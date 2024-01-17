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Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины

Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины - 17.01.2024 Украина.ру

Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины

Бандеровщина – это инфекция Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео распространили местные телеграм-каналы

2024-01-17T14:54

2024-01-17T14:54

2024-01-17T14:54

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Примечательно, что американский экс-разведчик изъяснялся на русском языке.Риттер рассказал, что в США есть монумент Бандере и Шухевичу. А парк назван в честь Бандеры.В сентябре в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.

https://ukraina.ru/20240101/1042302399.html

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новости, украина, скотт риттер, владимир сальдо, степан бандера