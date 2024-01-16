Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области

"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской области Осенью 2022-го года, в результате голосования на референдуме, четыре новых региона присоединились к России. Тем не менее, в зоне СВО осталась территория, контролируемая ВС РФ, но так и не ставшая Россией