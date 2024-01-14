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Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине - 14.01.2024 Украина.ру
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
Урезание финансирования позволит завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X
2024-01-14T12:05
2024-01-14T12:05
2024-01-14T12:05
новости
сша
зарубежье
украина
конфликт
дональд трамп
финансирование
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Если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса", считает он.Разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью. На практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит, добавил он. Сын бывшего президента уверен, что единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей."То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, зарубежье, украина, конфликт, дональд трамп, финансирование
Новости, США, Зарубежье, Украина, конфликт, Дональд Трамп, финансирование
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
Урезание финансирования позволит завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X
"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса", — заявил Трамп-младший.
Если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса", считает он.
Разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью. На практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит, добавил он. Сын бывшего президента уверен, что единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей.
"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.