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Ким Чен Ын: ракеты и любимые женщины "блистательного товарища"

Ким Чен Ын: ракеты и любимые женщины "блистательного товарища" - 09.01.2024 Украина.ру

Ким Чен Ын: ракеты и любимые женщины "блистательного товарища"

В понедельник, 8 января, отпраздновал свой 42 день рождения товарищ Ким Чен Ын, председатель Госсовета КНДР, Генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи, высший руководитель КНДР

2024-01-09T13:41

2024-01-09T13:41

2024-01-09T15:37

эксклюзив

кндр

ракеты

ким чен ын

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Как пришел к власти один из самых закрытых и загадочных руководителей мира? Кто его самые близкие люди и кому он готов передать власть? Попробуем в этом разобраться.Блистательный товарищВсё, что говорится про «блистательного товарища», как зовут Ким Чен Ына в Северной Корее в официальной биографии, может оказаться не совсем истиной.Во-первых, самое простое — то, как мы произносим его имя. На самом деле максимально близко и аутентично корейскому языку и произношению имя северокорейского лидера будет звучать как Ким Джонъ Ын.Во-вторых, родился ли он в эту дату или другую? И даже, возможно, на год позже? Этого не знает никто. Есть версия, что Ким Чен Ыну (будем всё-таки употреблять привычное написание) добавили год возраста. Чтобы можно было одновременно отпраздновать 30 лет Ким Чен Ыну, 70 лет его отцу Ким Чен Иру и 100 лет дедушке — Ким Ир Сену.К слову, его отец Ким Чен Ир (аутентичное произношение Ким Джонъ Иль) на самом деле при рождении получил имя Юрий Ирсенович Ким. Он родился в России, в Хабаровском крае. А его отец, Ким Ир Сен, был в то время капитаном Красной Армии.Ким Чен Ын был маршалом вооружённых сил, и потому его часто называют «маршал Ким Чен Ын». С апреля 2022 года он Генералиссимус КНДР.Основателя династии, Ким Ир Сена, называют «Великий вождь» и «Вечный президент», Ким Чен Ира — «Великий руководитель», Ким Чен Ына — «Высший руководитель».Но с 2021 года портреты дедушки и отца исчезли с административных зданий Пхеньяна. Хотя они и продолжают пользоваться подчеркнутым уважением.Скорее всего, Ким Чен Ын продолжает не только традиции и преемственность, но и хочет позиционировать себя как самостоятельного и единоличного руководителя государства.И, в общем, для Северной Кореи он сделал уже больше, чем его предшественники из правящей семьи Кимов.Трое братьевКим Чен Ын — младший из трёх официальных сыновей Ким Чен Ира. Как часто бывает, никто не предполагал, что именно он станет лидером страны.Старший сын "великого руководителя" никогда не претендовал на место лидера Северной Кореи. Он жил в Китае, вёл жизнь обычного человека. Скончался в 2017 году при очень странном инциденте в аэропорту: ему накинули на лицо отравленный платок.Средний сын, родной брат Ким Чен Ына, гитарист и "очень мягкий человек", жил в Швейцарии, больше всего интересовался музыкой. Последние годы живет в Пхеньяне, играет на гитаре.Именно его готовили в преемники отца и уже начиналась пропагандистская компания по этому поводу. Но стало ясно, что этот человек не имеет необходимых качеств. Тем более для того, чтобы руководить такой сложной страной, как Северная Корея. Лидеру предстояло поднимать экономику, развивать армию и победить внешних и внутренних врагов.Ким Чен Ын стал руководить Северной Кореей в 2011 году. Даже по официальной версии, ему было всего 29 лет. Это был, конечно, один из самых молодых руководителей страны в мире.Привычки, образование и путь к властиНезадолго до того, как из жизни от сердечного приступа ушёл его отец, Ким Чен Ын был назначен главой Госбезопасности.После этого он стал руководителем Трудовой партии и Корейской армии. Таким образом, вся власть в стране сосредоточилась в одних руках, и это были руки младшего сына из династии Ким.Наверняка это нравилось не всем. Например, дяде Ким Чен Ына, мужу его родной тёти, сестры Ким Чен Ира.Дядя, Чан Сон Тхэк, был очень влиятельным человеком при Ким Чен Ире, а после его ухода видел себя уже не вторым, а первым лицом в государстве. Но ему пришлось довольствоваться ролью "регента".Так продолжалось два года. И вдруг влиятельнейшего дядю арестовали прямо на съезде партии, под телекамеры, которые транслировали это неординарное событие на весь мир. Его обвинили во многих преступлениях против государства, он их признал. Был расстрелян. Вместе с ним обвинили целую "клику" партработников высшего звена и военных.Так молодой руководитель показал свой стальной характер и, видимо, был достигнут "консенсус элит" в Северной Корее. С тех пор сведений о каких-нибудь "кликах" в руководстве не поступало.Ким Чен Ын учился в школе в Швейцарии, так же как и его братья и сестра. Одноклассники вспоминали его как застенчивого, но дружелюбного парня, которого больше всего интересовал баскетбол.Впоследствии он окончил северокорейский университет. По специальности Ким Чен Ын программист. Его диплом посвящен теме "компьютерное моделирование для уточнения тактических карт". У него две ученые степени. Одна по физике, вторая - по военному делу.Во время визитов в Россию лидер КНДР активно и со знанием дела расспрашивает специалистов о параметрах ракет и самолётов.