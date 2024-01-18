В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
В Польше наблюдаются помехи в работе системы глобального позиционирования (GPS), пишет издание Epoznan
"Что-то снова нарушает сигнал GPS над Польшей. Познань также находится в зоне сбоя", - говорится в статье.
На сайте gpsjam.org разместили карту сбоев. Издание пишет, что в среду 17 января на большей части территории Польши наблюдались сбои в сигнале GPS. В Гданьске и Лодзе были большие сбои, а в Познани – средние. Юг страны помехи практически не затронули.
Издание пишет, что подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. С такой ситуацией сталкивались уже Финляндия и Эстония. Джон Уайзман, управляющий сайтом gpsjam.org, заявил, что это может быть преднамеренная попытка постановки помех или военные учения.
А польский портал Cyberdefence24.pl сообщает, что сбои совпадают с "теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области".
13 декабря 2023, 03:25Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу В феврале следующего года начнутся учения НАТО Steadfast Defender-2024, самые крупные со времен окончания "холодной войны". Очевидно, что целью этих маневров будет отработка предстоящих боевых действий против ВС РФ