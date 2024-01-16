Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области - 16.01.2024 Украина.ру
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Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области
Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области - 16.01.2024 Украина.ру
Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области
Жителей Кондрашовки и Куриловки Харьковской области призвали к обязательной эвакуации, сообщили 16 января в пресс-службе Харьковской областной военной администрации
2024-01-16T14:37
2024-01-16T14:37
новости
украина
харьковская область
купянское направление
эвакуация
олег синегубов
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Украинские власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашовской и Куриловской общин.Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.По его словам, сейчас в этих населенных пунктах проживают 3043 человека, из них 279 - дети.Сёла Кондрашовка и Куриловка относятся к Купянскому району.
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украина
харьковская область
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новости, украина, харьковская область, купянское направление, эвакуация, олег синегубов
Новости, Украина, Харьковская область, Купянское направление, эвакуация, Олег Синегубов

Украинские власти объявили эвакуацию двух сел в Харьковской области

14:37 16.01.2024
 
© Филипп Прокудин/Украина.руСеверодонецк Азот местные жители эвакуация вещи
Северодонецк Азот местные жители эвакуация вещи
© Филипп Прокудин/Украина.ру
Читать в
Жителей Кондрашовки и Куриловки Харьковской области призвали к обязательной эвакуации, сообщили 16 января в пресс-службе Харьковской областной военной администрации
Украинские власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения из Кондрашовской и Куриловской общин.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что всех эвакуированных обеспечат жильем и поддержкой от международных гуманитарных организаций.
"Призываем жителей общин ответственно отнестись к собственной жизни и жизни своих детей", – подчеркнул Синегубов.
По его словам, сейчас в этих населенных пунктах проживают 3043 человека, из них 279 - дети.
Сёла Кондрашовка и Куриловка относятся к Купянскому району.
13 января, 05:23
"Не Украина и не Россия – серая зона". Что происходит в Харьковской областиОсенью 2022-го года, в результате голосования на референдуме, четыре новых региона присоединились к России. Тем не менее, в зоне СВО осталась территория, контролируемая ВС РФ, но так и не ставшая Россией
 
НовостиУкраинаХарьковская областьКупянское направлениеэвакуацияОлег Синегубов
 
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