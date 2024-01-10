Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов - 10.01.2024 Украина.ру
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Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов - 10.01.2024 Украина.ру
Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской... Украина.ру, 10.01.2024
2024-01-10T18:00
2024-01-10T18:04
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской верхушки после того, как российская тактика показывает всё большую эффективность, а военная техника демонстрирует своё превосходство над лучшими западными образцами. 00:30 – Украина признала эффективность российских ракетных ударов и слабость своей ПВО; 08:39 – о том, какие оборонные заводы уничтожили на Украине; 15:04 – Россия прочно захватила мировое лидерство по радиоэлектронной борьбе; 21:20 – какая российская тактика приносит наибольший успех в текущем году?
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алексей анпилогов, видео, рсзо, пво, россия, украина, сво, рэб, видео
Алексей Анпилогов, Видео, РСЗО, ПВО, Россия, Украина, СВО, РЭБ

Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов

18:00 10.01.2024 (обновлено: 18:04 10.01.2024)
 
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Военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал о том, насколько паническими становятся настроения украинской верхушки после того, как российская тактика показывает всё большую эффективность, а военная техника демонстрирует своё превосходство над лучшими западными образцами.
00:30 – Украина признала эффективность российских ракетных ударов и слабость своей ПВО;
08:39 – о том, какие оборонные заводы уничтожили на Украине;
15:04 – Россия прочно захватила мировое лидерство по радиоэлектронной борьбе;
21:20 – какая российская тактика приносит наибольший успех в текущем году?
 
Алексей АнпилоговВидеоРСЗОПВОРоссияУкраинаСВОРЭБ
 
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18:00Разгром с ужасными последствиями: почему на Украине впадают в депрессию и что ждёт ВСУ - Анпилогов
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