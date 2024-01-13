https://ukraina.ru/20240113/1052657230.html

Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Лавре не "мемориал защитникам Мариуполя", а храм Сатаны

Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Лавре не "мемориал защитникам Мариуполя", а храм Сатаны - 13.01.2024 Украина.ру

Кирилл Фролов: Зеленский возводит в Лавре не "мемориал защитникам Мариуполя", а храм Сатаны

Временно исполняющий обязанности министра культуры Украины Ростислав Карандеев заявил о принятом решении снести постройки, возведенные в Киево-Печерской лавре её наместником митрополитом Павлом (Лебедем) и построить на их месте "мемориал защитникам Мариуполя"

2024-01-13T04:29

2024-01-13T04:29

2024-01-13T04:29

украина

интервью

упц

киево-печерская лавра

монахи

православие

ватикан

владимир зеленский

церковь

нацисты

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Эту инициативу в интервью изданию Украина.ру прокомментировал глава Ассоциации православных экспертов, заведующий отделом Института стран СНГ Кирилл Фролов.— Кирилл Александрович, что все это значит?— Митрополит Павел возрождал корпуса Киево-Печерской лавры, достраивая кельи для новых монахов, приходящих в "мать монастырей русских ". Так было с основания Лавры в 11 веке.Сначала монахи жили в пещерах и даже вырыли там целый подземный город (Ближние и Дальние Пещеры), где хранятся их нетленные останки — мощи. Когда уровень аскезы снизился и желающих находиться в таких жилищах не осталось, монахи стали строить корпуса при храме. Часть из них теперь снесут, а на их месте возведут не что иное как храм Сатаны.Я не могу назвать иным словом упомянутый "мемориал защитников Мариуполя", то есть памятник боевикам из батальона "Азов" [запрещен в РФ и признан террористической организацией]. Во-первых, азовцы массово выкалывают на себе козьи головы и фигуры бафомета (это образ Cатаны в сатанинских культах) и прочие антихристианские символы, делают жертвоприношения.Во-вторых, на счету у экстремистов этого подразделения несметное количество убийств и пыток в отношении мирного населения Донбасса. О каком "мемориале защитникам" может вообще идти речь?! Режим Зеленского напрямую себя отождествляет этим с сатанизмом.Я считаю, что констатировать эти факты в данном случае недостаточно. Мы лишь еще раз убеждаемся в невозможности переговоров с нацистами и безальтернативности освобождения Киева. Нужно также брать Одессу и Харьков — укрорейх необходимо разрушить до основания. А крещеное большинство жителей Новороссии и Малороссии, видя публичный сатанизм проекта Украина, будут рады перейти на сторону России как страны господствующего Православия.— Многие украинцы отметили Рождество "по-старому", несмотря на то, что официально праздник перенесли на 25 декабря, а местные храмы подвергаются рейдерским захватам. Могут ли верующие отстоять свою веру тем, что не будут идти на поводу у киевского режима?— Вопрос церковного календаря стал в б/УССР принципиальным. Миллионы верующих Украинской православной церкви (УПЦ), придерживающиеся юлианского календаря, объявлены главой Православной церкви Украины Думенко врагами народа и страны — несмотря на коллаборационизм с нацистами украинских властей.В ответ на попытки УПЦ остановить принятие закона о её запрете через ООН и американскую адвокатскую контору Р. Амстердама, в Офисе президента Украины утверждают, что докажут неразрывность УПЦ и ФСБ и все равно запретят её. В рамках продвижения к конечной цели украинства и перехода на новый стиль тотальной унии и "формулы мира" Зеленского последний 28 декабря 2023 года наградил орденами двух высокопоставленных епископов Ватикана: госсекретарь Паролина и спецпредставителя папы в Украине кардинала Маттео Дзуппи. Последний несет ответственность за склонение руководства России к миру с Зеленским.Добавьте к упомянутым бесчинствам зверскую мобилизацию на Украине. Все это, вместе взятое, заставит народ в Киеве и других украинских городах желать прихода русской армии — даже тех, кто до этого ее не ждал.

https://ukraina.ru/20230712/1047972454.html

https://ukraina.ru/20240112/1052646467.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

украина, интервью, упц, киево-печерская лавра, монахи, православие, ватикан, владимир зеленский, церковь, нацисты, россия