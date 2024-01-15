Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 15.01.2024 Украина.ру
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Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 15.01.2024 Украина.ру
Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 14 января 2024 года стало назначение премьер-министром и министром иностранных дел Франции близкой к Макрону гей-пары
2024-01-15T12:00
2024-01-15T14:02
дмитрий киселев
франция
эммануэль макрон
лгбт
запад
ценности
культура
цивилизация
эксклюзив
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Телеведущий Дмитрий Киселев обсуждает новые назначения во Франции. Прежде всего, фигуру премьер-министра — 34-летний пиарщик и недолго министр образования Габриэль Атталь стал самым молодым премьером в стране.«Он давно нравится Эммануэлю Макрону. Как замечает публика, они даже несколько похожи», — говорит Киселев.Второе интересное назначение — это министр иностранных дел Стефан Сежурне.«У Сежурне с нынешним премьером Габриэлем Атталем с 2018 года зарегистрирован однополый брак. В канун назначений парочка этот брак целомудренно расторгла, и теперь оба подчеркивают, что половой жизнью друг с другом уже не живут, а отношения между ними исключительно рабочие», — подчеркивает телеведущий.Однако он обращает внимание на то, что у одноклассника Атталя по колледжу адвоката Хуана Бранко иное мнение. В своей книге «Сумерки» о продвижении Макрона группой французских олигархов он упоминает и Атталя.«Габриэль Атталь, который впервые стал депутатом и которого продвигал его любовник и политический советник президента Макрона Стефан Сежурне, получил свой пост просто за интимную связь, стремясь пробить себе дорогу на политический Олимп», — считает Бранко.Адвокат утверждает, что продвижение Атталя по карьерной лестнице связано исключительно с его интимными отношениями с политическим советником Макрона Сежурне.Читатели издания Le Figaro высказываются по этому поводу еще более жестко. Киселев приводит несколько из них, которые открыто намекают и на специфический интерес самого Макрона: «Бедная Франция».И все же Дмитрий Киселев видит проблему шире — не столько в самих по себе нетрадиционных отношениях среди европейских политиков, сколько в сломе цивилизации во Франции.«Бездетный Макрон, совращенный еще в школе своей учительницей, — говорит он, — назначает своих приятелей на ключевые посты в правительстве. Это культурный сигнал, что времена изменились, и теперь уже все будет иначе. Если раньше многие считали представителей ЛГБТ* фриками и без всякой гомофобии толерантно просто пожимали плечами, то сейчас уже геи во Франции — не фрики, а новая норма».По словам Киселева, под прикрытием политкорректности на Западе построили новую цивилизацию, которая сильно отличается от того, что произошло от Адама и Евы. Цивилизационный слом телеведущий также иллюстрирует американским примером — запретом показа одного из величайших фильмов всех времен и народов, «Унесенные ветром», в кинотеатрах США, поскольку там какие-то неправильные отношения между расами.«Долго ли осталось во Франции, да и во всей Европе до момента, когда в пользу ЛГБТ* воинствующая политкорректность потребует отменить всю предыдущую культуру, ведь в ней будут не устраивать отношения между полами?» — задает риторический вопрос Киселев.Когда это случится, на помойке окажется вся накопленная за историю западного человечества культура: от кино и литературы до музыки и балета. «Песнь о Роланде», история Абеляра и Элоизы, весь Бальзак, Флобер и его «Госпожа Бовари», Стендаль и его «Красное и черное» и «Пармская обитель», Мопассан, Франсуаза Саган, Андре Моруа, Шарль Азнавур — всех в мусорный бак.Продвижение гей-пар на самом высоком государственном уровне во Франции Киселев понимает и как уничтожение настоящих женственности и мужественности в их традиционном понимании.«Нельзя полностью размагнитить пол. Пол присутствует даже в монашестве», — говорит он.Процесс уничтожения во Франции традиционной мужественности телеведущий видит как в травле Жерара Депардьё, так и в трагической истории умирания некогда признанного самым красивым мужчиной планеты Алена Делона. История связана со скандалом, устроенным детьми Делона вокруг его наследства, которое оценивается в 300 миллионов евро плюс недвижимость, коллекция живописи, антиквариата и коллекция безумно дорогих автомобилей, включая самый дорогой из когда-либо выпущенных Ferrari — California Spider по цене в 16 миллионов евро.Завещание требует передать половину дочери Делона Анушке, а остальное разделить пополам между сыновьями — Антони и Аленом-Фабьеном. Сыновья с таким решением не согласны и подали иск против отца, которому в следующем году должно исполниться 90 лет.«Но у прессы, что в массе своей за ЛГБТ*, — отмечает Киселев, — есть и свой мотив — расправиться по случаю с Делоном. Он же за традицию! И не скрывает этого».Немногие в курсе, но еще в 2013 году, выступая на французском телевидении, Ален Делон прямо назвал гомосексуализм противоестественным явлением.«Сегодня такое звучит во Франции уже цивилизационным вызовом, — говорит Дмитрий Киселев. — Правительству и президенту страны. Они в другой культуре с другими приоритетами».* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20240115/1052684788.html
https://ukraina.ru/20231227/1052386750.html
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Сергей Зуев
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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дмитрий киселев, франция, эммануэль макрон, лгбт, запад, ценности, культура, цивилизация, эксклюзив
Дмитрий Киселев, Франция, Эммануэль Макрон, ЛГБТ, Запад, ценности, культура, цивилизация, Эксклюзив

Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

12:00 15.01.2024 (обновлено: 14:02 15.01.2024)
 
