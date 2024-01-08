Гнат Юра: создатель театра имени Франко - 08.01.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20240108/1052534611.html
Гнат Юра: создатель театра имени Франко
Гнат Юра: создатель театра имени Франко - 08.01.2024 Украина.ру
Гнат Юра: создатель театра имени Франко
Когда живешь в Киеве трудно не знать имени Гната Юры – его именем названа улица на Соломенке, памятник ему в образе бравого солдата Швейка украшает площадь Ивана Франко перед одноимённым театром. А это та часть Печерска, которая называется "маленьким Парижем". За пределами Украины он известен мало, поскольку реализовался почти только в театре
2024-01-08T08:00
2024-01-08T08:00
история
история
история украины
история ссср
театр
пьеса
актер
режиссер
xx век
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Гнат (Игнатий) Петрович Юра родился 8 января 1888 года в селе Федвар Александрийского уезда Херсонской губернии Российской империи (ныне Подлесное Александрийского района Кировоградской области).Отец работал волостным писарем и много читал. Старший брат Терентий, младший Александр и сестра Татьяна вслед за Гнатом сделали актёрские карьеры.По официальной биографии в 1898 году закончил земскую школу, а в 1900-07 годах работал переписчиком в центральных конторах судебного ведомства в Елисаветграде. Сын актёра Юрий Юра изложил иначе: "в семь лет забрал к себе дядя Николай. Он заведовал нотариальной конторой, поэтому в конторе отец и вырос. Там его научили писать и читать, когда стал подростком, то и составлять документы. Сочинял стихи, они печатались в местной газете. В школу он не ходил, но позже сдал экзамены экстерном и получил свидетельство реального училища". Правда, блестящее знание нескольких языков это никак не объясняет.Знакомство его с театром началось именно в это время – со спектакля "Бедный Генрих" по Герхарту Гауптману (он на всю жизнь остался любимым драматургом актёра). Елисаветград в это время был одним из центров украинского театрального искусства (о том, что всё украинское в Российской империи запрещалось, никто не знал). Юре пришлось видеть на сцене Марию Заньковецкую, Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского, Афанасия Саксаганского (Заньковецкая и Садовский позже до конца жизни числились членами труппы театра, возглавляемого Юрой). Удивительно ли, что он стал участвовать в постановках любительского театра при клубе завода Эльворти?На профессиональной сцене с 1907 года. Работал актёром и режиссёром в труппе С. Максимовича. В этой труппе он познакомился с Сергеем Семидором, который, в свою очередь, свёл его с Лесем Курбасом.В 1909-17 годах Юра служил в армии. Играл на сцене даже во время прохождения службы – во Львовском украинском драматическом театре общества "Русская беседа", который находился в Александрии и был создан им вместе с Семидором и Курбасом в 1914 году. Тем не менее, после завершения военной службы он попытался поступить во МХАТ, но встретил отказ. Мотивацией был украинский акцент.В 1917-19 годах – актёр и режиссёр "Молодого театра". Программа коллектива выглядела так: "учреждение образцового украинского театра, репертуар которого бы не ограничивался пьесами старого украинского быта, а, целиком уничтожив старый горилко-гопаковый балласт, ставил художественно новый и классический репертуар, каким бы языком он не был первоначально написан (...) хотим по-украински играть Шекспира, Ибсена, Шиллера, а также Шевченко, Лесю Украинку, Олеся". Юра тут был не только режиссёром, но также актёром и переводчиком пьес, например, Леонида Андреева и Бернарда Шоу.С 1919 года работает в Первом театре Украинской советской республики им. Шевченко (Днепропетровский музыкально-драматический театр), в который влилась труппа "Молодого театра" (оба в Киеве), а в 1919-20 – "Нового Львовского театра" в Виннице.В 1919 году он женился, причём история брака была драматической. Началось всё с Курбаса, который в 1913 году во Львове влюбился в партнершу по сцене Катерину Рубчакову, замужнюю женщину намного старше себя. Она его отвергла, он попытался застрелиться, но попал крайне неудачно (с точки зрения ожидаемого результата) – пуля застряла в сердечной сумке и так там и осталась. После смерти Рубчаковой Юра женился на её дочери – шестнадцатилетней Ольге Рубчакивне. "Приданым" была записка Курбаса: "извини, что не смог сделать тебя счастливой".С 1920 года – один из основателей, актёр, главный режиссёр и директор Театра имени И. Франко в Виннице. В рамках украинизации по настоянию Николая Скрыпника коллектив отправили на гастроли в Донбасс, где его выступления неожиданно стали популярными. Жители Юзовки приходили со своими стульями и требовали продать билеты, так как места у них уже есть. Поверить в это не так уж трудно, если вспомнить, сколько народу собирали концерты "ВВ" или "Океана Эльзы" в том же Донецке или Симферополе. Кстати, в послереволюционные годы Юра ставил много пьес одного из лидеров Центральной Рады Владимира Винниченко, который первоначально был в очень хороших отношениях с Советской властью.В июне 1921-го Амвросий Бучма ушёл из театра вместе с группой из 17 актёров. Но оставшаяся часть труппы Юры продолжала работать. Чтобы восполнить потерю он пригласил своих братьев, сестру и даже мать (она, правда, на сцене не выступала).После Донецких аплодисментов театр получил статус государственного и в 1923 году был переведён в столицу УССР Харьков. Это было время творческих исканий, попыток создать из театра что-то не похожее на театр. Юра, например, одним из первых использовал кинематографический экран на сцене.