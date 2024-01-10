https://ukraina.ru/20240110/1052621203.html

Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов

Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов - 10.01.2024 Украина.ру

Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов

Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской... Украина.ру, 10.01.2024

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:00

2024-01-10T18:04

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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской верхушки после того, как российская тактика показывает всё большую эффективность, а военная техника демонстрирует своё превосходство над лучшими западными образцами. 00:30 – Украина признала эффективность российских ракетных ударов и слабость своей ПВО; 08:39 – о том, какие оборонные заводы уничтожили на Украине; 15:04 – Россия прочно захватила мировое лидерство по радиоэлектронной борьбе; 21:20 – какая российская тактика приносит наибольший успех в текущем году?

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

алексей анпилогов, видео, рсзо, пво, россия, украина, сво, рэб, видео