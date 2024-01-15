Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском - 15.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240115/1052706890.html
Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском
Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском - 15.01.2024 Украина.ру
Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский раньше был любимцем мировой элиты, а сегодня пытается хотя бы вернуть внимание к украинскому вопросу, написали журналисты Politico
2024-01-15T17:03
2024-01-15T17:03
новости
швейцария
давос
украина
владимир зеленский
конфликт
элита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052633680_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_37180c27ed43fb20a59e545b8be01f1b.jpg
Форум предлагает Зеленскому одну из, возможно, убывающих возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, поскольку ее борьба за демократию затронет весь свободный мир. Это также шанс для украинцев доказать местной бизнес-элите, что их страна должна стать объектом инвестиций в процессе ее восстановления."В основном он (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы Украина была в центре внимания всех", — сказал источник издания, знакомый с ситуацией.Пока Украина пытается привлечь к себе внимание везде, где только может. У его чиновников и активистов есть список мероприятий, запланированных в Швейцарии на эту неделю. Многие из них пройдут в так называемом " Украинском доме в Давосе ".Исполнительный директор Украинского Дома в Давосе Ульяна Хромяк признала, что привлечь внимание мира, сталкивающегося с таким количеством различных проблем, будет непросто.Журналисты Bloomberg ранее сообщили, что перед началом Международного экономического форума прошла встреча. Однако участники не смогли выработать единую позицию по Украине.Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20240115/1052693625.html
швейцария
давос
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052633680_110:0:1037:695_1920x0_80_0_0_215226a576a99baf35197e858278e670.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, давос, украина, владимир зеленский, конфликт, элита
Новости, Швейцария, Давос, Украина, Владимир Зеленский, конфликт, элита

Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском

17:03 15.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский раньше был любимцем мировой элиты, а сегодня пытается хотя бы вернуть внимание к украинскому вопросу, написали журналисты Politico

"Президент Украины Владимир Зеленский [...] когда-то был любимцем мировой элиты. Теперь он пытается не быть просто еще одним посторонним на их вечеринке", - говористя в статье.

Форум предлагает Зеленскому одну из, возможно, убывающих возможностей доказать, что Украина заслуживает дальнейшей поддержки, поскольку ее борьба за демократию затронет весь свободный мир. Это также шанс для украинцев доказать местной бизнес-элите, что их страна должна стать объектом инвестиций в процессе ее восстановления.
"В основном он (Зеленский. - Ред.) хочет, чтобы Украина была в центре внимания всех", — сказал источник издания, знакомый с ситуацией.
Пока Украина пытается привлечь к себе внимание везде, где только может. У его чиновников и активистов есть список мероприятий, запланированных в Швейцарии на эту неделю. Многие из них пройдут в так называемом " Украинском доме в Давосе ".
Исполнительный директор Украинского Дома в Давосе Ульяна Хромяк признала, что привлечь внимание мира, сталкивающегося с таким количеством различных проблем, будет непросто.
Журналисты Bloomberg ранее сообщили, что перед началом Международного экономического форума прошла встреча. Однако участники не смогли выработать единую позицию по Украине.
Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.
В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.
Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.
Ежегодный Всемирный экономический форума в швейцарском Давосе пройдет с 15 по 19 января.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
11:58
Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - BloombergУчастники встречи по "формуле мира" перед началом Международного экономического форума не смогли выработать единую позицию, сообщили журналисты Bloomberg
 
НовостиШвейцарияДавосУкраинаВладимир Зеленскийконфликтэлита
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:03Был любимцем мировой элиты, стал посторонним на их вечеринке - Politico о Зеленском
16:56США на разломе. Выборы, которые способны изменить весь мир, начинаются прямо сейчас
16:04Десантникам вручили по полмиллиона рублей за подбитые натовские танки
15:59Олег Царёв: Зеленский бросит на Россию рои дронов и армию калек, чтобы дождаться "агента Кремля" Трампа
15:46Галкин* и другие: шоу иноагентов отменяются. А Сердючка больше не летает в Дубай
15:32Трибунал для грабежа. Запад всё-таки хочет отобрать российские активы
15:23Ежедневный ритуал. Румынские фермеры в очередной раз заблокировали границу с Украиной
15:10На Украине могут закрыть две сотни вузов - нет абитуриентов
14:51Почему западные наёмники бегут с Украины и что дети Донбасса говорят о Москве - Копыл
14:46Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
14:28Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
14:25Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков
14:05Кто кого за уши держит? Эксперты о мирном плане Украины в Давосе
13:49Тайваньские выборы и китайские проблемы
13:48Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам
13:47"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР
13:47Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal
13:27Кровь, железо и обращение Путина в телефоне. Как Донецк провёл зимние каникулы
13:16Леонид Хазанов: Пока ВСУ пухнут от снарядного голода на фронте, промышленность Украины умирает
13:10Провальная встреча в Давосе, ракеты над Курском, гороскоп от Bild . Главное на Украине на 13:00 15 января
Лента новостейМолния