Шедевром этого времени был спектакль по пьесе Николая Кулиша "97" о голоде 1920 года. Причём Юра точно ощутил политическую сторону вопроса и под свою ответственность заменил концовку на оптимистическую, не смотря на все протесты драматурга. Полученный результат восхитил Луначарского, а Кулиш проснулся знаменитым (его это не спасло – в 1937 году он был расстрелян вместе с Курбасом).В 1925 году Юра побывал в творческой командировке в Германии и Чехословакии. Там он познакомился с театром Макса Рейнгарда и с реформатором польского театра Леоном Шиллером.В 1926 году театр переводится в провинциальный Киев. Сделано это было для усиления конкуренции в "Березилем" Курбаса, который считался более прогрессивным. Юра же стремился к идеалам МХАТа.В 30-е годы театр Франко постепенно становится "лабораторией современной советской драматургии" – вполне классической по форме, но совершенно иной по политико-идеологическому наполнению. Именно Юра поставил пьесу "Правда" молодого Александра Корнейчука, в которой Ленина играл Бучма. Спектакль пошёл на ура даже не смотря на ряд неоднозначных нововведений (Ленин там выходил на сцену сбоку, окружённый толпой рабочих, что выглядело вольтерьянством) и сделал драматурга знаменитым.В условиях работы образцово-показательного театра даже постановка "Швейка" была проявлением фронды: "я понимал, что Швейк не бунтарь и даже не протестант (...) тем не менее, он уничтожает этот порядок своим гениальным идиотизмом (...) его так называемый идиотизм — это только условность, только маска, одетая на умное и хитрое лицо". Впрочем, верить в это не обязательно, тем более, что сегодняшний директор театра Франко Михаил Захаревич несёт совсем уж неприличную чушь, утверждая, что ставя в 1937 году "Бориса Годунова" Пушкина и "Дона Карлоса" Шиллера, Юра таким образом выражал свою гражданскую позицию и "протестовал" против самовластья. Ну так Эйзенштейн тоже выражал, но не "протестовал" почему-то…В начале 1930-х годов одновременно работал художественных руководителем и режиссёром в Польском театре Киева.Во время войны находился с театром в Семипалатинске и Ташкенте. В 1943-м актеры работали на Сталинградском фронте. В 1944 году театр вернулся в Киев. Квартал театра выгорел и единственный уцелевший дом по Ольгинской, 2, был передан театру.В 1954 году директором и главрежем театра был назначен Марьян Крушельницкий, а Юра стал просто режиссёром. Год спустя совершили полурокировку, сделав Юру худруком. В ЦК объяснили, что хотели бы видеть работу как во МХАТе у Станиславского и Немировича-Данченко. Странно, кажется за десятилетие советские управленцы от культуры наглухо забыли, как тяжело было уравновешивать отношения в великолепном в молодости и невыносимом в старости дуэте… К счастью, Юра, как говорил Амвросий Бучма, был в театральном мире самым мягким и деликатным человеком. В 1961 году он вышел на пенсию.Гнат Юра поставил более 100 спектаклей только в театре Франко, четыре художественных фильма и фильма-спектакля, ещё в 11-ти снялся, но, в основном, не в главных ролях, что предопределило его низкую известность за пределами УССР. Всё же спектакли украиноязычного театра – не самое модное времяпровождение. Кстати, спектаклей не так уж и много при его деятельной натуре – Юра ставил новый спектакль за 7-10 дней.Занимался он и злободневной критикой – в 1934 году в журнале "За марксо-ленинскую критику" вышла статья "Националистическая эстетика Леся Курбаса", подписанная Гнатом Юрой. Вскоре после этого Курбас был арестован по обвинению в национализме и осужден на пять лет лагерей, откуда уже не вернулся. В частных беседах Юра своё авторство отрицал, но публично ничего объяснять не стал.С 1938 по 1965 год преподавал в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого (с 1946 – профессор).Член ВКП(б) с 1938 года. Депутат Верховного Совета УССР 1-5 созывов. Вообще на Юру, за время его театральной деятельности обрушился целый водопад наград – три ордена Ленина, две Сталинские премии, звания народного артиста СССР и УССР… Просто удивительно, как националистическое руководство нынешнего театра терпет столь верного слугу "оккупационной власти" в числе своих основателей?Умер 18 января 1966 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.
https://ukraina.ru/20200522/1027588304.html
https://ukraina.ru/20230707/1047822039.html
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Василий Стоякин
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история, история украины, история ссср, театр, пьеса, актер, режиссер, xx век
История, История, история Украины, история СССР, театр, пьеса, актер, режиссер, XX век

Гнат Юра: создатель театра имени Франко

08:00 08.01.2024
 
Гнат Юра в фильме "Тарас Шевченко" (1951 год)
Гнат Юра в фильме Тарас Шевченко (1951 год)
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Когда живешь в Киеве трудно не знать имени Гната Юры – его именем названа улица на Соломенке, памятник ему в образе бравого солдата Швейка украшает площадь Ивана Франко перед одноимённым театром. А это та часть Печерска, которая называется "маленьким Парижем". За пределами Украины он известен мало, поскольку реализовался почти только в театре
Гнат (Игнатий) Петрович Юра родился 8 января 1888 года в селе Федвар Александрийского уезда Херсонской губернии Российской империи (ныне Подлесное Александрийского района Кировоградской области).
