https://ukraina.ru/20240113/1052678277.html

Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата

Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата - 13.01.2024 Украина.ру

Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата

Владимир Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата, поэтому на законном основании может считаться уклонистом. Такое сообщение в своем телеграм-канале разместил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

2024-01-13T18:25

2024-01-13T18:25

2024-01-13T18:25

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Дипломат разместил запись Минобороны Украины от апреля 2019 года, где говорится, что Зеленский состоит на воинском учете с 2008 года и должен был явиться в военкомат в 2014 году и еще два раза – в 2015-м, однако он игнорировал повестки.Интересно, что в документе также указано его воинское звание - солдат, а также военно-учетная специальность - бизнесмен."Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!" - прокомментировал документ Мирошник.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.Во вторник, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год украинская армия потеряла 215 тысяч человек.

https://ukraina.ru/20240113/1052676691.html

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