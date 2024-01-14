https://ukraina.ru/20240114/1052682466.html

Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 января

Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 января - 14.01.2024 Украина.ру

Проблемы с F-16, Залужный на передовой, дроны на дому, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 января

Украине будет непросто содержать предоставленные ей Западом истребители F-16, заявили в ВС ВСУ. Главком ВСУ Валерий Залужный несколько дней проработал на передовой. Вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Фёдоров призвал украинцев делать БПЛА дома. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-14T13:19

2024-01-14T13:19

2024-01-14T14:19

хроники

эксклюзив

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Украине будет очень сложно содержать истребители F-16, заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада"."У нас на сегодня четыре типа советских самолётов, мы хотим еще брать западный F-16, это всё очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", — сказал он.При этом он подчеркнул, что Украина всё же планирует перейти на западные истребители и вертолёты."Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета — это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию", — отметил он.Ранее издание Berlingske сообщило, что Дания поставит Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося, однако позже Игнат выразил сомнение в задержке поставок.Дания, а также Нидерланды были первыми западными государствами, которые согласились предоставить Украине американские истребители F-16. Как сообщала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, первые истребители планируется отправить на Украину в 2024 году.Залужный на передовой и дроны на домуО визите на передовую сообщил сам Залужный в своём телеграм-канале."Провели плодотворную работу с командующими направлениями и командирами бригад, которые выполняют задачи в Донецкой области, Херсонской области и Запорожье. Согласовали шаги для повышения эффективности применения войск с учетом имеющихся ресурсов и оперативной обстановки", - писал он.Он также рассказал, что вместе с начальником украинского Генштаба Сергеем Шапталой они "детально проработали вопрос о ситуации в акватории Чёрного моря".Тем временем вице-премьер-министр Украины, глава министерства цифровой трансформации Михаил Фёдоров призвал украинцев участвовать в проекте "Народный дрон"."Это инженерный курс, который научит вас, как собрать 7-дюймовый FPV-дрон дома", — написал он в своём телеграм-канале.Участникам предоставят доступ к онлайн-лекциям и перечню компонентов, инструментов и материалов, которые необходимо приобрести самостоятельно. Вопросы можно будет задать в сообществе инженеров, пообещал Фёдоров.Полученный дрон нужно будет отправить инструкторам, его проверят на качество сборки, а также проведут испытания с весом. При успешном прохождении теста БПЛА передадут военным."Сейчас производство развивается, и, пока компании набирают обороты, вы лично можете двигать Украину к победе, даже в тылу", — призвал Фёдоров.Он отметил, что участники конкурса уже передали военным свыше 100 беспилотников, более 80% из них были в рабочем состоянии, остальные доработали.На Украине тут же вспомнили о проекта "Армия дронов", который запустило Минцифры и на который собирали всей страной."Теперь понятно как Фёдоров, проваливший проект "Армия дронов", хочет обеспечить новый лозунг "миллион дронов". Он предложил украинцам самим дома собирать дроны, предварительно пройдя бесплатный курс обучения. Инструменты и расходники, понятно, за свой счёт…Оцените бредовость идеи. Федоров пишет, что 80% таких дронов проходят тест и отправляются на фронт. Т.е. люди покупают в розницу детали (намного дороже, чем купил бы оптом большой производитель), а потом еще 20% этих дронов нуждаются в доработке. Да, зарплату сборщикам платить не надо, но и работают они, когда и сколько хотят. Более неэффективного использования ресурсов сложно представить. Не иначе на Героя России идёт", - иронизировал популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Многие пользователи задались вопросом, куда делись деньги, которые украинцы жертвовали на закупку беспилотников для ВСУ.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 удара.ВСУ выпустили по ДНР в общей сложности 60 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. и кассетных, сбросили ВОП с БПЛА и выпустили одну ракету из РСЗО.Под ударами оказались Никитовский, Центрально-Городской и Калининский районы Горловки, Червоногвардейский район Макеевки, Петровский и Кировский районы Донецка."По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 13 января по состоянию на 17:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: Донецк (Кировский район) - в результате обстрела по ул. Кирова,457 пострадала женщина 1965 года рождения; в результате сброса ВОП с БПЛА пострадал сотрудник СМП (водитель) - мужчина 1969 года рождения", - сообщало представительство вечером 13 января.Обстрелами ВСУ были нанесены повреждения частным и многоквартирным жилым домам, а также объектам инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки в общей сложности 6 снарядов калибром 155 мм, по Петровскому и Куйбышевскому районам 8 снарядов калибром 155 мм и 5 ракет из РСЗО, а также 4 снаряда калибром 155 мм по Ясиноватскому району.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 69 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 69 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 25; Днепряны — 7; Песчановка — 9; Козачьи Лагеря — 7; Алёшки — 9; Подстепное — 4; Корсунка — 8", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 26 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Солонцы, Горностаевка, Алёшки, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 14 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 13 артиллерийских снарядов, по МАПП "Нехотеевка" – 10 гранатомётных выстрелов, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью трех дронов-камикадзе, в Щетиновке – с помощью одного БПЛА. В селе Красный Хутор с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. После работы системы ПВО по воздушным целям на 14 января обнаружены повреждения в поселке Разумное: пострадали 3 автомобиля. В поселке Новосадовый поврежден гараж", - отмечалось в сводке.В Борисовском районе по окраине хутора Лозовая Рудка было выпущено 3 миномётных снаряда, по окраине села Богун-Город – 3 гранатомётных выстрела. В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Вериговка – было установлено 7 прилётов. Во всех случаях никто не пострадал, разрушений нет."В Грайворонском городском округе село Мокрая Орловка подверглось атаке дронов-камикадзе. В результате удара пострадали двое мирных жителей. У одного мужчины осколочные ранения лица, у второго – сотрясение головного мозга и слепое ранение нижней конечности. Сейчас пострадавшие находятся в больницах, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. По окраине села Сподарюшино выпущено 2 миномётных снаряда. Обошлось без последствий", - указывалось в сводке.Кроме того, в Краснояружском районе под миномётный обстрел попала окраина села Староселье – было зафиксировано 4 прилета. Пострадавших и разрушений не было. По окраине села Теребрено было выпущено 6 миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 2 артиллерийских и 8 минометных снарядов, по поселку Красное – 6 миномётных снарядов, по селу Терезовка и хутору Марьино – по 3 миномётных снаряда, по хутору Панков и селу Муром – по 2 минометных снаряда. Ни в одном из населённых пунктов округа пострадавших и разрушений нет", - написал Гладков.В приграничных с Украиной регионах России обстановка остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240114/1052680496.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

хроники, эксклюзив