© AFP2023 / LUDOVIC MARIN
- РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP2023 / LUDOVIC MARIN
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 14 января 2024 года стало назначение премьер-министром и министром иностранных дел Франции близкой к Макрону гей-пары
Телеведущий Дмитрий Киселев обсуждает новые назначения во Франции. Прежде всего, фигуру премьер-министра — 34-летний пиарщик и недолго министр образования Габриэль Атталь стал самым молодым премьером в стране.
«Он давно нравится Эммануэлю Макрону. Как замечает публика, они даже несколько похожи», — говорит Киселев.
Второе интересное назначение — это министр иностранных дел Стефан Сежурне.
«У Сежурне с нынешним премьером Габриэлем Атталем с 2018 года зарегистрирован однополый брак. В канун назначений парочка этот брак целомудренно расторгла, и теперь оба подчеркивают, что половой жизнью друг с другом уже не живут, а отношения между ними исключительно рабочие», — подчеркивает телеведущий.
Однако он обращает внимание на то, что у одноклассника Атталя по колледжу адвоката Хуана Бранко иное мнение. В своей книге «Сумерки» о продвижении Макрона группой французских олигархов он упоминает и Атталя.
«Габриэль Атталь, который впервые стал депутатом и которого продвигал его любовник и политический советник президента Макрона Стефан Сежурне, получил свой пост просто за интимную связь, стремясь пробить себе дорогу на политический Олимп», — считает Бранко.
Адвокат утверждает, что продвижение Атталя по карьерной лестнице связано исключительно с его интимными отношениями с политическим советником Макрона Сежурне.
Макрон и Атталь - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
05:31
Еще один "господин Никто". Почему Франция обречена на катастрофуПоследние новости из Франции, откровенно говоря, шокировали. Сначала премьером страны стал ничем не примечательный бывший министр по делам молодежи, Габриэль Атталь, которому всего 34 года
Читатели издания Le Figaro высказываются по этому поводу еще более жестко. Киселев приводит несколько из них, которые открыто намекают и на специфический интерес самого Макрона: «Бедная Франция».
И все же Дмитрий Киселев видит проблему шире — не столько в самих по себе нетрадиционных отношениях среди европейских политиков, сколько в сломе цивилизации во Франции.
«Бездетный Макрон, совращенный еще в школе своей учительницей, — говорит он, — назначает своих приятелей на ключевые посты в правительстве. Это культурный сигнал, что времена изменились, и теперь уже все будет иначе. Если раньше многие считали представителей ЛГБТ* фриками и без всякой гомофобии толерантно просто пожимали плечами, то сейчас уже геи во Франции — не фрики, а новая норма».
По словам Киселева, под прикрытием политкорректности на Западе построили новую цивилизацию, которая сильно отличается от того, что произошло от Адама и Евы.
Цивилизационный слом телеведущий также иллюстрирует американским примером — запретом показа одного из величайших фильмов всех времен и народов, «Унесенные ветром», в кинотеатрах США, поскольку там какие-то неправильные отношения между расами.
«Долго ли осталось во Франции, да и во всей Европе до момента, когда в пользу ЛГБТ* воинствующая политкорректность потребует отменить всю предыдущую культуру, ведь в ней будут не устраивать отношения между полами?» — задает риторический вопрос Киселев.
Когда это случится, на помойке окажется вся накопленная за историю западного человечества культура: от кино и литературы до музыки и балета. «Песнь о Роланде», история Абеляра и Элоизы, весь Бальзак, Флобер и его «Госпожа Бовари», Стендаль и его «Красное и черное» и «Пармская обитель», Мопассан, Франсуаза Саган, Андре Моруа, Шарль Азнавур — всех в мусорный бак.
Продвижение гей-пар на самом высоком государственном уровне во Франции Киселев понимает и как уничтожение настоящих женственности и мужественности в их традиционном понимании.
«Нельзя полностью размагнитить пол. Пол присутствует даже в монашестве», — говорит он.
Процесс уничтожения во Франции традиционной мужественности телеведущий видит как в травле Жерара Депардьё, так и в трагической истории умирания некогда признанного самым красивым мужчиной планеты Алена Делона.
- РИА Новости, 1920, 27.12.2023
27 декабря 2023, 05:16Культура
Скандалист, секс-символ, космополит. Жерару Депардьё – 75 летПротиворечивый, эпатирующий, давным-давно заслуживший титул легенды, французский, российский и по-настоящему интернациональный актёр Жерар Депардьё 27 декабря отмечает свой 75-й день рождения
История связана со скандалом, устроенным детьми Делона вокруг его наследства, которое оценивается в 300 миллионов евро плюс недвижимость, коллекция живописи, антиквариата и коллекция безумно дорогих автомобилей, включая самый дорогой из когда-либо выпущенных Ferrari — California Spider по цене в 16 миллионов евро.
Завещание требует передать половину дочери Делона Анушке, а остальное разделить пополам между сыновьями — Антони и Аленом-Фабьеном. Сыновья с таким решением не согласны и подали иск против отца, которому в следующем году должно исполниться 90 лет.
«Но у прессы, что в массе своей за ЛГБТ*, — отмечает Киселев, — есть и свой мотив — расправиться по случаю с Делоном. Он же за традицию! И не скрывает этого».
Немногие в курсе, но еще в 2013 году, выступая на французском телевидении, Ален Делон прямо назвал гомосексуализм противоестественным явлением.
«Сегодня такое звучит во Франции уже цивилизационным вызовом, — говорит Дмитрий Киселев. — Правительству и президенту страны. Они в другой культуре с другими приоритетами».
* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ
 
Дмитрий КиселевФранцияЭммануэль МакронЛГБТЗападценностикультурацивилизацияЭксклюзив
 
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