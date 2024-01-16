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"И так бывает". Трамп триумфально победил в Айове, но судьба США может оказаться в руках женщин

"И так бывает". Трамп триумфально победил в Айове, но судьба США может оказаться в руках женщин - 16.01.2024 Украина.ру

"И так бывает". Трамп триумфально победил в Айове, но судьба США может оказаться в руках женщин

Начало избирательной кампании в Соединённых Штатах официально положено. Никаких сенсаций на кокусе республиканцев в Айове, прошедших 15 января, не произошло

2024-01-16T18:18

2024-01-16T18:18

2024-01-16T18:18

эксклюзив

сша

выборы

дональд трамп

рон десантис

джо байден

мишель обама

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Триумф Трампа и конец Рамасвами – чем завершился кокус в АйовеУбедительную победу, как и ожидалось, одержал 45-й президент страны Дональд Трамп, который страстно желает вернуться в Белый дом, прежде всего, чтобы утереть нос действующему главе государства демократу Джо Байдену. Причём выиграл с рекордным за 50 лет результатом - 51%, обойдя ближайшего конкурента на 30%. А ведь в 2016 году, когда Трамп впервые боролся за высший политический пост, в Айове он набрал 24% и поиграл сенатору от штата Техас Теду Крузу.Основная борьба на этот раз развернулась за 2-е место, и с минимальным отрывом в ней победил губернатор Флориды Рон Десантис, в преддверии голосования объехавший все 99 округов Айовы, с результатом 21,2% голосов. А бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, набравшая 19,1%, хоть и стала третьей, но смогла одержать первенство над Трампом, правда, всего в одном округе – Джонсон – и всего-то на 1 голос (1271 против 1270), но факт остаётся фактом.Хейли, несмотря на звучавшие ранее критические замечания в адрес бывшего шефа, поздравила его с победой. Трамп, в свою очередь, отметил, что оба его конкурента проделали хорошую работу в рамках избирательной кампании.Сразу после объявления результатов кокуса стан республиканцев понёс потери – о выходе из президентской гонки объявил занявший 4-е место (7,7% голосов) основатель фармацевтической компании Roivant Sciences Вивек Рамасвами, который ярко заявил о себе в ходе внутрипартийной кампании. На первых дебатах республиканцев, состоявшихся 23 августа 2023 года, 38-летний бизнесмен был в центре внимания: не боялся вступать в словесную перепалку с более взрослыми и опытными оппонентами-политиками, его позиция по ряду вопросов шла вразрез с американским истеблишментом, например, он единственный выступил за прекращение помощи Украине, а также предлагал Киеву отдать часть территории России. Он обещал заключить мирное соглашение на Украине, которое будет в интересах США и снизит риск войны с Россией или Китаем, если станет президентом."Мы приостанавливаем президентскую кампанию. Как я говорил с самого начала, в этой гонке есть два кандидата, и я позвонил Дональду Трампу, чтобы сообщить ему об этом. В дальнейшем он получит мою полную поддержку", — заявил Рамасвами своим сторонникам в Де-Мойне, столице Айовы."Рамасвами свою программу исполнил, о нём узнала страна, он себя отлично зарекомендовал как боец, как новый потенциальный лидер. Он наверняка займёт какой-то пост в администрации Трампа, в случае его избрания. Так что Рамасвами может сейчас совершенно спокойно сходить с дистанции", – считает американист Владимир Можегов."Вице-президент" пишем, президент США – в умеСразу после объявления о выходе из борьбы за номинацию корреспондент РИА Новости задал Рамасвами вопрос, готов ли он стать вице-президентом, если Трамп как кандидат от республиканцев предложит ему такую должность в рамках дальнейшей кампании.Тот ответил уклончиво: "Я буду делать то, что правильно для страны. Это мой ответ. Что правильно для страны".Менее чем за неделю до голосования в Айове ведущие телеканала Fox News в прямом эфире спросили Трамп о потенциальном кандидате на пост вице-президента.Бывший глава государства сказал: "Ну, на самом деле я не могу вам этого сказать. Я имею в виду, что знаю, кто это будет".Тогда журналисты поинтересовались, готов ли он восстановить связи с кем-либо из своих соперников в гонке, и Трамп ответил утвердительно.