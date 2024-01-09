https://ukraina.ru/20240109/1052591542.html

Для этого и нужна денацификация. Нацистов-"героев" насильно навязали украинскому народу

Для этого и нужна денацификация. Нацистов-"героев" насильно навязали украинскому народу - 09.01.2024 Украина.ру

Для этого и нужна денацификация. Нацистов-"героев" насильно навязали украинскому народу

Беснование политических сатанистов в Киеве и особенно в Галичине, усилившееся после провала так называемого контрнаступа и призванное отвлечь внимание украинского общества от провалов ВСУ в СВО, не осталось незамеченным. И – о, чудо! – неотмщенным

2024-01-09T14:56

2024-01-09T14:56

2024-01-09T15:05

эксклюзив

роман шухевич

степан бандера

декоммунизация

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/09/1052591918_0:201:794:647_1920x0_80_0_0_423da06b383cf9eb07491d3bb51cbb17.jpg

Буквально перед новым годом власти трех областей Галичины отчитались, что уничтожили на своей территории все памятники советским воинам, которые победили идейного предшественника нынешних укро-неонацистов фюрера немецкого народа Адольфа Гитлера. Его подарок главному брехуну, пардон, министру информации "третьего рейха" Йозефу Геббельсу – виллу на озере Богензее, демонстративно приобрел себе про запас фюрер народа украинского – президент Украины Владимир Зеленский.А потом, как сообщил в своем telegram-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, Кабинет министров Украины одобрил выход страны из соглашения стран СНГ об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы.По словам Мельничука, соглашение "утратило актуальность", так как его положения либо выполнены, либо учтены в нормах уже украинского закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты.Документ был подписан 9 декабря 1994 года в Москве, и Киев ратифицировал его в апреле 1996 года. Однако сейчас Украина живет по нацистскому принципу "Гэть вид Москвы!" (Прочь от Москвы) и движется в Европу, а Мельничук особо и крайне патриотично подчеркнул, что Украина с 2014 года придерживается "курса на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях и неприсоединение к любым решениям, принятым высшими органами СНГ".До этого пафосно и крикливо заменили герб СССР на нацистский трезубец на монументе Родины-матери на склонах Днепра.Еще чуть раньше Киев вышел из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. А сама Великая Отечественная война как термин была фактически запрещена для употребления в духовно-культурном пространстве. Новая идеологема для Украинцев звучит как диагноз психиатра: "в 1939-1945 года украинцы боролись на два фронта, против немцев и русских".И отныне ветераны лишаются установленных выплат в рамках СНГ. Вроде как нет Содружества – нет и помощи. То есть взят курс на физиологическое сокращение немногих оставшихся в живых тех, кому обязана жизнью и нынешняя Украины с ее неонацистским режимом. Их осталось немного, но они все еще живы, как жива их память о событиях тех лет. Это-то власти и не нравится, вот она и плюет старикам в душу – и в память запуганного народа.Однако по стечению обстоятельств "награда нашла героев". В результате ракетного удара российских войск в рамках спецвоенной операции (СВО) 1 января 2024 года во Львове был уничтожен музей главнокомандующего Украинской повстанческой армией (УПА*, признана экстремистской в России и запрещена) Романа Шухевича.Именно там, в селе Белогорще, где находилась последняя штаб-квартира командующего УПА, 5 марта 1959 года силами Министерства госбезопасности (МГБ) СССР и был уничтожен Шухевич, которого, как это часто и водилось среди тогдашних нацистов, сдали свои же.Музей был открыт 23 октября 2001 года – и получился пустой, но пафосный. Здание имело два этажа, на первом были расположены пять тематических залов, на втором — инсталляция, воспроизводящая быт Романа Шухевича во время его пребывания в штабе в периоде с весны 1948 года до его смерти.В 1941 году в составе немецкого спецподразделения "Нахтигаль" в звании гауптмана (капитана) участвовал во вторжении на территорию Украинской ССР и отметился еврейском погроме. В 1944 году Шухевич возглавил УПА*, которая после ухода гитлеровских оккупантов и спонсоров укро-нацистов, боролась как бы с советской властью. Но Шухевича и его подчиненных всегда обвиняли в причастности к массовым убийствам поляков и евреев.По словам мэра Львова Андрея Садового, сейчас здание музея полностью уничтожено.