Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация вещи
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Жителей Кондрашовки и Куриловки Харьковской области призвали к обязательной эвакуации, сообщили 16 января в пресс-службе Харьковской областной военной администрации
Украинские власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашовской и Куриловской общин.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
"Призываем жителей общин ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", – подчеркнул Синегубов.
По его словам, сейчас в этих населенных пунктах проживают 3043 человека, из них 279 - дети.
Сёла Кондрашовка и Куриловка относятся к Купянскому району.