А меж тем, как и на прошлых президентских выборах, к фигуре вице-президента будет приковано много внимания, поскольку и Трамп, и Байден, выдвижение которых на сегодняшний день выглядит самым вероятным сценарием, глубоко немолоды.Вице-президент США в рамках своих полномочий посещает другие страны для выполнения поручений главы государства, участвует в заседаниях кабинета и Совета по национальной безопасности, способствует укреплению связей между Белым домом и Конгрессом, руководит заседаниями администрации США в случаях отсутствия президента. Но всё же главное предназначение заключается в том, что если президент по каким-либо причинам (отставка, импичмент, смерть) не может исполнить свои полномочия до конца 4-летнего мандата, то его место до плановых выборов занимает вице-президент. Даже требования кандидату в вице-президенты предъявляются такие же, как к кандидату в президенты: рождён в США и проживает на территории страны на протяжении последних 14 лет, имеет американское гражданство, не моложе 35 лет. Кандидаты должны представлять одну партию, но разные штаты. В истории США 9 вице-президентов приняли присягу в качестве президента.За всё время избирательной кампании Трамп не заводил речь о своём потенциальном напарнике, но несколько имён в прессе фигурирует.1. Вивек РамасвамиНаблюдатели часто отмечали схожесть манеры выступлений Вивека со стилем Трампа. В отсутствие бывшего американского лидера на республиканских дебатах бизнесмен вставал на его защиту, парировал критикующим Трампа оппонентам, включая работавших в его администрации Хейли и Майка Пенса, занимавшего должность вице-президента, за что 45-й президент благодарил Рамасвами.Бывший конгрессмен-демократ Стив Израэл в статье для издания The Hill писал, что "Рамасвами пробуется на роль самолично выбранного Трампом кандидата в вице-президенты".2. Никки ХейлиВ конце декабря 2 источника телеканала CBS News сообщили, что Трамп интересовался мнением своих советников насчёт кандидатуры Хейли на роль вице-президента. Отзывы соратников насчёт неё "были в подавляющем большинстве отрицательными".3. Губернатор Южной Дакоты Кристи НоэмЕщё в марте 2021 года агентство Bloomberg писало, что Трамп рассматривает возможность баллотироваться на 2-й срок и взять в напарницы как раз-таки Кристи Ноэм.В июне 2023-го губернатор Южной Дакоты в одном из интервью сказала, что не видит пути к победе ни для кого, кроме Трампа. Сам же 45-й президент в сентябре в эфире NBC News назвал Ноэм фантастической женщиной и великим губернатором, а также заявил: "Мне нравится эта концепция (вице-президент- женщина – ред.), мы собираемся выбрать лучшего человека. И, конечно же, она была бы одной из тех, кого я бы рассматривал, или, может быть, для чего-то ещё".Ноэм уверена, что для США главную внешнюю угрозу представляет Китай, а не Россия, а украинский конфликт — дело Европы, но не Америки.4. конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор ГринЕщё одна претендентка на пост №2 американского государства. Её смело можно назвать самой ярой трамписткой: она прикладывала максимум усилий, чтобы оспорить победу Байдена на прошлых выборах и сразу же после его инаугурации пыталась инициировать импичмент президенту-демократу, категорически выступает против помощи Украине и, не стесняясь в выражениях, критикует нынешнюю администрацию Белого дома. Марджори Тейлор Грин неоднократно сама говорила, что хотела бы стать вице-президентом в команде своего кумира Трампа.5. Телеведущий Такер КарлсонВ ноябре на "Шоу Клэя Трэвиса и Бака Секстона"Трампа спросили, намерен ли он предложить бывшему ведущему телеканала Fox News баллотироваться вместе с ним, но что бывший хозяин Белого дома ответил положительно, добавив, что ему "очень нравится Такер, у него большой здравый смысл".За кандидатуру Карлсона ратует супруга политика Мелания Трамп, считая, что популярный ведущий станет мощным подспорьем её мужа на политической сцене. Однако, как стало известно, многие соратники Трампа отвергли эту идею. По их мнению, бывший президент никогда не выберет кого-то, кто мог бы затмить его.6. Сенатор от штата Огайо Джей Ди ВэнсВетеран войны в Ираке, доктор права, выпускник Йельского университета, успевший поработать в Кремниевой долине, в 2022 году победивший на промежуточных выборах в опытного конгрессмена-демократа Тима Райана.Может помочь Трампу заручиться поддержкой штатов "Ржавого пояса", благодаря которым в немалой степени выиграл выборы в 2016 году.