Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков - 15.01.2024 Украина.ру
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Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков
Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков - 15.01.2024 Украина.ру
Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков
Российские военнослужащие оттачивают навыки на полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России
2024-01-15T14:25
2024-01-15T14:25
новости
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Штурмовики ВС РФ под руководством опытных инструкторов осваивают приемы ведения тактического боя в наступлении, которые показали высочайшую эффективность при взятии позиций ВСУ во время боев в Марьинке.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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новости, россия, минобороны рф, вс рф, штурм, штурмовик, полигон
Новости, Россия, Минобороны РФ, ВС РФ, штурм, штурмовик, полигон

Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков

14:25 15.01.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал
© Минобороны России телеграм-канал
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Российские военнослужащие оттачивают навыки на полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России
Штурмовики ВС РФ под руководством опытных инструкторов осваивают приемы ведения тактического боя в наступлении, которые показали высочайшую эффективность при взятии позиций ВСУ во время боев в Марьинке.

"В рамках проводимых занятий на уникальных полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, штурмовики оттачивают навыки правильного перемещения, прикрытия и ведения непрерывного огня на подавление", - говорится в сообщении МО РФ.

В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 05:56Чем воюют на Украине
Быстрее, дальше, сильнее. На фронте намечается перелом в контрбатарейной борьбеВ ходе боевых действий СВО, артиллерия, как и век назад, играет самую значимую роль. Авиация, которая так хорошо обеспечивала преимущество в годы Второй мировой войны, сегодня полномасштабно не применяется, будучи практически законтрена средствами ПВО
 
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