https://ukraina.ru/20240117/1052746090.html
Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове
Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове - 17.01.2024 Украина.ру
Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове
Бывший президент Украины Петр Порошенко посетил кладбище во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях". Пост Порошенко опубликовал 17 января в своем телеграм-канале
2024-01-17T16:02
2024-01-17T16:02
2024-01-17T16:02
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львов
петр порошенко
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потери
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Бывший президент Украины заявил, что ещё полтора года назад могила Тараса Жеребецкого была крайней. "Сегодня на Марсовом поле во Львове все больше украинских флагов", добавил он.Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик ранее в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что в украинском обществе появляются очаги здравомыслия, когда украинцы видят огромные военные кладбища.По его словам, украинское общество очень долго обрабатывали для того, чтобы оно ничего не понимало. Поэтому сейчас говорить о его прозрении очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются, рассказал журналист.Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий, добавил он."Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища", - подчеркнул Кнырик.США ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят, добавил эксперт.
https://ukraina.ru/20231026/1050474357.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, львов, петр порошенко, кладбище, потери, потери всу
Новости, Украина, Львов, Петр Порошенко, кладбище, потери, потери ВСУ
Порошенко показал, насколько выросло военное кладбище во Львове
Бывший президент Украины Петр Порошенко посетил кладбище во Львове и заявил, что "война – это ещё и о потерях". Пост Порошенко опубликовал 17 января в своем телеграм-канале
"Война - это не только о победах, но и о потерях. Потери, которые до сих пор болят, хотя проходит время", - написал Порошенко
.
Бывший президент Украины заявил, что ещё полтора года назад могила Тараса Жеребецкого была крайней. "Сегодня на Марсовом поле во Львове все больше украинских флагов", добавил он.
Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик ранее в интервью изданию "Украина.ру" заявил, что в украинском обществе появляются очаги здравомыслия, когда украинцы видят огромные военные кладбища.
По его словам, украинское общество очень долго обрабатывали для того, чтобы оно ничего не понимало. Поэтому сейчас говорить о его прозрении очень сложно. Но некоторые очаги здравомыслия все же появляются, рассказал журналист.
Социологические опросы подтверждают, что украинское общество постепенно пробуждается. Было опубликовано исследование, согласно которому 50% жителей прифронтовых областей выступают за прекращение войны, несмотря на утрату территорий, добавил он.
"Поэтому я не верю, что украинское общество может в чем-то разобраться. У них просто нет необходимой информации. Они могут только что-то почувствовать, увидев разросшиеся военные кладбища", - подчеркнул Кнырик.
США ищут способ контролировать не только украинское, но и европейское общество новыми информационными инструментами, потому что какие-то кусочки правды до них все же доходят, добавил эксперт.