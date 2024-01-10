МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти - 10.01.2024 Украина.ру
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МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти
МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти - 10.01.2024 Украина.ру
МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти
На Украине эксперты и политики рассуждают, каким образом можно мотивировать или заставить сограждан отправляться на фронт, спорят, поспособствует ли укреплению боевого духа правдивая информация об огромных потерях ВСУ
2024-01-10T04:32
2024-01-10T04:32
эксклюзив
украина
мобилизация
всу
сбу
владимир зеленский
луценко
запад
соскин
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Обсуждают и суровые меры, предусмотренные кабминовским законопроектом о мобилизации. Призывать собираются даже инвалидов. Проект вызвал достаточно резкую реакцию в обществе. Но есть у законопроекта и защитники.Так, украинский политолог Владимир Фесенко заявляет, что в любом случае "мобилизация как таковая не должна быть под сомнением"."Все должны исходить из того, что нет альтернативы мобилизации", – сказал эксперт в интервью интернет-каналу "Радио НВ".По его мнению, за основу возьмут законопроект Кабмина, хотя могут его вернуть для доработки.Но затягивать опасно, потому что "некем воевать". Фесенко отметил, что если депутаты не проголосуют за законопроект в первом чтении и отправят его на второе чтение, то "радоваться этому будут только в Кремле".Впрочем, комментарии к видеозаписи этого интервью на канале "Радио НВ" наводят на мысль, что и на Украине далеко не все ждут с нетерпением принятия такого закона.Некоторые комментаторы интересуются, не собираются ли сам Фесенко пойти в военкомат. Другие призывают отправить на фронт вообще всех депутатов, политологов и блогеров, поддерживающих тотальную мобилизацию."В окопы зовут те, кто сам там никогда не окажется", – отметил один из зртелей.Как же заставить украинцев захотеть воевать? Депутат Рады, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценкоранее призвал военное и политическое руководство честно сказать о потерях ВСУ ради того, чтобы вывести украинцев из зоны комфорта и снять все вопросы о необходимости мобилизации.По его подсчетам, ВСУ в месяц теряют по 30 тысяч человек убитыми и ранеными. То есть, за время конфликта потери ВСУ потеряли около полумиллиона человек. По мнению политика, узнав правду, украинцы ужаснутся и сплотятся.Не все с этим согласны. Украинский политолог Андрей Вигиринский считает, что психологический эффект будет обратным.Вообще, по его словам, украинская политика – "это шоу, потому что сказать нечего". Он в качестве примера привел все тот же скандальный законопроект о мобилизации: вокруг него ведется много жарких споров, но на деле все новые ограничения для украинских граждан уже введены или вводятся.А обсуждение проекта "сводится именно к эмоции, экспозиции и эмоциональной реакции, а не к правовой определенности, которая в принципе должна существовать в этой стране", сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).По словам Вигиринского, высказывания украинских политиков не дают повода для оптимистичного восприятия будущего.Да и откуда взяться оптимизму, если Зеленский настаивает на том, что воевать надо до последнего украинца. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин подозревает, что Зеленский – "перевербованный" британцами агент.Эксперт предложил просто посмотреть на решения, которые принимает команда "зеленых": это и продажа земли по 10 тысяч гектаров юрлицам, и уничтожение мужчин на Юго-Востоке страны – "чтобы освободить землю", и уничтожение среднего класса под видом "реформ", нужных якобы для вступления в Евросоюз, и крах финансовой системы, увеличение госдолга уже почти до 145 млрл долларов.По мнению Соскина, "все это свидетельствует о том, что Украину готовят к полной сдаче" транснационалам ("БлэкРок" и прочим).Однако команде Зеленского недолго осталось, помощь от США заканчивается, без этого Зеленскому и его "зеленому корпоративу" конец, предрек Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.Тем временем "корпоратив" продолжает отлов людей. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил 7 января в своем телеграм-канале, что в городе Белая Церковь Киевской области сотрудники ТЦК похитили молодого человека, после чего он скончался в больнице от побоев.По словам нардепа, делом занимается местное отделение СБУ, а в СМИ нет информации, поскольку происшествие, по всей видимости, пытаются скрыть, а дело – замять.Позднее последовали опровержения, в патриотических украинских медиа парламентария обвинили в том, что тот будто бы "подыграл" российским СМИ.Но кто и когда признавался в совершенных преступлениях, резонно отметил Олег Соскин. Он напомнил об убийстве Георгия Гонгадзе и о других ликвидациях по политическим мотивам: "разве кто-то в чем-то признался?".По словам эксперта, надо продолжать расследование, надо выяснить, что произошло на самом деле. Он подчеркнул, что любом случае – "власть преступная", она нарушает практически все права граждан, "Украина является уже диктатурой", а Запад молчит.Молчат и внутри страны, "полностью сгнили все институции".При этом в стране фактически уже идет внутренняя гражданская война, "когда одни мужчины хватают других мужчин и отправляют их на смерть, на убой". Соскин подчеркнул, что неизбежно начнется организованное сопротивление – "не мобилизация будет, а демобилизация, причем полная".По мнению политолога, "у Зеленского и у его бригады еще есть шанс на спасение, но проблема их в том, что они не принадлежат себе". Соскин высказал предположение, что главный их куратор — МИ-6, агенты влияния окружают Зеленского, возможно, "это служба протокола".Сам же Зеленский — просто "зеленая кукла".
https://ukraina.ru/20240109/1052581979.html
https://ukraina.ru/20240108/1052575360.html
https://ukraina.ru/20240107/1052567637.html
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Сергей Зуев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, мобилизация, всу, сбу, владимир зеленский, луценко, запад, соскин
Эксклюзив, Украина, мобилизация, ВСУ, СБУ, Владимир Зеленский, Луценко, Запад, Соскин

МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти

04:32 10.01.2024
 
© AP / Hanna Arhirova
- РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© AP / Hanna Arhirova
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине эксперты и политики рассуждают, каким образом можно мотивировать или заставить сограждан отправляться на фронт, спорят, поспособствует ли укреплению боевого духа правдивая информация об огромных потерях ВСУ
Обсуждают и суровые меры, предусмотренные кабминовским законопроектом о мобилизации. Призывать собираются даже инвалидов. Проект вызвал достаточно резкую реакцию в обществе. Но есть у законопроекта и защитники.
Так, украинский политолог Владимир Фесенко заявляет, что в любом случае "мобилизация как таковая не должна быть под сомнением".
"Все должны исходить из того, что нет альтернативы мобилизации", – сказал эксперт в интервью интернет-каналу "Радио НВ".
По его мнению, за основу возьмут законопроект Кабмина, хотя могут его вернуть для доработки.
Но затягивать опасно, потому что "некем воевать". Фесенко отметил, что если депутаты не проголосуют за законопроект в первом чтении и отправят его на второе чтение, то "радоваться этому будут только в Кремле".
Впрочем, комментарии к видеозаписи этого интервью на канале "Радио НВ" наводят на мысль, что и на Украине далеко не все ждут с нетерпением принятия такого закона.
Вчера, 04:07
"Скоро их самих будут ловить". Украинские эксперты о войне и о скором будущемВ попытках перебить негативные тенденции в восприятии украинцами усиления и ужесточения мобилизации, киевский режим пустился во все тяжкие. Если не удастся переубедить и запугать, то можно запретить любую критику, объявить самих критиков "агентами Кремля"
Некоторые комментаторы интересуются, не собираются ли сам Фесенко пойти в военкомат. Другие призывают отправить на фронт вообще всех депутатов, политологов и блогеров, поддерживающих тотальную мобилизацию.
"В окопы зовут те, кто сам там никогда не окажется", – отметил один из зртелей.
Как же заставить украинцев захотеть воевать? Депутат Рады, бывший глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценкоранее призвал военное и политическое руководство честно сказать о потерях ВСУ ради того, чтобы вывести украинцев из зоны комфорта и снять все вопросы о необходимости мобилизации.
По его подсчетам, ВСУ в месяц теряют по 30 тысяч человек убитыми и ранеными. То есть, за время конфликта потери ВСУ потеряли около полумиллиона человек. По мнению политика, узнав правду, украинцы ужаснутся и сплотятся.
Не все с этим согласны. Украинский политолог Андрей Вигиринский считает, что психологический эффект будет обратным.
Вообще, по его словам, украинская политика – "это шоу, потому что сказать нечего". Он в качестве примера привел все тот же скандальный законопроект о мобилизации: вокруг него ведется много жарких споров, но на деле все новые ограничения для украинских граждан уже введены или вводятся.
А обсуждение проекта "сводится именно к эмоции, экспозиции и эмоциональной реакции, а не к правовой определенности, которая в принципе должна существовать в этой стране", сказал политолог в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).
По словам Вигиринского, высказывания украинских политиков не дают повода для оптимистичного восприятия будущего.
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
8 января, 04:31
"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воеватьСамым популярным словом на Украине в 2023 году стало слово "мобилизация". Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал этот термин в качестве "слова года"