Кроме того, по словам мэра, после российского удара начался пожар в университете в Дублянах, пригороде Львова, где 100 лет назад учился лидер Организации украинских националистов (ОУН*, запрещенная в России экстремистская организация) и идейный вдохновитель УПА Степан Бандера. До октября 1959 года он скрывался в Германии под фамилией Попель, что с немецкого переводится, как "козявка из носа", что звучит, конечно же, в высшей степени символично и исторически правдиво.Но не это главное! То ли нежданно-негаданно, то ли действительно по "наводке" небес, которые все видят, что называется, возобладала историческая и идеологическая справедливость. Местный 59-летний житель Тарас Н. одним из первых прибыл на место удара, погрузил бронзовый бюст Шухевича и еще несколько экспонатов на мусорную тележку и сдал благополучно все это на металлолом, получив в качестве гонорара 2300 гривен. Как за цветмет.Представьте эту картину: прославленный генерал-хорунжий, кровавый убийца, давно по локоть погрузивший руки в кровь сограждан, потомкам которых на него под страхом смерти приказано молиться, как груда металла оказался в тачке, на которой вывозят мусор. Блеск!Его и вывезли. Но еще смешнее и не менее символична другая информация: сотрудники приемки успели распилить бюст, чем, ясное дело, нанесли непоправимый "урон исторической ценности".Оперативники СБУ тут же нашли "расхитителя генерала", и он признался им, что не узнал лидера УПА*, поскольку заканчивал школу еще при СССР, когда к Шухевичу и Бандере относились, как к упырям. То же самое говорили и работники приемки. Они тоже не узнали "героя", и всем им деньги за его бронзовые ошметки дороже памяти о нем.И это, напоминаю, случилось во Львове, столице Галичины, которая сама себя гордо называет "украинским Пьемонтом" за стремление под видом национального возрождения подчинить своим нацистским постулатам всю остальную Украину. И репрессировать всех несогласных за недостаточную "украинскость".И это только подтверждает всю насильственную искусственность создания из бывшей УССР, части СССР, расово правильно и этнически чистой "украинской Украины", которая якобы отрицает все российское и семимильно под украинские мотивы стройными колоннами идет в Европу.Истина же, историческая и повседневная, проста и, оказывается, подтверждена реальной жизнью. Во-первых, Бандера, Шухевич, их старшие "паны-побратимы" типа Ивана Мазепы, предавшего царя Петра I, Симона Петлюры, создавшего Украины в результате Русской революции 1917 года, или организатора УПА* Евгения Коновальца – это не общенациональные герои для современной Украины. Несмотря на то, что их больше 30 лет насильно навязывали украинцам на всех уровнях образования и духовно-культурной жизни.Во-вторых, -- и это главное! – навязывание новых культов героев украинцам и Украине – это искусственный конструкт, часть политтехнологии переписывания истории, кода памяти и духовно-культурных традиций страны и ее народа. Для превращения ее в конкретное образование – АнтиРоссию, которая должна поставить своей целью уничтожение России.Сначала была декоммунизация и десоветизация (уничтожили все памятники Владимиру Ленину и его соратникам). Потом пришла деколонизация (уничтожили расово и идеологически неправильные исторические памятники тем, кто создавал прежнюю Украину). Теперь активно внедряется русофобия под видом дерусификации и окончательного национального возрождения.И нужно все это, чтобы питать и возгонять до истерии русофобию, ненависть к России и русским – самую, как справедливо кажется политтехнологам, основу под агрессией в войне с северо-восточным соседом и его Русским миром. Причем везде по всему миру.Но все равно не получается в должной мере. Навязанных "героев" либо не знают, либо не помнят, либо вообще не хотят ни знать, ни помнить. Но цветные металлы с памятников им приветствуются – деньги нужны и молодым, и старым на выживание в новой "украинской Украине.Сотрудники СБУ, арестовавшие хулителя памятника командующего УПА* и работников скупки, тоже не узнавших Шухевича, заявили что накажут виноватых. И вручили повестки. На фронт СВО, разумеется. Чтобы там память прочистили. Борьба за Родину – это в Украине теперь наказание…А еще очевиден ответ на вопрос, нужна ли современной неонацистской Украине денацификация – одна из целей СВО. Конечно, нужна. Как возвращение к правде и здравому смыслу.* Организации запрещены в РФ

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20190701/1024090970.html

https://ukraina.ru/20240101/1052527249.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, роман шухевич, степан бандера, декоммунизация, сво