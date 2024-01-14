https://ukraina.ru/20240114/1052681814.html

Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине

Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине - 14.01.2024 Украина.ру

Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине

Урезание финансирования позволит завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X

2024-01-14T12:05

2024-01-14T12:05

2024-01-14T12:05

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Если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса", считает он.Разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью. На практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит, добавил он. Сын бывшего президента уверен, что единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей."То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.

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новости, сша, зарубежье, украина, конфликт, дональд трамп, финансирование