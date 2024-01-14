Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине - 14.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240114/1052681814.html
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине - 14.01.2024 Украина.ру
Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
Урезание финансирования позволит завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X
2024-01-14T12:05
2024-01-14T12:05
новости
сша
зарубежье
украина
конфликт
дональд трамп
финансирование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/60/1019516067_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3f34bb180c4bd5a5aebabed8ffe989a.jpg.webp
Если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса", считает он.Разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью. На практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит, добавил он. Сын бывшего президента уверен, что единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей."То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.
https://ukraina.ru/20240112/1052648848.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101951/60/1019516067_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_3019b5ff387ef18a755a7ce679f6a670.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, зарубежье, украина, конфликт, дональд трамп, финансирование
Новости, США, Зарубежье, Украина, конфликт, Дональд Трамп, финансирование

Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине

12:05 14.01.2024
 
© Фото : Gage SkidmoreДональд Трамп младший Donald Trump, Jr.
Дональд Трамп младший Donald Trump, Jr. - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© Фото : Gage Skidmore
Читать в
Урезание финансирования позволит завершить конфликт на Украине и начать переговоры. Такое мнение выразил сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший в соцсети X
"Лишить денег. Это единственный способ начать переговоры. Мы в буквальном смысле создаем на Украине класс олигархов-миллиардеров, неважно, говорим мы о Владимире Зеленском или о ком-то еще. А в это время молодых людей отправляют воевать на линию фронта в качестве пушечного мяса", — заявил Трамп-младший.
Если США урежут финансирование Украине, то у Зеленского "не будет шанса", считает он.
Разговоры о якобы успехах ВСУ на фронте Трамп-младший назвал ложью. На практике оказалось, что Украина нигде не побеждает и, вероятно, даже и не предполагалось, что она победит, добавил он. Сын бывшего президента уверен, что единственное, к чему приводит американское финансирование, — это смерть сотен тысяч людей.
"То, что там происходит сейчас, — это просто отвратительно", — заключил Трамп-младший.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 11:19
Пентагон потерял поставку оружия на Украину на $1 млрд - IndependentПентагону не удалось отследить отправленного на Украину оружия на сумму более миллиарда долларов, в администрации Байдена отрицают, что оно могло быть украдено, сообщили журналисты Independent
 
НовостиСШАЗарубежьеУкраинаконфликтДональд Трампфинансирование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05Лишь два слова: Трамп-младший предложил свой вариант завершения конфликта на Украине
11:27Какие планы Запада обречены на провал и какой бронепоезд России стоит на запасном пути - Витязева
11:05Украинцев призвали изготавливать дроны своими руками на дому
10:26Роберт Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине
09:56Концерт британской группы в Афинах отменили из-за поддержки Украины- СМИ
09:51Трагикомическое дежавю. От перемены премьеров в Великобритании для Зеленского ничего не меняется
09:46Блокада в Румынии, и снова нечистоты. Главное на Украине на утро 14 января
09:33На танках в зоне СВО начали применять комплексы подавления FPV-дронов "Сания"
08:00Повесть о дружбе и недружбе: 26 лет российско-украинскому договору
05:55Суды против военкоматов и очередной губернатор из Донбасса. Западная Украина за минувшую неделю
05:13"В эпицентре национальной катастрофы". Украинские эксперты о ситуации в стране
04:37Отчитаться перед Пентагоном и посмешить дипломатов "формулой мира". Зачем Зеленский едет в Давос
04:26Алексей Мухин: США создали еще три армии, которые вместе с ВСУ попытаются нанести России удар весной
18:25Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
18:16Визит нового министра, как СБУ пытала Лиру. Итоги 13 января на Украине
18:00"Уренгой – Помары – Ужгород": 40 лет невероятному инфраструктурному проекту, до сих пор кормящему Украину
17:49Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствия
16:58Пообещал новую фазу оборонного сотрудничества: стало известно, как новый глава МИД Франции в Киев ездил
16:25"В побеге не оказалось ничего романтического": сбежавшему российскому шпажисту отправили портрет Троцкого
16:03Профессии будущего: в России предложили открыть специальность "инженер-оператор БПЛА"
Лента новостейМолния