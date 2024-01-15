https://ukraina.ru/20240115/1052704300.html

Олег Царёв: Зеленский бросит на Россию рои дронов и армию калек, чтобы дождаться "агента Кремля" Трампа

Олег Царёв: Зеленский бросит на Россию рои дронов и армию калек, чтобы дождаться "агента Кремля" Трампа - 15.01.2024 Украина.ру

Олег Царёв: Зеленский бросит на Россию рои дронов и армию калек, чтобы дождаться "агента Кремля" Трампа

Зеленскому очень важно продержаться год. Мы так долго говорили, что Дональд Трамп – агент русской разведки, что сами в это поверили, считает депутат Верховной рады Украины IV-VII созывов Олег Царёв

2024-01-15T15:59

2024-01-15T15:59

2024-01-15T16:46

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Американо-итальянская журналистка Симона Манджанте опубликовала на своей странице в соцсети X интервью экс-депутата Верховной Рады Андрея Деркача с новыми подробностями коррупционных связей украинских элит и семьи президента США Джо Байдена.- Олег, Вашингтон как-то резко решил ввязаться в маленькую победоносную войну на Ближнем Востоке. Смогут ли США закрыть все вопросы новой маленькой победоносной войной?- Когда в США начинаются выборы и падает рейтинг президента, всем вокруг надо поберечься, потому что развязать войну могут запросто.- Расскажите подробнее о скандале вокруг семьи Байденов.- Андрея Деркача я хорошо знаю. Много лет были в парламенте, как и Николая Злочевского (президент крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings) и Николая Лисина (бизнес-партнер Злочевского). С ними я познакомился в 2003 году, во время первого майдана. Я отвечал за противодействие депутатам, которые представляли оранжевый майдан. Дружеская фракция СДПУ(о) передала своих бойцов в мою группу. Среди них были Коля Большой и Коля Маленький, смешные ребята-одесситы. Потом они перешли во фракцию "Партии Регионов".Коля Лисин разбился на машине, а Злочевский в интересах семьи Януковичей стал министром экологии. Часть скважин оформлялась на Януковичей, часть Злочевский не забывал оформлять на себя. Скважины – это клондайк, достаточно было открыть кран и включить счетчик. Нужно было только придумывать какие-то затраты, чтобы не платить налоги со всей суммы прибыли.Когда сменилась власть, Коля Злочевский остался с уникальными активами на руках. Тогда он решил, как в 90-х, поменять крышу. Он знал, что Пётр Порошенко - чрезвычайно алчный и с ним тяжело договариваться, поэтому создал наблюдательный совет, куда включили сына Байдена. Порошенко такая ситуация не устраивала. Поэтому он попросил прокуратуру, налоговую и СБУ осуществлять проверки деятельности Злочевского.Но руководители силовых ведомств отбрыкивались от таких поручений, понимая, что за Злочевским стоят США. А генпрокурор Шокин не стал этого делать. Он отработал по полной программе, возбудил уголовные дела. Когда Байдену доложили, что у компании, которая поддерживает бюджет его сына, есть проблемы, то он обратился к Порошенко. Но тот заявил, что это была личная инициатива Шокина.Когда Байден стал баллотироваться в президенты, на него начали собирать компромат. А Байден, пока был вице-президентом у Обамы, ничем, кроме Украины не занимался, еще немного Китаем. Чтобы найти компромат, Трамп попросил Джулиани. Тогда же возникли серьезные проблемы у Игоря Коломойского*. В отношении него в США были возбуждены уголовные дела. Однако Коломойского* пригласили на инаугурацию Трампа, поскольку зять Трампа Джаред Кушнир - член той же ортодоксальной иудейской секты Хабад, что и Коломойский*.Коломойский* включился в это дело в надежде на то, что его заслуги будут оценены. То, что он сейчас находится в тюрьме, - последствия того шага. Были выкуплены пленки разговора Байдана и Порошенко, когда Байден предлагал миллиард за отставку Шокина, а озвучил это Андрей Деркач. Деньги на это дал Коломойский*. Шокин, кстати, находится на Украине, фактически в заложниках.