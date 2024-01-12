Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна* - 12.01.2024 Украина.ру
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Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна*
Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна* - 12.01.2024 Украина.ру
Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна*
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Франция одобряет теракты ВСУ в Белгороде, а также объяснил, что мешает США разбудить пятую колонну в России
2024-01-12T12:20
2024-01-12T14:53
интервью
белгород
сша
россия
европа
пятая колонна
моргенштерн
демократия
финляндия
граница
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США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России, сообщило 11 января пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.— Владимир Константинович, в 90-е годы многие россияне принимали участие в программах обмена, которые действовали за деньги различных фондов. А вы участвовали? Расскажите, как это было и в чем тут опасность?— Да, действительно, в 90-е и другие лохматые годы многие из нас ездили в Америку и Европу по несколько раз. Например, немецкий фонд имени Конрада Аденауэра, который работает в РФ с 1990 года, звал на обучение.Лично я совершил поездку в США на стажировку: там была конвергентная журналистика, какая-то польза. Но, хочу заметить, при этом нас обязательно прощупывали: нравится ли нам Америка, американский образ жизни, плоды демократии и другое.Мне это не сильно интересно. Я туда съездил, но работал и продолжаю работать и жить в России. А кому-то за рубежом понравилось. Есть люди более внушаемые...Например, мой коллега страстно обожал Америку, готов был целовать песок, по которому они ходили, — сейчас он там живет, пишет. Насколько опасны его измышления для нас? Это зависит от того, на какую почву его «зерно» упадет.Прекрасно нам знакомая известнейший журналист Маргарита Симоньян тоже училась в Америке и хорошо ее знает. Я сам люблю Англию, часто бывал там раньше. И что?Я веду разговор к тому, что американская задумка о пятой колонне носит узкий спецслужбистский характер деятельности.— Как они «подсаживали» людей?— Они с москвичей-журналистов начинали. Потом поняли, что тут где-то попадешь, где-то нет, — ребята кое-что понимали, видели. Также была программа, согласно которой американцы вытаскивали сотрудников, например, из районных газет.Представляете, работает там молодой человек или тетушка, дядюшка — их приглашают в Америку и раскрывают ее. Дескать, вот Манхеттен, вот Бруклинский мост, вот усадьба Джефферсона и его лимонное дерево, вот наша демократия — вот так надо работать. А что у вас там? Как ваша деревня называется? Малое Гадюкино?— То есть они выбирали для обмена и навязывания своих идей определенных людей...— Конечно. С точки зрения оппозиции важнее всего журналисты были, так или иначе занятые в политической деятельности. Поэтому, как полагает Нарышкин, американцы сейчас будут оживлять каким-то образом старую сеть, будить тех, кому тогда понравилось пончики кушать и любоваться Чикаго, Вашингтоном и Манхеттеном.Будут говорить, наверное, что-то из серии: «Привет, Вася. Это Джон. Помнишь мы с тобой… Смотри, что творится у тебя в стране: демократии нет как не было, тоталитаризм сплошной. Когда ты Путина менять будешь? Будешь Путина менять или нет?"— Удастся ли США создать новую пятую колонну в России?— Сделано много важного для того, чтобы этого не произошло, благодаря в том числе нашим усилиям, контрпропаганде, контрразведке. Спецслужбисты постарались тоже, законы новые приняты, люди умнее стали.Но важно другое. Государство стало другим. Сегодняшняя Россия (пусть и под санкциями и ведет спецоперацию) не похожа на Россию девяностых, когда русского можно было купить красивой картинкой и вкусной колбасой, джинсами и возможностью безопасно слушать группу Jefferson Airplane. Сегодня такое невозможно.Та оппозиция, которая была, теперь никакого влияния не имеет. Да, они хором вопят, что в Риге, в Прибалтике соберутся, в Израиле концерт проведут. Но, я уверен, влияния большого на российское общество они сегодня не оказывают и не смогут что-то сделать.Да, какое-то число людей американцы могут «разбудить» или купить. Но большинство тех, кто мог быть важной средой для подготовки раздрая в стране, в ходе СВО выехали.