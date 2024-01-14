В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване - 14.01.2024 Украина.ру
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В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване
В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване - 14.01.2024 Украина.ру
В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване
Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова
2024-01-14T13:45
2024-01-14T13:45
эксклюзив
тайвань
китай
сша
пекин
война
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Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.Сразу же по окончании выборных мероприятий представитель КНР сделал дежурное заявление: позиция Китая по решению тайваньского вопроса последовательна, страна будет единой.Примечательно, что ни в китайском блогерском сообществе, ни в СМИ материкового Китая не было ни слова по теме выборов на Тайване. А учитывая то, что Министерство общественной безопасности объявило 2024 год "Годом пресечения слухов", то мало кто в Китае отважится что-то комментировать.Опираясь на распоряжение МОБ КНР, любой несанкционированный комментарий можно расценивать как распространение слухов.Теперь, когда уже появилась официальная оценка результатов выборов и осторожные высказывания некоторых ведущих китайских блогеров, можно сказать, что вокруг Тайваня пока сохранился довыборный статус-кво: независимости у Тайваня как не было, так и нет, а будущее — туманно.На выборах победил кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП), чья политика, не выходящая за пределы фарватера, определённого в Вашингтоне, направлена на дальнейшее отдаление от материкового Китая.Важно, что новоизбранный президент хитро обыграл ситуацию, в предвыборной гонке постоянно заявляя, что он против любой конфронтации с материком. Якобы ДПП под его руководством будет выступать за сохранение мира вокруг Тайваня.Тем, как можно предположить, он и купил многих избирателей: воевать на Тайване никто не желает, это было хорошо видно по опросам общественного мнения в 2023 году.Но, возвращаясь к теме независимости Тайваня, можно с уверенностью сказать: не Тайвань в очередной раз отстоял свой суверенитет, а выиграли США.До выборов в обществе муссировались страхи, что если к власти придёт Гоминьдан, то Тайвань неизбежно начнёт&nbsp;подпадать под влияние КПК, а в дальнейшем и вообще будет поглощён Материком.Но Гоминьдан в очередной раз проиграл и не иначе как вчера, ещё до начала выборов, американский авианосец был переброшен из Южно-Китайского моря в Тайваньский пролив — для поддержки сил, выступающих за независимость Тайваня.Также в субботу, 13 января, конгресс США принял два законопроекта, касающихся Тайваня, ключевой из которых гласит, что как только Пекин сделает хоть одно движение в сторону воссоединения Тайваня, США немедленно отключат Китай от международной системы финансовых расчётов так же, как ранее с началом СВО на Украине была отключена Россия.В связи с этим можно предположить, что хотя в КНР и учитывают опыт успешного противостояния России западным санкциям, но примерять эффект от подобного на себе китайское руководство, конечно же, опасается.Вероятно, это и есть основная причина того, почему всё это время&nbsp;Китай&nbsp; хранил молчание&nbsp;по поводу выборов тайваньской администрации, делая вид, будто ничего особенного не происходило и не происходит.Теперь,&nbsp;после того как Лай Циндэ объявлен победителем,&nbsp;можно с уверенностью сказать, что обстановка вокруг Тайваня остаётся стабильно напряжённой. США&nbsp;будут продолжать провоцировать Пекин на развязывание конфликта, а материковые и островные китайцы —уворачиваться от англосаксонских провокаций.Ни в суверенном Пекине, ни в вассальном Тайбэе воевать не хотят, пусть даже и при взаимной неприязни.
https://ukraina.ru/20240113/1052677781.html
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Азат Рахманов
Азат Рахманов
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Украина.ру
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5
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96
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1920
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1
5
4.7
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эксклюзив, тайвань, китай, сша, пекин, война
Эксклюзив, Тайвань, Китай, США, Пекин, война

