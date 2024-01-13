https://ukraina.ru/20240113/1052678277.html
Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата - 13.01.2024 Украина.ру
Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
Владимир Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата, поэтому на законном основании может считаться уклонистом. Такое сообщение в своем телеграм-канале разместил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2024-01-13T18:25
2024-01-13T18:25
2024-01-13T18:25
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Дипломат разместил запись Минобороны Украины от апреля 2019 года, где говорится, что Зеленский состоит на воинском учете с 2008 года и должен был явиться в военкомат в 2014 году и еще два раза – в 2015-м, однако он игнорировал повестки.Интересно, что в документе также указано его воинское звание - солдат, а также военно-учетная специальность - бизнесмен."Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!" - прокомментировал документ Мирошник.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.Во вторник, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год украинская армия потеряла 215 тысяч человек.
https://ukraina.ru/20240113/1052676691.html
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новости, новости украины, украина, владимир зеленский, повестка, родион мирошник
Мирошник: Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата
Владимир Зеленский несколько раз проигнорировал повестки из военкомата, поэтому на законном основании может считаться уклонистом. Такое сообщение в своем телеграм-канале разместил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Дипломат разместил запись Минобороны Украины от апреля 2019 года, где говорится, что Зеленский состоит на воинском учете с 2008 года и должен был явиться в военкомат в 2014 году и еще два раза – в 2015-м, однако он игнорировал повестки.
Интересно, что в документе также указано его воинское звание - солдат, а также военно-учетная специальность - бизнесмен.
"Этот общеизвестный факт пятилетней давности в современном контексте тотальной мобилизации заиграл совершенно новыми красками!" - прокомментировал документ Мирошник.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.
Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
Во вторник, 9 января, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за 2023 год украинская армия потеряла 215 тысяч человек.