Поэтому все идеи Запада, о которых говорил Нарышкин, по дестабилизации России и свержению ее президента, — это жест отчаяния. Ведь они воевали, но ничего не смогли. Прежняя оппозиция сломалась — несите новую.— Первый семинар по подготовке агентов пятой колонны, по словам Нарышкина, собираются провести в Риге с 16 по 18 февраля. Нам как-то надо на это реагировать?— Страна другая, как я упомянул, мы на это больше не поведемся. Раньше мы считали, что нам добра хотят, а им наша нефтюшечка с газиком нужны были, их они отобрать хотели. А когда не вышло, решили не только наши ресурсы получить, но и всю страну.Помните, в 90-е годы призывали вместе петь песню Russians Стинга: «Русские тоже любят своих детей» (Russians love their children too). И на кого-то это, возможно, и действовало.[Russians, пер. с англ. «Русские» — песня Стинга 1985 года, в которой музыкант предостерегает от последствий холодной войны. Он говорит: «Русские тоже любят своих детей». И это единственное, что способно уберечь мир от катастрофы в результате применения ядерного оружия].А потом Барак Обама назвал Россию страной-бензоколонкой, и это на многое нам открыло глаза. Мы великая страна, великая нация; мы не хотим так.— Моргенштерн* и другие эксцентричные исполнители, которые оказывали большое влияние на молодых ребят, уехали. Но ведь они доступны в Интернете. А те, кто остались в стране, устраивают голые вечеринки... Надо ли нам распространять культуру отмены?— Нам необходимо признать, что культура Монгенштерна* — это не контркультура, а то, чему мы потакали, чему сами разрешили быть. Мы не видели опасности. Считалось, время мирное, у нас свобода, пусть поют.А с другой стороны, часть тех, кто слушал Моргенштерна*, по удивительной логике, возможно, сейчас воюют в СВО. Ведь не только плохие парни и плохие девочки его слушали.Или сейчас у нас дикая, странная ситуация происходит: мы говорим Киркорову «ай-ай-ай» за то, что ходит в трусах на вечеринки. Погодите, он разве был строг, как Магомаев или Отс? Филипп и раньше пел в перьях и трусах — и многим нравилось. А теперь во всем виновата Ивлеева.В голой вечеринке самое отвратительное то, как они плохо все выглядели, какие они все некрасивые, неухоженные, толстые, старые. На это невозможно смотреть. А кто такая Ивлеева? Блогер чего она?— Она в своих кругах довольно известна...— Вот в том и суть. Сначала вы разрешили такие круги, кивали головой, а когда предупреждали об опасности этого — вы не верили.Кстати, и Навального они [Запад] раскрутили только потому, что мы им позволили это сделать. Давайте прямо говорить: мы играли в демократию или во что-то еще. У него была теоретическая возможность стать мэром Москвы! Это что, американцы нам приволокли?Нет, это мы такие простодушные и мягкотелые, что можем позволить человеку, который, несомненно, враг стране, доиграться до такого.Теперь — хватай мешки, вокзал отходит. Теперь понадобилось быстро все обращать вспять. И хорошо, что хоть поворачиваем — во всех направлениях. Я так смотрю на это.— В МВД Финляндии подтвердили, что граница с Россией останется закрытой еще на месяц — до 11 февраля. Что будет дальше?— Есть такие ситуации, когда элиты и те, кто принимают политические решения, совершенно не заботятся о людях, народе. Я знаю из своих источников, что многие финны с удовольствием к нам приезжали, и мы посещали Финляндию.У меня вопрос: кому это мешало? Как только мы ответим на него, все станет ясно.Финляндия была частью Российской Империи. У Ленина было достаточно ума, но сил не хватило всех удержать — Финляндия стала абсолютно самостоятельной, и ценила это. Урхо Калева Кекконен [восьмой и самый продолжительный президент Финляндии с 1956 по 1982 год] был нашим другом. Кому это мешало?Или взять Грузию, с которой у нас очень интересная ситуация. Как только американцы ослабляют давление на нее, забывают отправить денежный перевод грузинской оппозиции — немедленно едут в страну русские туристы, которых грузины с радостью кормят, поют им песни. Немедленно возникает слоган: "они везут нам деньги".В какой-то момент даже появляется ощущение, а что нам делить? Может быть, зря эти крики об Абхазии и Осетии? Мы все рядом. Но тут же раздается западный вопль: "Нельзя! Ваша задача бороться с Россией, а вы опять поете в Москве?! Прекратите это дело!".