конструктивные переговоры, "которые, как ожидается, дадут конкретный результат"."Впереди у нас очень много работы", – сказал Климчак. Он также отметил, что будет говорить с украинской стороной о взаимности в отношениях."Польша – окно Украины в мир. Мы будем стремиться к тому, чтобы то, что мы предлагаем украинской стороне, также предлагалось на стопроцентной взаимности нашей стороне", – заявил польский министр.В свою очередь, лидер перевозчиков Рафал Меклер заявил: "Если решение проблемы не будет найдено, мы вернёмся на границу. Мы даем министерству мандат доверия. Это не капитуляция, а стратегическая пауза".При этом он подчеркнул, что "правительство в конкретные сроки берет на себя ряд обязательств, направленных на реализацию требований протеста". Меклер также добавил, что на границе остаётся вся инфраструктура протестующих – контейнеры и трейлеры.Таким образом, блокада украинской границы с польской стороны на данный момент полностью снята."Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков. Просим водителей и перевозчиков учесть эту информацию при планировании международных перевозок", – призвали в ГПСУ."Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", – отметили в ГПСУ.Как сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) со ссылкой на польских коллег, 16 января около 16:00 по киевскому времени завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец – Корчовая" и "Рава-Русская – Гребенное". А в 20:00 по Киеву аналогичная информация поступила и с пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин".Ведомство уточнило, что сейчас на въезд в Украину перед первыми двумя пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков, по третьему открытой информации нет.На Украине новость о разблокировании границы с Польшей СМИ опубликовали в информационном режиме, никто из чиновников её пока не прокомментировал.Польские же СМИ однозначно расценили её как подготовку к визиту премьера страны Дональда Туска на Украину, который должен состояться в ближайшее время. При этом высказываются опасения, что Варшава может променять улучшение отношений с Киевом на дальнейшие односторонние уступки.В частности, внешнеполитический обозреватель близкого к польскому правительству портала Onet.pl, бывший высокопоставленный дипломат Витольд Юраш прогнозирует, что визит Туска не принесет прорыва во взаимоотношениях двух стран.Эксперт уверен, что визит даст возможность лишь выразить общую политическую поддержку Украине, но не решить споры между Варшавой и Киевом. И главная проблема, по его мнению, в неадекватности украинской стороны.Юраш приводит слова украинского аналитика, пожелавшего остаться анонимным, что киевские власти в какой-то момент считали, что, если бы в начале российской СВО Польшей управляла не партия "Право и Справедливость" (ПиС), а "Гражданская коалиция" (ГК) Дональда Туска, это было бы более выгодно с точки зрения Украины."Как известно, Польша во времена правительства ПиС передала Украине почти 400 танков и более 200 гаубиц и САУ, т.е. примерно половину своего бронетанкового потенциала.Это происходило – добавлю – с первого дня войны, когда немцы были готовы подарить Украине каски, а большинство других европейских стран были готовы подарить максимум легкое вооружение. Предположение о том, что другое правительство в Варшаве сделало больше для Украины, доказывает степень оторванности украинских политиков от реальности", – пишет бывший польский дипломат.По его информации, Киев не только не намерен уступать Варшаве, но, более того, планирует усилить давление на Польшу.Это давление будет осуществляться, с одной стороны, через Брюссель (который и сам выступает за продление преференций для Украины), а с другой – инициированием проукраинских публикаций в польских СМИ и организацией проукраинских демонстраций в Польше.В комментарии Onet.pl польский дипломат, знакомый с вопросами двусторонних отношений, указал ещё на одну проблему. По его мнению, значительная часть польского экспертного сообщества, занимающегося польско-украинскими отношениями, вместо того, чтобы объяснять Киеву, что тому следует идти на компромисс с Варшавой, разъясняет украинскую позицию в Варшаве.В свою очередь, в Киеве заявляют, что польские фермеры не правы и "как обычно" чего-то требуют, а польские перевозчики, блокирующие границу, – вообще русские агенты."Между тем, наши отечественные спецы по диалогу не понимают, что подобные заявления только вредят отношениям Польши и Украины.В свою очередь, украинские власти не понимают, что польское экспертное сообщество на протяжении многих лет имеет если не нулевое, то минимальное влияние на польских политиков. Поэтому следовать тому, что это сообщество подсказывает Киеву, не имеет смысла", – уверен Витольд Юраш.Позиция же Украины, суть которой заключается в игнорировании польских интересов, вполне логична.Например, тезис о том, что Украина "воюет во имя Польши", был перенят украинцами именно от польских активистов. А политики ПиС, отвечающие за внешнюю политику, приучили киевские власти к тому, что те получают всё от Польши бесплатно, и ничего не должны за оказанную помощь.Убеждение киевских властей о том, что Польшу никогда ни за что не следует благодарить и ни в чем не уступать, позже было подкреплено политиками "Гражданской коалиции".Когда между Польшей и Украиной возникли трения, вместо того, чтобы встать на сторону правительства ПиС хотя бы по этому вопросу, они делали заявления, предполагающие, что если бы ГК было у власти, то Варшава была бы еще более проукраинской."Например, ложные заявления президента Зеленского о том, что Польша блокирует транзит зерна, повторяли даже некоторые депутаты Сейма от ГК во время недавней избирательной кампании.В результате в Киеве полагали, что Польша под руководством Туска пойдёт на уступки, не дожидаясь подобных жестов с украинской стороны", – отмечает обозреватель Onet.pl.Визит Дональда Туска в Киев будет сложным ещё по одной причине. 19 декабря 2023 года в Киев прибыл новый посол Польши на Украине – Ярослав Гузы. Тот самый, который так комментировал возвращение Дональда Туска в польскую политику в 2021 году:"Он должен устроить польские дела так, как того желает ЕС. Коллеги Дональда Туска по ЕС поставили перед ним новую задачу – окончательно решить польскую проблему".Это, безусловно, чистая правда, но очень уж неудобная как для Варшавы, так и для Киева.

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https://ukraina.ru/20240111/1052630094.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, украина, польша, туск, перевозчики, протесты