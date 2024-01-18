Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
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Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру
Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны
2024-01-18T10:46
2024-01-18T10:46
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Умеров должен был встретиться с Лекорню во Франции 18 января, чтобы запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи."Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".Лекорню и Умеров планировали также посетить оборонный концерн Nexter, который производит самоходные гаубицы CAESAR.Накануне, Лекорню сообщил, что Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, минобороны, минобороны украины, рустем умеров, гаубицы, визит
Новости, Украина, Франция, Минобороны, Минобороны Украины, Рустем Умеров, гаубицы, визит

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ

10:46 18.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем УмєровРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Рустем Умєров
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Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны
"Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил запланированный на четверг визит во Францию ​​"по соображениям безопасности"", - говорится в статье.
Умеров должен был встретиться с Лекорню во Франции 18 января, чтобы запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.
Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи.
"Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).
В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".
Лекорню и Умеров планировали также посетить оборонный концерн Nexter, который производит самоходные гаубицы CAESAR.
Накануне, Лекорню сообщил, что Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR.
ВСУ артиллерия CAESAR
10:36
Украина купила еще шесть гаубиц CAESAR - Минобороны ФранцииУкраина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR, заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью изданию Parisien
 
НовостиУкраинаФранцияМинобороныМинобороны УкраиныРустем Умеровгаубицывизит
 
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