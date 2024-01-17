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Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике - 17.01.2024 Украина.ру
Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
Страны Прибалтики проводят насильственную ассимиляцию русских, заявил зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров
2024-01-17T17:40
2024-01-17T17:40
2024-01-17T17:40
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Так он прокомментировал решение властей Латвии депортировать российского пенсионера, который возглавлял ассоциацию помощи российским гражданам, а также намерение депортировать 72-летнюю слабовидящую россиянку."Поэтому, конечно же, всё, что происходит сейчас в Латвии – это трагедия. По факту там находятся такие же преступники, фашисты, которые делают все возможное, чтобы выдавить наших соотечественников. В этом, к сожалению, строится их национальная политика", - пояснил парламентарий.Туров заверил, что российские власти сделают всё возможное, чтобы те люди, на которых давят, и которые изъявят желание переехать и вернуться на свою историческую родину, смогли бы это сделать. Он напомнил о программе содействия добровольному переселению. Поддержку желающим вернуться на историческую родину - в Россию - окажут органы исполнительной власти и внешнеполитическое ведомство. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран
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новости, россия, прибалтика, латвия, рига, русофобия, соотечественники, фашизм
Новости, Россия, Прибалтика, Латвия, Рига, Русофобия, соотечественники, фашизм
Фашизмом назвал депутат Госдумы Туров насильственную ассимиляцию русских в Прибалтике
Страны Прибалтики проводят насильственную ассимиляцию русских, заявил зампред Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров
"По факту это можно назвать фашизмом. Когда власти делают всё для насильственной ассимиляции, в том числе и этнических русских, и других народов", - заявил Туров.
Так он прокомментировал решение властей Латвии депортировать российского пенсионера, который возглавлял ассоциацию помощи российским гражданам, а также намерение депортировать 72-летнюю слабовидящую россиянку.
"Поэтому, конечно же, всё, что происходит сейчас в Латвии – это трагедия. По факту там находятся такие же преступники, фашисты, которые делают все возможное, чтобы выдавить наших соотечественников. В этом, к сожалению, строится их национальная политика", - пояснил парламентарий.
Туров заверил, что российские власти сделают всё возможное, чтобы те люди, на которых давят, и которые изъявят желание переехать и вернуться на свою историческую родину, смогли бы это сделать. Он напомнил о программе содействия добровольному переселению.
Поддержку желающим вернуться на историческую родину - в Россию - окажут органы исполнительной власти и внешнеполитическое ведомство.
Президент России Владимир Путин
поручил до 1 июля представить предложения о мерах по репатриации соотечественников в случае их незаконной депортации из недружественных стран