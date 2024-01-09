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Приоритет – социальное обеспечение участников СВО, заявил Шойгу

Приоритет – социальное обеспечение участников СВО, заявил Шойгу - 09.01.2024 Украина.ру

Приоритет – социальное обеспечение участников СВО, заявил Шойгу

Социальное обеспечение участников СВО и их семей является приоритетом Минобороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России

2024-01-09T13:31

2024-01-09T13:31

2024-01-09T13:31

новости

россия

минобороны рф

сергей шойгу

сво

спецоперация

льготы

социальные выплаты

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Министр отметил, что это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение.В конце декабря прошлого года руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов указал на необходимость разработать единый реабилитационный сертификат для каждого участника спецоперации.Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 14 декабря отметил заслуги бойцов СВО, в том числе контрактников. Он подчеркнул, что всем, кто с оружием в руках защищает интересы страны, рискует жизнью, положены льготы. Важно, чтобы все были равны в правах и получали их без задержек и в полном объеме.Президент согласился, что есть недоработки. Путин поручил Минобороны, Генштабу, социальному блоку правительства, парламентариям продумать пакет мер, чтобы все бойцы получили положенные по закону льготы, ради этого будут нужны изменения в законодательстве.

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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, сво, спецоперация, льготы, социальные выплаты