В преддверии приезда в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского Ди Вэнс в эфире телеканала CNN 10 декабря 2023 заявил, что "наиболее отвечает интересам Америки, так это принять, что Украина уступит часть своей территории русским, и что нам нужно завершить эту войну". Сам визит Зеленского он назвал "самым позорным фарсом" за первый год своей работы в Сенате.Как стало известно в декабре изданию Axios, Трамп собирается дать Ди Вэнсу один из самых влиятельных постов в правительстве. Свою новую администрацию в случае возвращения к власти бывший президент будет формировать по 2 критериям: предварительно проверенная личная лояльность кандидатов к нему и стремление расширить юридические и управленческие границы.7. сенатор от Южной Каролины Тим Скотт15 января телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в Республиканской партии, что Трамп стремится в преддверии выборов заручиться поддержкой афроамериканца Скотта, которого назначила в Сенат Никки Хейли, будучи губернатором Южной Каролины, в 2012 году.По одним сведениям, Скотт ещё не определился, кого из претендентов будет поддерживать, и будет ли вообще кого-то поддерживать, по другим – он может объявить о поддержке Трампа накануне праймериз в Южной Каролине, назначенных на 24 февраля.Кто из этой великолепной семёрки имеет больше шансов продолжить борьбу за Белый дом вместе с Трампом, пока неизвестно, но плюс многих из них в том, что они представляют ту или иную категорию меньшинств, чья поддержка 45-му президенту очень нужна сейчас.А дальше может быть неожиданный поворотПо результатам кокуса в Айове Трамп получил голоса 20 делегатов, Десантис – 8, Хейли – 7, Рамасвами – 3.Кому же достанутся голоса бизнесмена, вышедшего из гонки?"Его голоса уйдут не к Трампу, его голоса уйдут к Никки Хейли. Было же два кандидата у республиканцев, кто играл на повестке индейцев, коренных американцев. Рамасвами и Никки Хейли. <…> Она относится к "ястребиной" части Республиканской партии. У неё на сегодня очень сильная поддержка, в том числе со стороны ВПК. Дело не в голосах, а в деньгах. Вопрос в том, на кого поставят лоббисты и спонсоры. Трамп, несмотря на его популярность, по-прежнему рискует лишиться возможности выдвигаться по юридическим причинам", - сказала депутат Госдумы Мария Бутина в эфире радио Sputnik.Она уверена, что Десантис впоследствии точно снимется, хотя после объявления Рамасвами о завершении кампании, заверил, что следовать его примеру не собирается."Зная американскую систему, зная, за кого голосуют выборщики, надо следить за тем, на кого делают ставки спонсоры. Показатель – это деньги, за кем стоит крупный бизнес. У Никки Хейли очень серьёзная поддержка. Сейчас она третья – была третья, станет первая, это бывает", - добавила Бутина.На сегодняшний день наиболее вероятный сценарий – повторение хватки Байдена и Трампа, но депутат не исключает такого варианта, что в конечном итоге в финале президентской гонки борьба будет идти между двумя женщинами, Байдена у демократов может заменить бывшая первая леди США Мишель Обама."Посмотрите на количество упоминаний в прессе, и в какой прессе сейчас пишут о Мишель Обама, и все будет понятно. В декабре, по сливам некоторых СМИ, она проходила специальный курс ораторского мастерства, это раз, второе – она стала регулярно давать политические интервью. До этого она говорила только про детское питание и про то, как она занимается благотворительностью. Поэтому как бы мы не увидели с вами Мишель Обаму против Никки Хейли", - подытожила Бутина.Следующий пункт избирательной кампании в США – праймериз в Нью-Гэмпшире 23 января.По мнению финансового аналитика Мартина Хатчинсона, этот штат будет ключевым для победы на первичных выборах республиканцев. В отличие от Айовы, где на конференцию по определению кандидатов допущены только зарегистрированные сторонники партии, в Нью-Гэмпшире голос смогут отдать и демократы."Все демократы любят Никки Хейли. Если Трамп одержит победу в Нью-Гэмпшире, всё кончено: в Южной Каролине, её родном штате, он опережает по опросам", - пояснил Хатчинсон.В Нью-Гэмпшире разрыв между ними составляет 14,2% (43,5% против 29,3%), а в Южной Каролине, губернатором которого была Хейли, - 30,2% (52% против 21,8%).

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Евгения Кондакова

эксклюзив, сша, выборы, дональд трамп, рон десантис, джо байден, мишель обама