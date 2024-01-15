https://ukraina.ru/20240115/1052706890.html

Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском

Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском - 15.01.2024 Украина.ру

Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский раньше был любимцем мировой элиты, а сегодня пытается хотя бы вернуть внимание к украинскому вопросу, написали журналисты Politico

2024-01-15T17:03

2024-01-15T17:03

2024-01-15T17:03

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владимир зеленский

конфликт

элита

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Форум предлагает Зеленскому одну из, возможно, убывающих возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, поскольку ее борьба за демократию затронет весь свободный мир. Это также шанс для украинцев доказать местной бизнес-элите, что их страна должна стать объектом инвестиций в процессе ее восстановления."В основном он (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы Украина была в центре внимания всех", — сказал источник издания, знакомый с ситуацией.Пока Украина пытается привлечь к себе внимание везде, где только может. У его чиновников и активистов есть список мероприятий, запланированных в Швейцарии на эту неделю. Многие из них пройдут в так называемом " Украинском доме в Давосе ".Исполнительный директор Украинского Дома в Давосе Ульяна Хромяк признала, что привлечь внимание мира, сталкивающегося с таким количеством различных проблем, будет непросто.Журналисты Bloomberg ранее сообщили, что перед началом Международного экономического форума прошла встреча. Однако участники не смогли выработать единую позицию по Украине.Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20240115/1052693625.html

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новости, швейцария, давос, украина, владимир зеленский, конфликт, элита