https://ukraina.ru/20240115/1052686999.html

Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым - 15.01.2024 Украина.ру

Цивилизационный слом. Почему Эммануэль Макрон — не Ален Делон: "Вести недели" c Дмитрием Киселевым

Главной темой передачи "Вести Недели" с Дмитрием Киселевым 14 января 2024 года стало назначение премьер-министром и министром иностранных дел Франции близкой к Макрону гей-пары

2024-01-15T12:00

2024-01-15T12:00

2024-01-15T14:02

дмитрий киселев

франция

эммануэль макрон

лгбт

запад

ценности

культура

цивилизация

эксклюзив

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Телеведущий Дмитрий Киселев обсуждает новые назначения во Франции. Прежде всего, фигуру премьер-министра — 34-летний пиарщик и недолго министр образования Габриэль Атталь стал самым молодым премьером в стране.«Он давно нравится Эммануэлю Макрону. Как замечает публика, они даже несколько похожи», — говорит Киселев.Второе интересное назначение — это министр иностранных дел Стефан Сежурне.«У Сежурне с нынешним премьером Габриэлем Атталем с 2018 года зарегистрирован однополый брак. В канун назначений парочка этот брак целомудренно расторгла, и теперь оба подчеркивают, что половой жизнью друг с другом уже не живут, а отношения между ними исключительно рабочие», — подчеркивает телеведущий.Однако он обращает внимание на то, что у одноклассника Атталя по колледжу адвоката Хуана Бранко иное мнение. В своей книге «Сумерки» о продвижении Макрона группой французских олигархов он упоминает и Атталя.«Габриэль Атталь, который впервые стал депутатом и которого продвигал его любовник и политический советник президента Макрона Стефан Сежурне, получил свой пост просто за интимную связь, стремясь пробить себе дорогу на политический Олимп», — считает Бранко.Адвокат утверждает, что продвижение Атталя по карьерной лестнице связано исключительно с его интимными отношениями с политическим советником Макрона Сежурне.Читатели издания Le Figaro высказываются по этому поводу еще более жестко. Киселев приводит несколько из них, которые открыто намекают и на специфический интерес самого Макрона: «Бедная Франция».И все же Дмитрий Киселев видит проблему шире — не столько в самих по себе нетрадиционных отношениях среди европейских политиков, сколько в сломе цивилизации во Франции.«Бездетный Макрон, совращенный еще в школе своей учительницей, — говорит он, — назначает своих приятелей на ключевые посты в правительстве. Это культурный сигнал, что времена изменились, и теперь уже все будет иначе. Если раньше многие считали представителей ЛГБТ* фриками и без всякой гомофобии толерантно просто пожимали плечами, то сейчас уже геи во Франции — не фрики, а новая норма».По словам Киселева, под прикрытием политкорректности на Западе построили новую цивилизацию, которая сильно отличается от того, что произошло от Адама и Евы. Цивилизационный слом телеведущий также иллюстрирует американским примером — запретом показа одного из величайших фильмов всех времен и народов, «Унесенные ветром», в кинотеатрах США, поскольку там какие-то неправильные отношения между расами.«Долго ли осталось во Франции, да и во всей Европе до момента, когда в пользу ЛГБТ* воинствующая политкорректность потребует отменить всю предыдущую культуру, ведь в ней будут не устраивать отношения между полами?» — задает риторический вопрос Киселев.Когда это случится, на помойке окажется вся накопленная за историю западного человечества культура: от кино и литературы до музыки и балета. «Песнь о Роланде», история Абеляра и Элоизы, весь Бальзак, Флобер и его «Госпожа Бовари», Стендаль и его «Красное и черное» и «Пармская обитель», Мопассан, Франсуаза Саган, Андре Моруа, Шарль Азнавур — всех в мусорный бак.Продвижение гей-пар на самом высоком государственном уровне во Франции Киселев понимает и как уничтожение настоящих женственности и мужественности в их традиционном понимании.«Нельзя полностью размагнитить пол. Пол присутствует даже в монашестве», — говорит он.Процесс уничтожения во Франции традиционной мужественности телеведущий видит как в травле Жерара Депардьё, так и в трагической истории умирания некогда признанного самым красивым мужчиной планеты Алена Делона. История связана со скандалом, устроенным детьми Делона вокруг его наследства, которое оценивается в 300 миллионов евро плюс недвижимость, коллекция живописи, антиквариата и коллекция безумно дорогих автомобилей, включая самый дорогой из когда-либо выпущенных Ferrari — California Spider по цене в 16 миллионов евро.Завещание требует передать половину дочери Делона Анушке, а остальное разделить пополам между сыновьями — Антони и Аленом-Фабьеном. Сыновья с таким решением не согласны и подали иск против отца, которому в следующем году должно исполниться 90 лет.«Но у прессы, что в массе своей за ЛГБТ*, — отмечает Киселев, — есть и свой мотив — расправиться по случаю с Делоном. Он же за традицию! И не скрывает этого».Немногие в курсе, но еще в 2013 году, выступая на французском телевидении, Ален Делон прямо назвал гомосексуализм противоестественным явлением.«Сегодня такое звучит во Франции уже цивилизационным вызовом, — говорит Дмитрий Киселев. — Правительству и президенту страны. Они в другой культуре с другими приоритетами».* Организация признана экстремистской и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240115/1052684788.html

https://ukraina.ru/20231227/1052386750.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

дмитрий киселев, франция, эммануэль макрон, лгбт, запад, ценности, культура, цивилизация, эксклюзив