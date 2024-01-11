https://ukraina.ru/20240111/1052641088.html
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ - 11.01.2024 Украина.ру
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
Ряд сотрудников RT оказался в числе лауреатов премии правительства России в области СМИ, сообщил RT
2024-01-11T17:08
2024-01-11T17:08
2024-01-11T17:08
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Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ.Премии удостоены главный продюсер службы интернет-вещания RT Анна Абакумова, руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссёр-постановщик Клим Поплавский, а также руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева."О важности межкультурного взаимодействия хорошо знают и на Russia Today. Его журналисты организовали освещение множества международных проектов, один из которых придаёт широкой огласке преступления киевского режима. Сотрудники телеканала также сообщают о ходе специальной военной операции", — сказал Мишустин на церемонии.По словам главы правительства, журналисты RT также развивают волонтёрское движение. Они помогают соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию, родителям тяжелобольных детей, военнослужащим, которые участвуют в СВО, и другим нашим согражданам, которые "просто нуждаются во внимании и заботе", добавил он.В числе лауреатов также военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк, а также собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.Премиями также награждены сотрудники "Первого канала", ВГТРК, "Общественного телевидения России", телеканалов НТВ, "Звезда", "РЕН ТВ" и других СМИ.Премьер-министр РФ назвал информационное пространство очень важным полем боя и подчеркнул огромную ответственность журналистов в настоящее время.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, миа "россия сегодня", rt, russia today, премия, сми, российские сми, михаил мишустин
Новости, Россия, МИА "Россия сегодня", RT, Russia Today, премия, СМИ, Российские СМИ, Михаил Мишустин
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
Ряд сотрудников RT оказался в числе лауреатов премии правительства России в области СМИ, сообщил RT
Премьер-министр России Михаил Мишустин
вручил премии российского правительства в области СМИ.
Премии удостоены главный продюсер службы интернет-вещания RT Анна Абакумова, руководитель отдела расследований Александр Раскин, ведущая программ отдела вещания в социальных сетях Анна Книшенко, корреспондент Игорь Жданов, режиссёр-постановщик Клим Поплавский, а также руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Лидия Мизиева.
"О важности межкультурного взаимодействия хорошо знают и на Russia Today. Его журналисты организовали освещение множества международных проектов, один из которых придаёт широкой огласке преступления киевского режима. Сотрудники телеканала также сообщают о ходе специальной военной операции", — сказал Мишустин на церемонии.
По словам главы правительства, журналисты RT также развивают волонтёрское движение. Они помогают соотечественникам, которые хотят вернуться в Россию, родителям тяжелобольных детей, военнослужащим, которые участвуют в СВО, и другим нашим согражданам, которые "просто нуждаются во внимании и заботе", добавил он.
В числе лауреатов также военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня", старшие корреспонденты дипломатической редакции медиагруппы Александр Харченко и Сергей Шилов, корреспондент редакции силовых ведомств Виктор Антонюк, а также собственный фотокорреспондент в Симферополе Константин Михальчевский.
Премиями также награждены сотрудники "Первого канала", ВГТРК, "Общественного телевидения России", телеканалов НТВ, "Звезда", "РЕН ТВ" и других СМИ.
Премьер-министр РФ назвал информационное пространство очень важным полем боя и подчеркнул огромную ответственность журналистов в настоящее время.