https://ukraina.ru/20240111/1052641088.html

Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ

Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ - 11.01.2024 Украина.ру

Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ

Ряд сотрудников RT оказался в числе лауреатов премии правительства России в области СМИ, сообщил RT

2024-01-11T17:08

2024-01-11T17:08

2024-01-11T17:08

новости

россия

миа "россия сегодня"

rt

russia today

премия

сми

российские сми

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103235/34/1032353497_0:65:2848:1667_1920x0_80_0_0_bf3cfcc9481110de7499abbd525f9d87.jpg

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ.Премии удостоены главный продюсер службы интернет-вещания RT Анна Абакумова, руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссёр-постановщик Клим Поплавский, а также руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева."О важности межкультурного взаимодействия хорошо знают и на Russia Today. Его журналисты организовали освещение множества международных проектов, один из которых придаёт широкой огласке преступления киевского режима. Сотрудники телеканала также сообщают о ходе специальной военной операции", — сказал Мишустин на церемонии.По словам главы правительства, журналисты RT также развивают волонтёрское движение. Они помогают соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию, родителям тяжелобольных детей, военнослужащим, которые участвуют в СВО, и другим нашим согражданам, которые "просто нуждаются во внимании и заботе", добавил он.В числе лауреатов также военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк, а также собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.Премиями также награждены сотрудники "Первого канала", ВГТРК, "Общественного телевидения России", телеканалов НТВ, "Звезда", "РЕН ТВ" и других СМИ.Премьер-министр РФ назвал информационное пространство очень важным полем боя и подчеркнул огромную ответственность журналистов в настоящее время.

https://ukraina.ru/20231221/1052232674.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, миа "россия сегодня", rt, russia today, премия, сми, российские сми, михаил мишустин