Да и откуда взяться оптимизму, если Зеленский настаивает на том, что воевать надо до последнего украинца. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин подозревает, что Зеленский – "перевербованный" британцами агент.
Эксперт предложил просто посмотреть на решения, которые принимает команда "зеленых": это и продажа земли по 10 тысяч гектаров юрлицам, и уничтожение мужчин на Юго-Востоке страны – "чтобы освободить землю", и уничтожение среднего класса под видом "реформ", нужных якобы для вступления в Евросоюз, и крах финансовой системы, увеличение госдолга уже почти до 145 млрл долларов.
По мнению Соскина, "все это свидетельствует о том, что Украину готовят к полной сдаче" транснационалам ("БлэкРок" и прочим).
Однако команде Зеленского недолго осталось, помощь от США заканчивается, без этого Зеленскому и его "зеленому корпоративу" конец, предрек Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.
Тем временем "корпоратив" продолжает отлов людей. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил 7 января в своем телеграм-канале, что в городе Белая Церковь Киевской области сотрудники ТЦК похитили молодого человека, после чего он скончался в больнице от побоев.
По словам нардепа, делом занимается местное отделение СБУ, а в СМИ нет информации, поскольку происшествие, по всей видимости, пытаются скрыть, а дело – замять.
Позднее последовали опровержения, в патриотических украинских медиа парламентария обвинили в том, что тот будто бы "подыграл" российским СМИ.
- РИА Новости, 1920, 07.01.2024
7 января, 04:31
"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликтНа Украине задумываются над тем, как долго Киев может продолжать боевые действия при острой нехватке солдат в ВСУ, да и нужно ли вообще их продолжать — не будет ли это лишь увеличивать потери
Но кто и когда признавался в совершенных преступлениях, резонно отметил Олег Соскин. Он напомнил об убийстве Георгия Гонгадзе и о других ликвидациях по политическим мотивам: "разве кто-то в чем-то признался?".
По словам эксперта, надо продолжать расследование, надо выяснить, что произошло на самом деле. Он подчеркнул, что любом случае – "власть преступная", она нарушает практически все права граждан, "Украина является уже диктатурой", а Запад молчит.
Молчат и внутри страны, "полностью сгнили все институции".
При этом в стране фактически уже идет внутренняя гражданская война, "когда одни мужчины хватают других мужчин и отправляют их на смерть, на убой". Соскин подчеркнул, что неизбежно начнется организованное сопротивление – "не мобилизация будет, а демобилизация, причем полная".
По мнению политолога, "у Зеленского и у его бригады еще есть шанс на спасение, но проблема их в том, что они не принадлежат себе". Соскин высказал предположение, что главный их куратор — МИ-6, агенты влияния окружают Зеленского, возможно, "это служба протокола".
Сам же Зеленский — просто "зеленая кукла".
 
ЭксклюзивУкраинамобилизацияВСУСБУВладимир ЗеленскийЛуценкоЗападСоскин
 
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05:48"Ваше согласие больше не требуется". В комитете Верховной Рады обсуждают законопроект о мобилизации
05:39Дмитрий Евстафьев: Даже если Запад отдаст голову Зеленского, Украина останется кинжалом у сердца России
05:01Конец эпохи стабильности. Что показали протесты в Германии
04:32МИ-6 и "зелёная кукла". Украинские эксперты о странных решениях власти
04:22Алексей Анпилогов: Россия отомстила "Лучу" за Белгород, чтобы не дать ВСУ запереться в Днепропетровске
04:11Фатальное непонимание России. Почему Украина проигрывает, следуя западной логике войны
03:49Три танкиста и Мультикам. В чем правда спецоперации, брат
23:00"Этот политик нажмёт на кнопку мирных переговоров". Грег Вайнер о том, кто остановит конфликт на Украине
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