https://ukraina.ru/20240110/1052598291.html

Фатальное непонимание России. Почему Украина проигрывает, следуя западной логике войны

Фатальное непонимание России. Почему Украина проигрывает, следуя западной логике войны - 10.01.2024 Украина.ру

Фатальное непонимание России. Почему Украина проигрывает, следуя западной логике войны

В начале года на Западе вышла книга французского военного эксперта и бывшего полковника швейцарской армии Жака Бо (Jacques Baud) под названием "Русское искусство войны: как Запад вёл Украину к поражению"

2024-01-10T04:11

2024-01-10T04:11

2024-01-10T04:11

эксклюзив

россия

украина

сво

война

владимир зеленский

борис джонсон

вс рф

армия

всу

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В этой работе автор пытается анализировать опыт почти двухлетней СВО на Украине, целью которой он называет давнюю мечту Запада победить Россию, но в данном случае жестоко используя украинцев.Жак Бо в частности утверждает, что на Западе нет понимания российского подхода к войне, даже в среде так называемых военных экспертов.Для западных аналитиков характерно скорее эмоциональное отторжение, демонизация противника, что мешает трезво оценивать его образ мышления."Следствием такого подхода является то, что наши разочарования превращаются недобросовестными СМИ в язык ненависти, усиливая нашу уязвимость", – пишет автор.По его мнению, россиянам свойственен более целостный взгляд на военный конфликт. Иными словами, они видят процессы, которые приводят к той или иной ситуации. Именно поэтому, пишет автор, российский президент часто в своих речах апеллирует к истории.На Западе же склонны фокусироваться на определенном моменте в настоящем и пытаться понять, к чему он может привести в будущем, как будет развиваться. При этом ответ желательно получить немедленно.Для Запада в принципе чужда идея о том, что нужно понять причины возникновения кризиса, чтобы найти путь к его разрешению.Жак Бо считает, что россияне лучше Запада справляются с украинским кризисом, потому что они видят его, как процесс, тогда как на Западе его видят, как серию отдельных действий."Русские видят события, как фильм. Мы же видим их, как набор фотографий. Они видят лес, а мы фокусируемся на деревьях", – пишет Жак Бо.По этой причине на Западе датой начала конфликта на Украине считают 24 февраля 2022 года, а началом палестинского конфликта считают дату 7 октября 2023 года, без учета контекста.Из непонимания принципов действия российской армии и РФ в целом на Западе систематически приходят в удивление от того, что у России появляются новые технологии, новое сверхзвуковое оружие или она оказывается нечувствительной к санкциям.Проявляется это также в ходе конфликта на Украине, где Запад заставил Киев недооценивать возможности России, что и ведет к поражению Украины. При этом Россия, пишет автор, всерьез не пыталась оспаривать самоуверенность Запада.В результате "наша вера в свое превосходство делает нас уязвимыми", считает Жак Бо.Он также считает, что российская военная мысль традиционно связана с комплексным подходом к ведению войны, предполагающим учет большего количества факторов при разработке стратегии. Этот подход материализуется в концепции "соотношения сил".На Западе эту фразу обычно переводят как "баланс сил", что в применении к военной сфере понимается только как количественный баланс. Однако еще в советском мышлении понятие соотношение сил отражало более целостное понимание войны, когда учитывается не только количество солдат и вооружений, но также экономические, политические, моральные, идеологические факторы.Иными словами, оценка ситуации не ограничивается балансом сил на поле боя, а учитывает все элементы, влияющие на развитие конфликта. Так, подчеркивает автор, в рамках СВО российские власти планировали вести и финансировать военные действия за счет экономики, не переходя к режиму "военной экономики".Именно поэтому он полагает, что санкции, введенные против России, имели двойной положительный эффект.Во-первых, пришло осознание того, что они являются не только краткосрочной проблемой. Они побудили Россию производить товары, которые раньше она предпочитала покупать заграницей.Во-вторых, это был сигнал о том, что в будущем Запад будет все чаще использовать экономическое оружие в качестве средства давления, поэтому даже уступки сейчас ничего России не дадут.Стратегия санкций могла бы оправдать себя, если бы российская экономика была эквивалентна итальянской или испанской, то есть с высоким уровнем задолженности – или если бы вся планета действовала в унисон на изоляцию России.Как пишет автор, Россия использует целостный принцип соотношения сил в процессе принятия решений, что является фундаментальным отличием от западных процессов принятия решений, которые связаны скорее с политикой коммуникации.В отличие от россиян, которые рассматривают множественные факторы, влияющие на конфликт, на Западе и на Украине военные действия воспринимают сугубо в политическом ключе, делая основной упор именно на коммуникацию.Таким образом восприятие конфликта играет едва ли не более важную роль, чем реалии самого военного конфликта.С этой же точки зрения на Западе трактуются и цели РФ в СВО на Украине. По мнению некоторых "экспертов", как отмечает Жак Бо, целями РФ было свержение украинского правительства в течение нескольких недель, а после неудачи россияне якобы изменили планы.Проблема таких "экспертов", пишет французский автор, заключается в том, что они сами определяют цели РФ по своему усмотрению, чтобы затем заявить, что эти цели не были достигнуты.Однако россияне, считает Бо, понимают войну с точки зрения Клаузевица, когда война – это стремление к политике другими средствами. Это означает, что они стремятся превратить оперативные успехи в стратегические, а военные успехи – в политические цели.В этом плане заявленные демилитаризация и денацификация Украины были вдохновлены Потсдамской декларацией от 1945 года. В случае с Украиной целью является также отказ от вступления в НАТО.В марте 2022 года эти вопросы были уже как-то урегулированы, но затем прилетел Борис Джонсон, что заставило Зеленского обменять мир и жизни своих людей на поддержку в объеме "столько, сколько потребуется".Впоследствии, как отмечает автор, в ноябре 2023 года эту версию подтвердил и Давид Арахамия.И если Россию, пишет Жак Бо, удовлетворила бы реализация соглашений от марта 2022 года, то Запад и сейчас хочет получить лишь передышку для подготовки нового конфликта, так как ему нужна пауза на перевооружение ВСУ.Россия, по мнению Жака Бо, действует в рамках мышления Клаузевица, в котором оперативные успехи используются для достижения стратегических целей. Поэтому оперативная стратегия ("оперативное искусство") играет важнейшую роль в определении того, что считать победой.Во время битвы под Бахмутом, россияне прекрасно приспособились к навязанной Украине Западом стратегии, которая ставит во главу угла оборону каждого квадратного метра."Напротив, в Харькове и Херсоне русские предпочли уступить территорию и не жертвовать своими людьми. В контексте войны на истощение жертвовать потенциалом в обмен на территорию, как это делает Украина, – худшая стратегия из всех возможных", – пишет Жак Бо.Но на Украине, подчеркивает автор, именно западный нарратив руководит военными решениями. Зеленский предпочел пойти по пути, проложенному для него западными СМИ, чтобы сохранить поддержку западной публики."Цепляясь за понятие победы, связанное с возвращением территории, Украина заперла себя в логике, которая может привести только к поражению", – пишет французский автор.Таким образом, резюмирует Жак Бо, украинское политическое руководство зациклилось на некой внушенной ему установке, которая исключает возможность выхода из кризиса без потери лица.Сложившаяся ситуация, которая сейчас работает в ущерб Украине, возникла из-за того, что внушенная Западом установка имела мало общего с реальностью. В результате, считает Жак Бо, Украина реагирует на российские действия совсем не так, как, если бы она понимала логику российской СВО.

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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