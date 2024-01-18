https://ukraina.ru/20240118/1052755584.html
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны
2024-01-18T10:46
2024-01-18T10:46
2024-01-18T10:46
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Умеров должен был встретиться с Лекорню во Франции 18 января, чтобы запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи."Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".Лекорню и Умеров планировали также посетить оборонный концерн Nexter, который производит самоходные гаубицы CAESAR.Накануне, Лекорню сообщил, что Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR.
https://ukraina.ru/20240118/1052755142.html
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Украина.ру
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новости, украина, франция, минобороны, минобороны украины, рустем умеров, гаубицы, визит
Новости, Украина, Франция, Минобороны, Минобороны Украины, Рустем Умеров, гаубицы, визит
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны
"Министр обороны Украины Рустем Умеров
отменил запланированный на четверг визит во Францию "по соображениям безопасности"", - говорится в статье.
Умеров должен был встретиться с Лекорню во Франции 18 января, чтобы запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.
Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи.
"Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).
В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Лекорню и Умеров планировали также посетить оборонный концерн Nexter, который производит самоходные гаубицы CAESAR.
Накануне, Лекорню сообщил, что Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR.