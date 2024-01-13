https://ukraina.ru/20240113/1052672175.html

Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан"

Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан" - 13.01.2024 Украина.ру

Сын Трампа о смерти Лиры: "Мы позволяем получателям наших социальных пособий убивать наших граждан"

Сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший прокомментировал убийство в украинской тюрьме блогера и журналиста Гонсало Лиры, критиковавшего Зеленского. Погибший имел двойное гражданство - Чили и США

2024-01-13T10:50

2024-01-13T10:50

2024-01-13T10:50

новости

убийство

журналист

дональд трамп

владимир зеленский

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Отреагировал на смерть Лиры и американский миллиардер Илон Маск, который буквально месяц назад требовал от администраций Зеленского и Байдена вернуть гражданина США домой."Это ужасно!" - написал он, комментируя пост бизнесмена Дэвида Сакса, который также раскритиковал Джо Байдена и назвал режим Зеленского "бандитским".Между тем, отец погибшего блогера дано бил тревогу, требуя американское посольство на Украине вмешаться в ситуацию, однако этого так и не произошло, а 12 января, подтверждая факт смерти Лиры, Госдеп так и не объяснил причины пассивности посольства США."Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента США Джо] Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки. Несколько недель назад мы разговаривали с его отцом, который предсказал, что его сын будет убит", - прокомментировал ситуацию американский журналист Такер Карлсон.О смерти Гонсало Лиры стало известно вечером 12 января. Сначала этот факт обнародовал отец покойного, а позже подтвердила и пресс-служба американского Госдепартамента.Журналист проекта The Grayzone Алекс Рубинштейн уточнил, что Лире понадобилась медицинская помощь, однако оказать ее в украинской тюрьме не сочли нужным. Именно об этом утверждает корреспондент говорится в последней рукописной записке, полученной им от Лиры 4 января."Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только 22 декабря. Мне предстоит процедура по снижению отечного давления в легких, которое вызывает у меня сильную одышку, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже просто разговора в течение 2 минут", - говорится в опубликованном журналистом послании Лиры.В начале августа 2023 года Лиру задержали и поместили в СИЗО в Харькове. По словам блогера, там его подвергали пыткам и избиениям, а также вымогали деньги. Лира внес залог, однако выехать из страны не успел, снова был задержан.Киевский режим обвинил Лиру в "отрицании военных преступлений России", а также в том, что говорил об обстрелах Вооруженных сил Украины собственной территории. Блогеру должны были дать от 5-ти до 8-ми лет тюрьмы.

https://ukraina.ru/20240113/1052671407.html

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новости, убийство, журналист, дональд трамп, владимир зеленский