https://ukraina.ru/20240118/1052757435.html

В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ

В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру

В Польше поломалась GPS, виновником назвали РЭБ в Калининграде - СМИ

В Польше наблюдаются помехи в работе системы глобального позиционирования (GPS), пишет издание Epoznan

2024-01-18T12:26

2024-01-18T12:26

2024-01-18T12:26

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На сайте gpsjam.org разместили карту сбоев. Издание пишет, что в среду 17 января на большей части территории Польши наблюдались сбои в сигнале GPS. В Гданьске и Лодзе были большие сбои, а в Познани – средние. Юг страны помехи практически не затронули.Издание пишет, что подобная ситуация происходит не впервые за последние дни. С такой ситуацией сталкивались уже Финляндия и Эстония. Джон Уайзман, управляющий сайтом gpsjam.org, заявил, что это может быть преднамеренная попытка постановки помех или военные учения. А польский портал Cyberdefence24.pl сообщает, что сбои совпадают с "теоретической дальностью действия российских систем радиоэлектронного подавления, расположенных в Калининградской области".

https://ukraina.ru/20231213/1051935735.html

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