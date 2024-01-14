https://ukraina.ru/20240114/1052682819.html

В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване

В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване - 14.01.2024 Украина.ру

В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване

Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова

2024-01-14T13:45

2024-01-14T13:45

2024-01-14T13:45

эксклюзив

тайвань

китай

сша

пекин

война

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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.Сразу же по окончании выборных мероприятий представитель КНР сделал дежурное заявление: позиция Китая по решению тайваньского вопроса последовательна, страна будет единой.Примечательно, что ни в китайском блогерском сообществе, ни в СМИ материкового Китая не было ни слова по теме выборов на Тайване. А учитывая то, что Министерство общественной безопасности объявило 2024 год "Годом пресечения слухов", то мало кто в Китае отважится что-то комментировать.Опираясь на распоряжение МОБ КНР, любой несанкционированный комментарий можно расценивать как распространение слухов.Теперь, когда уже появилась официальная оценка результатов выборов и осторожные высказывания некоторых ведущих китайских блогеров, можно сказать, что вокруг Тайваня пока сохранился довыборный статус-кво: независимости у Тайваня как не было, так и нет, а будущее — туманно.На выборах победил кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП), чья политика, не выходящая за пределы фарватера, определённого в Вашингтоне, направлена на дальнейшее отдаление от материкового Китая.Важно, что новоизбранный президент хитро обыграл ситуацию, в предвыборной гонке постоянно заявляя, что он против любой конфронтации с материком. Якобы ДПП под его руководством будет выступать за сохранение мира вокруг Тайваня.Тем, как можно предположить, он и купил многих избирателей: воевать на Тайване никто не желает, это было хорошо видно по опросам общественного мнения в 2023 году.Но, возвращаясь к теме независимости Тайваня, можно с уверенностью сказать: не Тайвань в очередной раз отстоял свой суверенитет, а выиграли США.До выборов в обществе муссировались страхи, что если к власти придёт Гоминьдан, то Тайвань неизбежно начнёт подпадать под влияние КПК, а в дальнейшем и вообще будет поглощён Материком.Но Гоминьдан в очередной раз проиграл и не иначе как вчера, ещё до начала выборов, американский авианосец был переброшен из Южно-Китайского моря в Тайваньский пролив — для поддержки сил, выступающих за независимость Тайваня.Также в субботу, 13 января, конгресс США принял два законопроекта, касающихся Тайваня, ключевой из которых гласит, что как только Пекин сделает хоть одно движение в сторону воссоединения Тайваня, США немедленно отключат Китай от международной системы финансовых расчётов так же, как ранее с началом СВО на Украине была отключена Россия.В связи с этим можно предположить, что хотя в КНР и учитывают опыт успешного противостояния России западным санкциям, но примерять эффект от подобного на себе китайское руководство, конечно же, опасается.Вероятно, это и есть основная причина того, почему всё это время Китай хранил молчание по поводу выборов тайваньской администрации, делая вид, будто ничего особенного не происходило и не происходит.Теперь, после того как Лай Циндэ объявлен победителем, можно с уверенностью сказать, что обстановка вокруг Тайваня остаётся стабильно напряжённой. США будут продолжать провоцировать Пекин на развязывание конфликта, а материковые и островные китайцы —уворачиваться от англосаксонских провокаций.Ни в суверенном Пекине, ни в вассальном Тайбэе воевать не хотят, пусть даже и при взаимной неприязни.

https://ukraina.ru/20240113/1052677781.html

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2024

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

эксклюзив, тайвань, китай, сша, пекин, война