В проливе без перемен. Что показали выборы на Тайване

13:45 14.01.2024
 
© Фото : CC0, PixabayТайвань Тайбэй
Тайвань Тайбэй - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : CC0, Pixabay
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Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
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Лай Циндэ, лидер Демократической прогрессивной партии, выступающей за независимость Тайваня, в субботу одержал победу на выборах главы администрации острова
Согласно данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 69,8%. По информации ЦИК острова, за Лай Циндэ отдали свои голоса 40,05% избирателей.
Сразу же по окончании выборных мероприятий представитель КНР сделал дежурное заявление: позиция Китая по решению тайваньского вопроса последовательна, страна будет единой.
Примечательно, что ни в китайском блогерском сообществе, ни в СМИ материкового Китая не было ни слова по теме выборов на Тайване. А учитывая то, что Министерство общественной безопасности объявило 2024 год "Годом пресечения слухов", то мало кто в Китае отважится что-то комментировать.
Опираясь на распоряжение МОБ КНР, любой несанкционированный комментарий можно расценивать как распространение слухов.
Теперь, когда уже появилась официальная оценка результатов выборов и осторожные высказывания некоторых ведущих китайских блогеров, можно сказать, что вокруг Тайваня пока сохранился довыборный статус-кво: независимости у Тайваня как не было, так и нет, а будущее — туманно.
На выборах победил кандидат от Демократической прогрессивной партии (ДПП), чья политика, не выходящая за пределы фарватера, определённого в Вашингтоне, направлена на дальнейшее отдаление от материкового Китая.
Вчера, 17:49
Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствияСторонник независимости Тайваня и дружбы с США председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета бюллетеней со всех участков
Важно, что новоизбранный президент хитро обыграл ситуацию, в предвыборной гонке постоянно заявляя, что он против любой конфронтации с материком. Якобы ДПП под его руководством будет выступать за сохранение мира вокруг Тайваня.
Тем, как можно предположить, он и купил многих избирателей: воевать на Тайване никто не желает, это было хорошо видно по опросам общественного мнения в 2023 году.
Но, возвращаясь к теме независимости Тайваня, можно с уверенностью сказать: не Тайвань в очередной раз отстоял свой суверенитет, а выиграли США.
До выборов в обществе муссировались страхи, что если к власти придёт Гоминьдан, то Тайвань неизбежно начнёт подпадать под влияние КПК, а в дальнейшем и вообще будет поглощён Материком.
Но Гоминьдан в очередной раз проиграл и не иначе как вчера, ещё до начала выборов, американский авианосец был переброшен из Южно-Китайского моря в Тайваньский пролив — для поддержки сил, выступающих за независимость Тайваня.
Также в субботу, 13 января, конгресс США принял два законопроекта, касающихся Тайваня, ключевой из которых гласит, что как только Пекин сделает хоть одно движение в сторону воссоединения Тайваня, США немедленно отключат Китай от международной системы финансовых расчётов так же, как ранее с началом СВО на Украине была отключена Россия.
В связи с этим можно предположить, что хотя в КНР и учитывают опыт успешного противостояния России западным санкциям, но примерять эффект от подобного на себе китайское руководство, конечно же, опасается.
Вероятно, это и есть основная причина того, почему всё это время Китай  хранил молчание по поводу выборов тайваньской администрации, делая вид, будто ничего особенного не происходило и не происходит.
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
13:17
Китай выразил США протест после заявления Блинкена по ТайванюЗаявление Госдепартамента США нарушает принцип "одного Китая", Китай выразил решительный протест США, заявили в МИД КНР , пишут журналисты РИА Новости
Теперь, после того как Лай Циндэ объявлен победителем, можно с уверенностью сказать, что обстановка вокруг Тайваня остаётся стабильно напряжённой. США будут продолжать провоцировать Пекин на развязывание конфликта, а материковые и островные китайцы —уворачиваться от англосаксонских провокаций.
Ни в суверенном Пекине, ни в вассальном Тайбэе воевать не хотят, пусть даже и при взаимной неприязни.
 
ЭксклюзивТайваньКитайСШАПекинвойна
 
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