https://ukraina.ru/20240115/1052693625.html

Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg

Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg - 15.01.2024 Украина.ру

Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg

Участники встречи по "формуле мира" перед началом Международного экономического форума не смогли выработать единую позицию, сообщили журналисты Bloomberg

2024-01-15T11:58

2024-01-15T11:58

2024-01-15T11:58

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"формула мира"

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Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.Встреча на уровне лидеров, которую Украина стремится провести, не запланирована, говорится в статье.Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.

https://ukraina.ru/20240114/1052683424.html

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новости, украина, давос, швейцария, форум, "формула мира"