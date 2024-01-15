Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg - 15.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240115/1052693625.html
Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg
Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg - 15.01.2024 Украина.ру
Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg
Участники встречи по "формуле мира" перед началом Международного экономического форума не смогли выработать единую позицию, сообщили журналисты Bloomberg
2024-01-15T11:58
2024-01-15T11:58
новости
украина
давос
швейцария
форум
"формула мира"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052693464_0:85:927:607_1920x0_80_0_0_06dbd3162982b39b34702750bf07b409.jpg
Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.Встреча на уровне лидеров, которую Украина стремится провести, не запланирована, говорится в статье.Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
https://ukraina.ru/20240114/1052683424.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0f/1052693464_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_6454598b601224a414c32d4c9fbe40df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, давос, швейцария, форум, "формула мира"
Новости, Украина, Давос, Швейцария, форум, "формула мира"

Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg

11:58 15.01.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Участники встречи по "формуле мира" перед началом Международного экономического форума не смогли выработать единую позицию, сообщили журналисты Bloomberg
"Встреча советников по национальной безопасности [...] завершилась в Давосе без (выработки) четкого пути вперед перед прибытием [...] Владимира Зеленского", - говорится в статье.
Представители Киева рассчитывали, что на этой встрече удастся заручиться поддержкой стран Глобального юга, но они неохотно поддерживают Украину, пишет Bloomberg.
В мероприятии приняли участие 83 делегации, Россия и Китай не присутствовали.
Встреча на уровне лидеров, которую Украина стремится провести, не запланирована, говорится в статье.
Киевские власти стремятся использовать ежегодную встречу мировых политических и деловых лидеров, чтобы вернуть их внимание к Украине, заключило агентство.
Так называемая "формула мира", разработанная Украиной, предполагает возврат Киеву Крыма и всех новых российских территорий, выплату репараций со стороны РФ, а также "гарантии безопасности", которые Киеву должны дать другие страны мира, то есть взять на себя обязательства воевать за Украину в случае нового конфликта.
Россия неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Вчера, 15:27
"Конструктивного диалога не получится": Дерипаска назвал дату завершения украинского конфликтаКонфликт на Украине не закончится раньше мая 2025 года, заявил российский миллиардер и предприниматель Олег Дерипаска. Об этом он написал 14 января в своём телеграм-канале
 
НовостиУкраинаДавосШвейцарияфорум"формула мира"
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:46Телеканал "Рада" вывел из бюджета Украины крупную сумму - депутат Железняк
14:28Два блока ТЭС повреждены после обстрела на востоке Украины
14:25Инженеры скопировали позиции ВСУ для обучения российских штурмовиков
14:05Кто кого за уши держит? Эксперты о "мирном плане" Украины в Давосе
13:49Тайваньские выборы и китайские проблемы
13:48Следят из космоса. Генерал-майор ВСУ рассказал об ударах ВС РФ по штабам и заводам
13:47"Ближайший сосед": Песков об отношениях России с КНДР
13:47Удобрения вместо оружия использует Россия против ЕС - Brussels Signal
13:27Кровь, железо и обращение Путина в телефоне. Как Донецк провёл зимние каникулы
13:16Леонид Хазанов: Пока ВСУ пухнут от снарядного голода на фронте, промышленность Украины умирает
13:10Провальная встреча в Давосе, ракеты над Курском, гороскоп от Bild . Главное на Украине на 13:00 15 января
13:03"Кто ты, воин?": украинец надел парик и накрасил ногти, чтобы не схватили военкомы
13:02Плата за "безопасность". Станет ли Украина официальной ЧВК НАТО
12:39"Стероиды повлияли на мозг": Тищенко назвал депутатов Рады героями, украинцы не согласились
12:35"Главное достижение - фотография": автор Financial Times высмеял встречу по Украине в Давосе
12:33"Разговорами ради разговоров" назвал Песков встречу по Украине в Давосе
12:09Пытаются справиться без России. Как работает украинский зерновой коридор
12:03Россия подготовит инструкторов для Вооруженных сил Белоруссии
12:00Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
11:58Встреча по "формуле мира" Киева закончилась ничем - Bloomberg
Лента новостейМолния