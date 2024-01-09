Приоритет – социальное обеспечение участников СВО, заявил Шойгу
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Социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России
"По-прежнему в числе наших приоритетов останется социальное обеспечение участников специальной военной операции и членов их семей. Все они должны иметь равные гарантии", - заявил Шойгу.
Министр отметил, что это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение.
В конце декабря прошлого года руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал на необходимость разработать единый реабилитационный сертификат для каждого участника спецоперации.
Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря отметил заслуги бойцов СВО, в том числе контрактников. Он подчеркнул, что всем, кто с оружием в руках защищает интересы страны, рискует жизнью, положены льготы. Важно, чтобы все были равны в правах и получали их без задержек и в полном объеме.
Президент согласился, что есть недоработки. Путин поручил Минобороны, Генштабу, социальному блоку правительства, парламентариям продумать пакет мер, чтобы все бойцы получили положенные по закону льготы, ради этого будут нужны изменения в законодательстве.
25 декабря 2023, 13:01Миронов предложил создать сертификат на реабилитацию для участников СВОРуководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал на необходимость разработать единый реабилитационный сертификат для каждого участника спецоперации (СВО), передает 25 декабря телеграм-канал "Дума ТВ