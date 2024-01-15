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Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков

Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков - 15.01.2024 Украина.ру

Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков

Российские военнослужащие оттачивают навыки на полигонах, полностью копирующих позиции ВСУ, сообщили 15 января в пресс-службе Минобороны России

2024-01-15T14:25

2024-01-15T14:25

2024-01-15T14:25

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Штурмовики ВС РФ под руководством опытных инструкторов осваивают приемы ведения тактического боя в наступлении, которые показали высочайшую эффективность при взятии позиций ВСУ во время боев в Марьинке.В Минобороны РФ 12 января заявили, что за неделю 48 украинских военнослужащих сдались в российских плен. А ВС РФ заняли более выгодные рубежи и позиции, добавили в российском военном ведомстве.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 9 января озвучил потери ВСУ за 2023 год. По его словам, украинская армия потеряла 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

https://ukraina.ru/20240112/1052642133.html

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