Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины - 17.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240117/1052743197.html
Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины
Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины - 17.01.2024 Украина.ру
Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины
Бандеровщина – это инфекция Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео распространили местные телеграм-каналы
2024-01-17T14:54
2024-01-17T14:54
новости
украина
скотт риттер
владимир сальдо
степан бандера
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045831166_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_fa04bd89b8565f4f33962c5229976b63.jpg
Примечательно, что американский экс-разведчик изъяснялся на русском языке.Риттер рассказал, что в США есть монумент Бандере и Шухевичу. А парк назван в честь Бандеры.В сентябре в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.
https://ukraina.ru/20240101/1042302399.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/02/1045831166_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_30c1651ca937b75b4e1561ab0fc223af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, скотт риттер, владимир сальдо, степан бандера
Новости, Украина, Скотт Риттер, Владимир Сальдо, Степан Бандера

Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины

14:54 17.01.2024
 
© РИА Новости . Андрей Бортко / Перейти в фотобанкЭкс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске
Экс-разведчик ВС США С. Риттер представил свою книгу в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости . Андрей Бортко
Перейти в фотобанк
Читать в
Бандеровщина – это инфекция Украины, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на встрече с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо. Видео распространили местные телеграм-каналы

"Бандера — это инфекция Украины. Надо с этим заканчивать. На Украине с малых лет детям внушают, что Бандера — это хорошо, а русские — орки", — отметил Риттер.

Примечательно, что американский экс-разведчик изъяснялся на русском языке.
Риттер рассказал, что в США есть монумент Бандере и Шухевичу. А парк назван в честь Бандеры.
В сентябре в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских".
В действительности он оказался бывшим бойцом дивизии СС "Галичина", которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
В 1943 году немецкие власти при информационно-пропагандисткой поддержке ОУН(м)* собрали порядка 80 тысяч добровольцев для формирования гренадерской дивизии (13 тысяч) и отдельных полицейских частей. Уроженец Умани Ярослав Хунка также вошел в состав указанного нацистского подразделения.
По информации СК РФ, представители СС "Галичина", включая Хунку, преследовали основную идею нацизма – создание расово чистого государства. Для этого они уничтожали славян, а также представителей других национальностей, проживающих на территории оккупированной Львовской области УССР.
По решению Нюрнбергского трибунала СС признана преступной организацией, включая национальные армейские дивизии СС. Однако сейчас на Украине проводится кампания по героизации дивизии, ее солдат и офицеров, не смотря на то, что Киев признает решения Нюрнбергского трибунала.
Мероприятия в честь годовщины УПА во Львове - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
1 января, 09:12История
Бандера пришёл, порядок не навёл. Какую роль на самом деле Бандера играл в ОУН*Родившийся 1 января 1909 года Степан Бандера, вопреки популярным представлениям, никогда не был единым и общепризнанным лидером украинских националистов. Хотя борьба за этот статус была весьма кровавой и в ней пало немало как сторонников, так и оппонентов Бандеры, но при жизни ему так и не удалось стать самым главным боссом
 
НовостиУкраинаСкотт РиттерВладимир СальдоСтепан Бандера
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:34Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война
15:25Во Львове группу спекулянтов обвинили в мошенничестве при закупках одежды для ВСУ
15:23Сергей Ермаков о том, к чему Bild готовит немцев, заявляя о будущей войне НАТО с Россией
15:23Тернополь передал на нужды ВСУ использованную брусчатку
15:09"Донатить нужно правильным людям". Как на Украине кошмарят бизнес и журналистов
14:54Скотт Риттер назвал бандеровщину инфекцией Украины
14:24Захарова намекнула, чем Украина может заплатить за гарантии безопасности от Лондона
14:20Тарик Незалежко: Пока ВСУ разоряют Одессу, Киев превращается в Тбилиси
13:59Толстой сравнил с мафиози главу узбекского землячества, оскорблявшего русских и бойцов СВО
13:57"Спецслужбисты прижимаются к нему, бариста готовят хипстерский латте" - СМИ о визите Зеленского в Давос
13:40Блинкен высказался о перспективах переговоров по перемирию на Украине
13:21Уже идёт? Ищенко о боевых действиях на территории России и войне с НАТО
13:14"Киевско-режимная шайка": Захарова рассказала, кто поставил на карту существование Украины
13:02Премьер Польши разблокировал себе путь на Киев. Но там не хотят компромисса с Варшавой
13:00"Спихивание" поддержки, воровство активов, "смертельная опасность". Главное на Украине на 13:00 17 января
12:49Не канадцы, а российская группа "Тату". Продюсер Евровидения удивлен предпочтениями украинцев
12:45Алексей Фененко: Германия уже готовит новые "ВСУ", которые попытаются отобрать у России Калининград
12:39Лавров выступит на дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и Украине
12:28Призрак нового Майдана. Почему Зеленский рассорился с "соросятами"
12:22Байден зависит от Зеленского. Украинский контрнаступ и исход выборов в США
Лента новостейМолния