Из привычек: носит шляпу и мешковатые костюмы, которые уже стали его фирменным стилем и даже выглядят довольно элегантно. Сделал стрижку "под Аль Пачино". Похудел на 20-30 килограммов и продолжает "держать вес". Дружит с бывшим баскетболистом Деннисом Родманом, который уже шесть раз побывал в гостях у лидера КНДР.Путешествовать предпочитает на поезде. В пути находятся три поезда. Впереди - охрана, потом поезд Высшего руководителя, и третий - ещё телохранители и обслуживающий персонал. Все вагоны - пуленепробиваемые, поэтому вес их намного больше обычного, и поезд может двигаться со скоростью не больше 60 километров в час.Иногда, в отличие от отца и деда, он всё-таки летает самолетом. Например, летал на встречу с президентом Трампом в Сингапур."Железная" сестраУ Ким Чен Ына нет и не было, по всей видимости, близких отношений со старшими братьями. Но всё-таки у него есть верный друг: любимая сестра, Ким Ё Чжон. Сейчас ей 35-36 лет (как всегда, дата рождения точно не известна).Ее должность довольно скромная - заместитель директора Отдела пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Но на самом деле любимая сестра Ким Чен Ына - возможный в будущем руководитель страны.Она, как и брат, окончила военную академию и получила образование в области IT.Главное - она полностью предана своему брату. По информации зарубежных СМИ, ей уже передавались негласно обязанности по управлению страной, когда Ким Чен Ын находился в больнице в течение месяца.Она же встречалась с южнокорейским президентом в качестве специального посланника Высшего руководителя Северной Кореи. Она посещала Олимпиаду в Южной Корее как представитель Северной. Это было первое посещение Южной Кореи кем-то из членов семьи Ким после Корейской войны. Впоследствии принимала участие в переговорах руководителей Северной и Южной Кореи.Все эти важнейшие дипломатические задачи Ким Ё Чжон с блеском выполнила.Она, по мнению западной прессы, уже давно выдвинута на роль "второго человека" в правительстве КНДР.Характер у девушки - железный. СМИ Южной Кореи пишут, что именно она пригрозила "атомным адом" Южной Корее в случае начала ими войны или провокаций.Жена и дочьЛи Соль Чжу, любимая жена Ким Чен Ына, произвела в Корее определенную революцию.Благодаря её влиянию, женщины стали носить брючные костюмы, туфли на небольшом каблуке, пользоваться косметикой и ездить на велосипеде. И даже носить джинсы и черные колготки.Познакомились они с супругом, когда Ли Соль Чжу на спортивных соревнованиях в Южной Корее выступала как одна из девушек группы поддержки сборной КНДР. Её увидел по телевизору "любимый руководитель", вскоре они поженились.До этого Ли Соль Чжу делала карьеру певицы, и очень успешно, но об этом пришлось забыть.Но судя по всему, она об этом ничуть не жалеет. В семье - полное взаимопонимание и любовь. Они часто появляются вдвоём на публике, и Ли Соль Чжу всегда сияет. А в последнее время они стали появляться втроём, вместе с дочкой.Их дочка, Чжу Э, которую северокорейские СМИ называют "любимое дитя" и "благородный ребёнок", - единственная из детей Ким Чен Ына, кто появляется на публике.Предполагается, что есть еще двое детей: старший сын и младший ребёнок, про которого пока ничего не известно.Чжу Э очень любит ракеты и часто посещает вместе с Высшим руководителем полигоны и цеха, где производят ракеты. Поэтому её называют "ракетная девочка".Возможно, её тоже готовят в будущие руководители страны.Жизнь под санкциямиГлавный вопрос: когда же Северная Корея перестанет быть в мире страной-изгоем? Ким Чен Ын многое делает для этого.Северной Корее нужны современные технологии, кроме того, страна не может нормально развиваться из-за санкций.Попытки наладить контакт с Западом происходили при президенте Трампе. Были личные встречи лидеров двух стран.Происходили встречи с руководством Южной Кореи. Но потом к власти в США пришли демократы, и процесс был заморожен.На самом деле, Ким Чен Ын сделал для мирного урегулирования гораздо больше, чем его дед и отец.Он и для развития страны и особенно её обороны сделал очень многое. Развитие экономики, вопреки привычному образу "очень бедной страны", при Ким Чен Ыне происходит довольно уверенно. При нём был разрешён и активно развивается частный бизнес. Открыты свободные экономические зоны.А если Северную Корею наконец признает мировое сообщество, как говорят эксперты, через несколько лет этот будет "вторая Южная Корея" по уровню развития экономики.Ракеты и космические спутники Северной Кореи вызывают большое уважение. Гораздо более развитые страны не могут похвастаться в этой области ничем. А Северная Корея - может.Как сказал ещё в 2018 году президент России Владимир Путин:"Господин Ким Чен Ын, безусловно, свою партию выиграл. Он решил свою стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд, есть ракета глобальной дальности до 13 тысяч километров, которая может достичь практически любой точки земного шара. Он грамотный абсолютно и зрелый уже политик."

https://ukraina.ru/20231205/1051758606.html

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, кндр, ракеты, ким чен ын