https://ukraina.ru/20240118/1052755584.html

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ - 18.01.2024 Украина.ру

Умеров отменил визит во Францию "по соображениям безопасности" - СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил визит во Францию и переговорит со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню по видеосвязи, пишет France24 со ссылкой на Минобороны страны

2024-01-18T10:46

2024-01-18T10:46

2024-01-18T10:46

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Умеров должен был встретиться с Лекорню во Франции 18 января, чтобы запустить "Артиллерийскую коалицию", а также посетить промышленные объекты.Отмечается, что украинский министр запустит "Артиллерийскую коалицию" по видеосвязи."Артиллерийская коалиция", возглавляемая Францией и США, является одной из рабочих групп контактной группы по обороне Украины (UDCG, также известной как группа Рамштайн).В Минобороны Франции заявили, что "Артиллерийская коалиция", состоящая из 23 государств , "стремится координировать усилия, чтобы помочь Украине создать артиллерийские силы, подходящие для нужд контрнаступления и ее будущей армии, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе".Лекорню и Умеров планировали также посетить оборонный концерн Nexter, который производит самоходные гаубицы CAESAR.Накануне, Лекорню сообщил, что Украина купила у Франции ещё шесть гаубиц CAESAR.

https://ukraina.ru/20240118/1052755142.html

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новости, украина, франция, минобороны, минобороны украины, рустем умеров, гаубицы, визит