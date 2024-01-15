Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
Российские военнослужащие оттачивают навыки на полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России
Штурмовики ВС РФ под руководством опытных инструкторов осваивают приемы ведения тактического боя в наступлении, которые показали высочайшую эффективность при взятии позиций ВСУ во время боев в Марьинке.
"В рамках проводимых занятий на уникальных полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, штурмовики оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия и ведения непрерывного огня на подавление", - говорится в сообщении МО РФ.
В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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