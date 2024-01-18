В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
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В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ
В Польше наблюдаются помехи в работе системы глобального позиционирования (GPS), пишет издание Epoznan
2024-01-18T12:26
2024-01-18T12:26
новости
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На сайте gpsjam.org разместили карту сбоев. Издание пишет, что в среду 17 января на большей части территории Польши наблюдались сбои в сигнале GPS. В Гданьске и Лодзе были большие сбои, а в Познани – средние. Юг страны помехи практически не затронули.Издание пишет, что подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. С такой ситуацией сталкивались уже Финляндия и Эстония. Джон Уайзман, управляющий сайтом gpsjam.org, заявил, что это может быть преднамеренная попытка постановки помех или военные учения. А польский портал Cyberdefence24.pl сообщает, что сбои совпадают с "теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области".
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новости, польша, калининград, калининградская область, россия, навигация, рэб
Новости, Польша, Калининград, Калининградская область, Россия, навигация, РЭБ

В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ

12:26 18.01.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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В Польше наблюдаются помехи в работе системы глобального позиционирования (GPS), пишет издание Epoznan
"Что-то снова нарушает сигнал GPS над Польшей. Познань также находится в зоне сбоя", - говорится в статье.
На сайте gpsjam.org разместили карту сбоев. Издание пишет, что в среду 17 января на большей части территории Польши наблюдались сбои в сигнале GPS. В Гданьске и Лодзе были большие сбои, а в Познани – средние. Юг страны помехи практически не затронули.
Издание пишет, что подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. С такой ситуацией сталкивались уже Финляндия и Эстония. Джон Уайзман, управляющий сайтом gpsjam.org, заявил, что это может быть преднамеренная попытка постановки помех или военные учения.
А польский портал Cyberdefence24.pl сообщает, что сбои совпадают с "теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области".
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
13 декабря 2023, 03:25
Как НАТО готовится к захвату Калининграда. Бесконечные учения и переброска армии США в Европу В феврале следующего года начнутся учения НАТО Steadfast Defender-2024, самые крупные со времен окончания "холодной войны". Очевидно, что целью этих маневров будет отработка предстоящих боевых действий против ВС РФ
 
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