Если бы опиралась жизнь на то, что простому народу нужно, у нас бы никогда границы с Финляндией, Грузией (не говоря уже про Украину) не закрывались. Было бы как с Белоруссией: приезжай, что хочешь, то и делай.— Однако Украина пока что уничтожает мирных граждан в городах России — под одобрение отдельных европейских лидеров. Как вы можете прокомментировать недавнее заявление французского МИД об обстрелах Белгорода с стороны ВСУ — мол, Украина же обороняется?— А им так удобно говорить. Они работают в определенной евроатлантической парадигме, в которую сами верят: "Украина обороняется".Знаете, что в пропаганде самое главное? Самому не поверить в то, что ты пропагандируешь. А Европа поверила, ей деваться некуда сейчас.Евроэлиты научились игнорировать интересы своего населения и те догматы, которые они внушали когда-то нам — демократия, равенство и так далее. Давайте, выдавите из себя хотя бы, что по Харькову и Киеву бить нельзя, но и по Белгороду тоже нельзя! Но, увы, по Донбассу можно, а по Одессе (хотя мы с военными объектами работаем) нельзя!Путь расчеловечивания Европой пройден. Есть ли у них обратная дорога? Есть. Через победу России.При этом, мне кажется, что наше желание остаться гуманными людьми — хорошее. Оно нам принесет горе в ближайшей перспективе. Но это великая вещь — оставаться людьми даже в самых тяжелых ситуациях. Мы стараемся.* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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интервью, белгород, сша, россия, европа, пятая колонна, моргенштерн, демократия, финляндия, граница, украина, культура
Интервью, Белгород, США, Россия, Европа, пятая колонна, Моргенштерн, демократия, Финляндия, граница, Украина, культура

Не дождётесь! Владимир Мамонтов о любителях пончиков и Чикаго, заблудшей Европе и культуре Моргенштерна*

12:20 12.01.2024 (обновлено: 14:53 12.01.2024)
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Франция одобряет теракты ВСУ в Белгороде, а также объяснил, что мешает США разбудить пятую колонну в России
США намерены активизировать работу с россиянами, выпускниками американских программ обмена, для вмешательства в выборы президента России, сообщило 11 января пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на ее директора Сергея Нарышкина.
— Владимир Константинович, в 90-е годы многие россияне принимали участие в программах обмена, которые действовали за деньги различных фондов. А вы участвовали? Расскажите, как это было и в чем тут опасность?
— Да, действительно, в 90-е и другие лохматые годы многие из нас ездили в Америку и Европу по несколько раз. Например, немецкий фонд имени Конрада Аденауэра, который работает в РФ с 1990 года, звал на обучение.
Лично я совершил поездку в США на стажировку: там была конвергентная журналистика, какая-то польза. Но, хочу заметить, при этом нас обязательно прощупывали: нравится ли нам Америка, американский образ жизни, плоды демократии и другое.
Мне это не сильно интересно. Я туда съездил, но работал и продолжаю работать и жить в России. А кому-то за рубежом понравилось. Есть люди более внушаемые...
Например, мой коллега страстно обожал Америку, готов был целовать песок, по которому они ходили, — сейчас он там живет, пишет. Насколько опасны его измышления для нас? Это зависит от того, на какую почву его «зерно» упадет.
Видеомост Москва - Киев в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля 2021, 14:03
Владимир Мамонтов: кто онГенеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»
Прекрасно нам знакомая известнейший журналист Маргарита Симоньян тоже училась в Америке и хорошо ее знает. Я сам люблю Англию, часто бывал там раньше. И что?
Я веду разговор к тому, что американская задумка о пятой колонне носит узкий спецслужбистский характер деятельности.
— Как они «подсаживали» людей?
— Они с москвичей-журналистов начинали. Потом поняли, что тут где-то попадешь, где-то нет, — ребята кое-что понимали, видели. Также была программа, согласно которой американцы вытаскивали сотрудников, например, из районных газет.
Представляете, работает там молодой человек или тетушка, дядюшка — их приглашают в Америку и раскрывают ее. Дескать, вот Манхеттен, вот Бруклинский мост, вот усадьба Джефферсона и его лимонное дерево, вот наша демократия — вот так надо работать. А что у вас там? Как ваша деревня называется? Малое Гадюкино?
