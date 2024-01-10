https://ukraina.ru/20240110/1052621203.html
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов - 10.01.2024 Украина.ру
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской... Украина.ру, 10.01.2024
2024-01-10T18:00
2024-01-10T18:00
2024-01-10T18:04
алексей анпилогов
видео
рсзо
пво
россия
украина
сво
рэб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052620757_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97a0ee0f9016aef97b1d33d0040e0df8.jpg
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской верхушки после того, как российская тактика показывает всё большую эффективность, а военная техника демонстрирует своё превосходство над лучшими западными образцами. 00:30 – Украина признала эффективность российских ракетных ударов и слабость своей ПВО; 08:39 – о том, какие оборонные заводы уничтожили на Украине; 15:04 – Россия прочно захватила мировое лидерство по радиоэлектронной борьбе; 21:20 – какая российская тактика приносит наибольший успех в текущем году?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0a/1052620757_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00cd3dce79908ea0b1068e48d34ad3dd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
алексей анпилогов, видео, рсзо, пво, россия, украина, сво, рэб, видео
Алексей Анпилогов, Видео, РСЗО, ПВО, Россия, Украина, СВО, РЭБ
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
18:00 10.01.2024 (обновлено: 18:04 10.01.2024)
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской верхушки после того, как российская тактика показывает всё большую эффективность, а военная техника демонстрирует своё превосходство над лучшими западными образцами.
00:30 – Украина признала эффективность российских ракетных ударов и слабость своей ПВО;
08:39 – о том, какие оборонные заводы уничтожили на Украине;
15:04 – Россия прочно захватила мировое лидерство по радиоэлектронной борьбе;
21:20 – какая российская тактика приносит наибольший успех в текущем году?