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Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУ

Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУ - 18.01.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как авиабомба "Дрель" будет бить по трансформаторным центрам и логистике ВСУ

Для уничтожения трансформаторного центра на железной дороге достаточно одной новой авиабомбы "Дрель". Таким образом будет заблокирована работоспособность логистических систем и значительно ограничены поставки для ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор, заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-18T04:30

2024-01-18T04:30

2024-01-18T04:30

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Главным показателем эффективности новой российской авиабомбы "Дрель" является ее минимальное отклонение от заданных координат, то есть точностные характеристики данного боеприпаса, рассказал эксперт.Например, эти авиабомбы могут работать по трансформаторным центрам распределения электроэнергии для железнодорожных станций. Это может быть областной узел железных дорог, на котором расположены 2–3 мощные трансформаторные подстанции, добавил летчик.Для уничтожения такого трансформаторного центра достаточно одной бомбы "Дрель". При этом если использовать обычные боеприпасы, на это понадобится 2–3 самолета с загрузкой по 2–4 бомбы, то есть разница просто колоссальная, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20240116/1052723179.html

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новости, авиация, авиабомбы, железная дорога, логистика, всу, россия, украина, боеприпасы, сво, спецоперация