— То есть они выбирали для обмена и навязывания своих идей определенных людей...
— Конечно. С точки зрения оппозиции важнее всего журналисты были, так или иначе занятые в политической деятельности. Поэтому, как полагает Нарышкин, американцы сейчас будут оживлять каким-то образом старую сеть, будить тех, кому тогда понравилось пончики кушать и любоваться Чикаго, Вашингтоном и Манхеттеном.
Будут говорить, наверное, что-то из серии: «Привет, Вася. Это Джон. Помнишь мы с тобой… Смотри, что творится у тебя в стране: демократии нет как не было, тоталитаризм сплошной. Когда ты Путина менять будешь? Будешь Путина менять или нет?"
— Удастся ли США создать новую пятую колонну в России?
— Сделано много важного для того, чтобы этого не произошло, благодаря в том числе нашим усилиям, контрпропаганде, контрразведке. Спецслужбисты постарались тоже, законы новые приняты, люди умнее стали.
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Но важно другое. Государство стало другим. Сегодняшняя Россия (пусть и под санкциями и ведет спецоперацию) не похожа на Россию девяностых, когда русского можно было купить красивой картинкой и вкусной колбасой, джинсами и возможностью безопасно слушать группу Jefferson Airplane. Сегодня такое невозможно.
Та оппозиция, которая была, теперь никакого влияния не имеет. Да, они хором вопят, что в Риге, в Прибалтике соберутся, в Израиле концерт проведут. Но, я уверен, влияния большого на российское общество они сегодня не оказывают и не смогут что-то сделать.
Да, какое-то число людей американцы могут «разбудить» или купить. Но большинство тех, кто мог быть важной средой для подготовки раздрая в стране, в ходе СВО выехали.
Поэтому все идеи Запада, о которых говорил Нарышкин, по дестабилизации России и свержению ее президента, — это жест отчаяния. Ведь они воевали, но ничего не смогли. Прежняя оппозиция сломалась — несите новую.
— Первый семинар по подготовке агентов пятой колонны, по словам Нарышкина, собираются провести в Риге с 16 по 18 февраля. Нам как-то надо на это реагировать?
— Страна другая, как я упомянул, мы на это больше не поведемся. Раньше мы считали, что нам добра хотят, а им наша нефтюшечка с газиком нужны были, их они отобрать хотели. А когда не вышло, решили не только наши ресурсы получить, но и всю страну.
Помните, в 90-е годы призывали вместе петь песню Russians Стинга: «Русские тоже любят своих детей» (Russians love their children too). И на кого-то это, возможно, и действовало.
[Russians, пер. с англ. «Русские» — песня Стинга 1985 года, в которой музыкант предостерегает от последствий холодной войны. Он говорит: «Русские тоже любят своих детей». И это единственное, что способно уберечь мир от катастрофы в результате применения ядерного оружия].
А потом Барак Обама назвал Россию страной-бензоколонкой, и это на многое нам открыло глаза. Мы великая страна, великая нация; мы не хотим так.
— Моргенштерн* и другие эксцентричные исполнители, которые оказывали большое влияние на молодых ребят, уехали. Но ведь они доступны в Интернете. А те, кто остались в стране, устраивают голые вечеринки... Надо ли нам распространять культуру отмены?
— Нам необходимо признать, что культура Монгенштерна* — это не контркультура, а то, чему мы потакали, чему сами разрешили быть. Мы не видели опасности. Считалось, время мирное, у нас свобода, пусть поют.
7 января, 13:16
Киркоров, Меладзе, Ивлеева: кто ещё не заплатил налоги после "голой вечеринки"Обсуждение "голой вечеринки" закончилось, новогодние концерты тоже завершились, начались будни. Но для участников "вечера с Ивлеевой" эти будни оказались намного хуже, чем те дни, когда их одежды и поведение обсуждала вся страна
А с другой стороны, часть тех, кто слушал Моргенштерна*, по удивительной логике, возможно, сейчас воюют в СВО. Ведь не только плохие парни и плохие девочки его слушали.
