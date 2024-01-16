https://ukraina.ru/20240116/1052728525.html

В Эстонии украинских беженцев назвали трусами, Трамп знает, как закончить войну. Итоги 16 января

В Эстонии украинских беженцев назвали трусами, Трамп знает, как закончить войну. Итоги 16 января - 16.01.2024 Украина.ру

В Эстонии украинских беженцев назвали трусами, Трамп знает, как закончить войну. Итоги 16 января

Румынские и польские фермеры добились своего, но блокаду с украинской границы не сняли; европарламентарий из Эстонии призвал экстрадировать украинских беженцев; Трамп пообещал закончить войну на Украине в кратчайшие сроки в случае своей победы

2024-01-16T18:00

2024-01-16T18:00

2024-01-16T18:02

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Блокада украинских фур и проблемы фермеровПравительство Румынии достигло соглашения с фермерами, которые уже неделю протестуют и блокируют границу с Украиной, сообщает издание Euractiv 16 января.Местный министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что власти согласились с тринадцатью требованиями, выдвинутыми фермерами, по остальным пунктам обсуждения будут продолжаться.Убытки, вызванные импортом с Украины, правительство пообещало фермерам возместить, а также начать маркировку зерновых и других товаров, электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.Несмотря на это, блокада украинской границы продолжается. Издание "СтранаUA" пишет, что на пункте пропуска "Сирет – Порубное" образовалась очередь около 7,2 километра.Блокада распространяется исключительно на грузовые перевозки, легковые автомобили и пассажиры пересекают границу в штатном режиме.Фермеры блокируют выезд и въезд к порту Констанца и дорогу в направлении таможенного пункта "Костешты – Стынка", в направлении Молдавии.Представитель фермеров, бывший политик Дануц Андруш заявил, что протест будет продолжаться, а правительству будут выдвинуты новые требования. Издание Digi24 публикует его слова:"Это крик отчаяния, он относится не только к сельскому хозяйству и транспорту, но это меры по защите нашего бизнеса, защиты гражданского общества, румын. (…) Наши матери родили нас румынами, и мы ими остаемся. Важность нашей принадлежности не имеет значения в обществе, и нам нечего оправдывать перед ним, только перед богом", - сказал он.Блокировать грузоперевозки с Украины продолжают и фермеры из Польши.Британское издание The Guardian опубликовало материал о протестах фермеров по всей Европе.В материале утверждается, что Европейский Союз остается самой сильной экономикой в мире, а протесты фермеров используют в своих целях "политические манипуляторы, экстремисты и заговорщики".В мае 2023 года 5 стран Восточной Европы — Болгария, Румыния, Венгрия, Словакия и Польша — ввели запрет на поставки украинских зерновых (пшеница и кукуруза), а также масличных (семена рапса и подсолнечника) в свои страны из-за резко возросших в 2022 году объёмов украинского экспорта.Украина по-прежнему занимает первое место в рейтинге поставщиков зерновых и масличных в Евросоюз. С начала 2023/24 МГ Украина закрыла 66% европейского импорта по пшенице (3,2 млн тонн), 52% по ржи (608 тыс. тонн) и 57% по кукурузе (5,1 млн тонн)."Десятилетия работы европейских фермеров и агрохолдингов в условиях закрытого тарифными и нетарифными ограничениями рынка с бесконечным дотированием привели к тому, что даже немощное (за пределами производства зерновых и маличных) украинское сельское хозяйство со своими небольшими объёмами производства становится мощным дестабилизирующим фактором на рынке Евросоюза", - написал в материале для издания Украина.ру глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар" Иван Лизан.Депутат Европарламента призвал экстрадировать украинских беженцевДепутат Европейского парламента и член Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон назвал украинских мужчин, находящихся в Европе "трусами" и призвал коллег выдать их Киеву."Наш глубокоуважаемый министр внутренних дел сомневается, следует ли Эстонии экстрадировать на Украину мужчин, бежавших от войны и оставили свою страну в отчаянии. Что еще более интересно, по мнению министра, эти беглецы из страны также вносят свой вклад в благосостояние Украины, платя здесь налоги. Цитата.Трудно поверить, что у нас действительно есть правительство и министры с такими умственными способностями. Украине в первую очередь нужно оружие, и это в первую очередь ответственность крупных держав, если они не хотят эскалации войны, но Украине также нужны человеческие ресурсы, включая трудоспособных мужчин, которые покинули Украину вопреки закону.Если правительство Эстонии, возглавляемое самым ярким премьер-министром в истории и простодушным министром внутренних дел, не хочет поддержать Украину, вернув ей самое ценное - человеческие ресурсы, то оно напрямую защищает российские интересы.Впрочем, прибыль премьер-министра от российского бизнеса тоже будет ощущаться...", - сказал он в интервью газете Ohtuleht.Президент Украины Владимир Зеленский, посетивший Таллин на прошлой неделе, заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.Тем не менее, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что власти страны не будут выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в Эстонии на законных основаниях, а приглашать людей обратно – задача Украины.Во вторник в Киев также прибыла спикер латвийского парламента Дайга Миериня, произведя фурор в украинских СМИ: выступая в Верховной Раде, она выкрикнула "Слава Украине!". Украинские парламентарии аплодировали несколько минут. Она пообещала Украине всестороннюю поддержку, однако Рига также не готова выдавать Киеву беженцев."Хорошо знаю Путина и Зеленского"Экс-президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп 16 января с большим отрывом победил на выборах кандидата в президенты США от Республиканской партии в Айове.По результатам голосования Трамп набрал 51% голосов, его ближайшие конкуренты Рон Десантис и Ники Хейли — 21% и 19% соответственно."Победа Дональда Трампа в Айове была исторически масштабной. Он набрал наибольшее количество голосов во всех 99 округах Айовы, за исключением одного (в котором проиграл с разрывом всего в один голос). До этого никто не побеждал в Айове с перевесом более чем в 12 пунктов. Преимущество Дональда Трампа приблизилось к 30% — в итоге он может набрать абсолютное большинство голосов среди республиканцев, принявших участие в голосовании", - пишет BBC.Выступая перед журналистами и избирателями, он коснулся темы Украины:"Мы с [Владимиром] Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - сказал он.Трамп также заявил, что Зеленского знает не менее хорошо и может привлечь к процессу переговоров.Бывший президент США ранее неоднократно утверждал, что у него "есть план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.Тем временем Зеленский выступил перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, обвинив Запад в нерешительности и неспособности к активному сопротивлению России.Он встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который заверил Зеленского в том, что американская помощь Украине будет продолжаться."Мы решительно настроены сохранить поддержку Украины, и мы тесно работаем с Конгрессом (для согласования нового пакета помощи Киеву)", - сказал Блинкен.Накануне издание Bloomberg писало, что в Давосе США потребуют от Зеленского сменить тактику – "перейти от наступательных действий к обороне" и предоставить "более четкий" план военных действий.

https://ukraina.ru/20240116/1052724467.html

https://ukraina.ru/20240116/1052715110.html

https://ukraina.ru/20240116/1052726695.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, хроники, эстония, украина, беженцы, дональд трамп, фермер, европа