- А в какой момент появляются 6 млн долларов, о которых недавно говорил Деркач?- По сравнению с деньгами, которые шли от нефтегазовых скважин, 6 млн – это как такси нанять, очень небольшие деньги. Злочевский провел великолепную игру, только не знал, что в результате попадет в авангард политического фронта. Он выделил 6 млн на то, чтобы закрыть дело по "Бурисме", эти деньги, как рассказал Андрей Деркач, судом были переданы в бюджет ГУР.Поскольку это были наличные деньги, там они благополучно распиливаются. Задача ГУР, установленная законом Украины, - это устранение врагов Украины за пределами и внутри страны. Если на устранение видного деятеля утвержден бюджет в 300 тысяч, то до исполнителя доходит в лучшем случае 60 тысяч. Всем выгодно. Думаю, 6 млн они уже давно потратили. Если бы Злочевский знал в 2003 году, что его деньги будут использованы для покушения на меня, мы бы вместе посмеялись.- Да, на Украине много смешного происходит, о чем раньше нельзя было и подумать. Например, закон о мобилизации. Почем Запад не обращает внимания на такие непопулярные меры?- Закон не прошел в Верховной раде, потому что за рубежом у Зеленского нет поддержки. Соросята где только можно кусают Зеленского. Обратите внимание, год назад единогласно депутаты приняли закон об электронном кабинете военнообязанных. Таким образом был создан фундамент для этого закона.А сейчас поменялись две вещи: украинцы уже не верят в то, что они победят, политические элиты считают, что Зеленский - хромая утка, сбитый летчик. Как у Ницше: падающего – толкни. Олигархи сейчас платят Залужному, Арестовичу*, КМИС за социологию, потому что уверены, что Зеленский - уже всё.- Однако людей забирают на улицах и без всякого закона. Хватают слепых, хромых, немых, каких угодно.- Украину накачали оружием, оружие пока есть. Они собираются мобилизовать более 600 тысяч человек. Озвучили цифру в 500 тысяч человек, а реально заложили новые цифры в бюджет по денежному довольствию на 600 тысяч. Больших проблем с деньгами у Украины нет. За прошлый год благодаря финансированию из США и ЕС они скопили более 40 млрд долларов золотовалютных запасов. Они смогут платить своим солдатам, поэтому им важно провести мобилизацию. Их система, основанная на беспилотниках и контрбатарейной борьбе, может эффективно нам противостоять. Сейчас танк и маленький беспилотник на поле боя могут равноценны. Да, у нас больше пушек и снарядов, но современная война - другая.Зеленскому очень важно продержаться год. Мы так долго говорили, что Трамп – агент русской разведки, что сами в это поверили. На самом деле, при администрации Обамы существовало эмбарго на поставку оружия Украине, а Трамп его снял. Он говорил о любви к Росси и санкции вводил полным ходом. Зеленский видит, что с командой Байдена у него отношения не сложились и надеется через год дождаться Трампа, чтобы ситуация поменялась.- То есть эта безумная мобилизация позволит ему дожить до выборов американского президента?- Чтобы насытить эту армию БПЛА, речь идет о десятках миллионах долларов. Смешные деньги по меркам государства. За счет обстрелов территории невозможно выиграть войну, она выигрывается на линии фронта. Самая большая угроза для Зеленского - это не ситуация на фронте: мы из Крынок не можем выдавить ВСУ. Самая большая угроза – это то, что его уже списали. На Украине сложно оставаться президентом, если против тебя олигархи и не поддерживают из-за рубежа. На штыках неудобно сидеть, как говорил Наполеон. Тем более штык - в руках у Залужного. Если бы Зеленский не снял руководителя сил спецопераций и не переподчинил половину армии Сырскому, то его бы уже не было.*признан в РФ спонсором терроризма и экстремизма

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, олег царев, владимир зеленский, россия, дроны, бпла, дональд трамп, агент кремля, армия