Или сейчас у нас дикая, странная ситуация происходит: мы говорим Киркорову «ай-ай-ай» за то, что ходит в трусах на вечеринки. Погодите, он разве был строг, как Магомаев или Отс? Филипп и раньше пел в перьях и трусах — и многим нравилось. А теперь во всем виновата Ивлеева.
В голой вечеринке самое отвратительное то, как они плохо все выглядели, какие они все некрасивые, неухоженные, толстые, старые. На это невозможно смотреть. А кто такая Ивлеева? Блогер чего она?
— Она в своих кругах довольно известна...
— Вот в том и суть. Сначала вы разрешили такие круги, кивали головой, а когда предупреждали об опасности этого — вы не верили.
Кстати, и Навального они [Запад] раскрутили только потому, что мы им позволили это сделать. Давайте прямо говорить: мы играли в демократию или во что-то еще. У него была теоретическая возможность стать мэром Москвы! Это что, американцы нам приволокли?
Нет, это мы такие простодушные и мягкотелые, что можем позволить человеку, который, несомненно, враг стране, доиграться до такого.
Теперь — хватай мешки, вокзал отходит. Теперь понадобилось быстро все обращать вспять. И хорошо, что хоть поворачиваем — во всех направлениях. Я так смотрю на это.
— В МВД Финляндии подтвердили, что граница с Россией останется закрытой еще на месяц — до 11 февраля. Что будет дальше?
— Есть такие ситуации, когда элиты и те, кто принимают политические решения, совершенно не заботятся о людях, народе. Я знаю из своих источников, что многие финны с удовольствием к нам приезжали, и мы посещали Финляндию.
У меня вопрос: кому это мешало? Как только мы ответим на него, все станет ясно.
Финляндия была частью Российской Империи. У Ленина было достаточно ума, но сил не хватило всех удержать — Финляндия стала абсолютно самостоятельной, и ценила это. Урхо Калева Кекконен [восьмой и самый продолжительный президент Финляндии с 1956 по 1982 год] был нашим другом. Кому это мешало?
Или взять Грузию, с которой у нас очень интересная ситуация. Как только американцы ослабляют давление на нее, забывают отправить денежный перевод грузинской оппозиции — немедленно едут в страну русские туристы, которых грузины с радостью кормят, поют им песни. Немедленно возникает слоган: "они везут нам деньги".
В какой-то момент даже появляется ощущение, а что нам делить? Может быть, зря эти крики об Абхазии и Осетии? Мы все рядом. Но тут же раздается западный вопль: "Нельзя! Ваша задача бороться с Россией, а вы опять поете в Москве?! Прекратите это дело!".
Если бы опиралась жизнь на то, что простому народу нужно, у нас бы никогда границы с Финляндией, Грузией (не говоря уже про Украину) не закрывались. Было бы как с Белоруссией: приезжай, что хочешь, то и делай.
Грег Вайнер интервью
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— Однако Украина пока что уничтожает мирных граждан в городах России — под одобрение отдельных европейских лидеров. Как вы можете прокомментировать недавнее заявление французского МИД об обстрелах Белгорода с стороны ВСУ — мол, Украина же обороняется?
— А им так удобно говорить. Они работают в определенной евроатлантической парадигме, в которую сами верят: "Украина обороняется".
Знаете, что в пропаганде самое главное? Самому не поверить в то, что ты пропагандируешь. А Европа поверила, ей деваться некуда сейчас.
Евроэлиты научились игнорировать интересы своего населения и те догматы, которые они внушали когда-то нам — демократия, равенство и так далее. Давайте, выдавите из себя хотя бы, что по Харькову и Киеву бить нельзя, но и по Белгороду тоже нельзя! Но, увы, по Донбассу можно, а по Одессе (хотя мы с военными объектами работаем) нельзя!
Путь расчеловечивания Европой пройден. Есть ли у них обратная дорога? Есть. Через победу России.
При этом, мне кажется, что наше желание остаться гуманными людьми — хорошее. Оно нам принесет горе в ближайшей перспективе. Но это великая вещь — оставаться людьми даже в самых тяжелых ситуациях. Мы стараемся.
* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
 
ИнтервьюБелгородСШАРоссияЕвропапятая колоннаМоргенштерндемократияФинляндияграницаУкраинакультура
 
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