Отец работал волостным писарем и много читал. Старший брат Терентий, младший Александр и сестра Татьяна вслед за Гнатом сделали актёрские карьеры.
По официальной биографии в 1898 году закончил земскую школу, а в 1900-07 годах работал переписчиком в центральных конторах судебного ведомства в Елисаветграде. Сын актёра Юрий Юра изложил иначе: "в семь лет забрал к себе дядя Николай. Он заведовал нотариальной конторой, поэтому в конторе отец и вырос. Там его научили писать и читать, когда стал подростком, то и составлять документы. Сочинял стихи, они печатались в местной газете. В школу он не ходил, но позже сдал экзамены экстерном и получил свидетельство реального училища". Правда, блестящее знание нескольких языков это никак не объясняет.
Знакомство его с театром началось именно в это время – со спектакля "Бедный Генрих" по Герхарту Гауптману (он на всю жизнь остался любимым драматургом актёра). Елисаветград в это время был одним из центров украинского театрального искусства (о том, что всё украинское в Российской империи запрещалось, никто не знал). Юре пришлось видеть на сцене Марию Заньковецкую, Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского, Афанасия Саксаганского (Заньковецкая и Садовский позже до конца жизни числились членами труппы театра, возглавляемого Юрой). Удивительно ли, что он стал участвовать в постановках любительского театра при клубе завода Эльворти?
На профессиональной сцене с 1907 года. Работал актёром и режиссёром в труппе С. Максимовича. В этой труппе он познакомился с Сергеем Семидором, который, в свою очередь, свёл его с Лесем Курбасом.
22 мая 2020, 01:00
День в истории. 22 мая: родился любимый малоросс Александра III180 лет назад, 22 мая 1840 года в селе Бежбайраки Херсонской губернии (ныне - Новоукраинский район Кировоградской области с центром в городе Кропивницкий) родился основоположник украинского профессионального театра Марк Кропивницкий. Это был тот редкий случай, когда один человек был талантлив и успешен и как антрепренер, и как актёр, и как режиссёр
В 1909-17 годах Юра служил в армии. Играл на сцене даже во время прохождения службы – во Львовском украинском драматическом театре общества "Русская беседа", который находился в Александрии и был создан им вместе с Семидором и Курбасом в 1914 году. Тем не менее, после завершения военной службы он попытался поступить во МХАТ, но встретил отказ. Мотивацией был украинский акцент.
В 1917-19 годах – актёр и режиссёр "Молодого театра". Программа коллектива выглядела так: "учреждение образцового украинского театра, репертуар которого бы не ограничивался пьесами старого украинского быта, а, целиком уничтожив старый горилко-гопаковый балласт, ставил художественно новый и классический репертуар, каким бы языком он не был первоначально написан (...) хотим по-украински играть Шекспира, Ибсена, Шиллера, а также Шевченко, Лесю Украинку, Олеся". Юра тут был не только режиссёром, но также актёром и переводчиком пьес, например, Леонида Андреева и Бернарда Шоу.
С 1919 года работает в Первом театре Украинской советской республики им. Шевченко (Днепропетровский музыкально-драматический театр), в который влилась труппа "Молодого театра" (оба в Киеве), а в 1919-20 – "Нового Львовского театра" в Виннице.
В 1919 году он женился, причём история брака была драматической. Началось всё с Курбаса, который в 1913 году во Львове влюбился в партнершу по сцене Катерину Рубчакову, замужнюю женщину намного старше себя. Она его отвергла, он попытался застрелиться, но попал крайне неудачно (с точки зрения ожидаемого результата) – пуля застряла в сердечной сумке и так там и осталась. После смерти Рубчаковой Юра женился на её дочери – шестнадцатилетней Ольге Рубчакивне. "Приданым" была записка Курбаса: "извини, что не смог сделать тебя счастливой".
Николай Скрипник
7 июля 2023, 17:58История
Николай Скрипник: смерть украинизатораНиколаю Скрипнику (точнее – Скрыпнику) не повезло. Коммунистическая власть, после длительного периода заигрывания, сочла его националистом, националистическая считает коммунистом. О последнем украинизатору известно не было, если бы было – застрелился бы. Последнее, правда, он сделал даже не зная о всех своих бедах – ещё 7 июля 1933 года
С 1920 года – один из основателей, актёр, главный режиссёр и директор Театра имени И. Франко в Виннице. В рамках украинизации по настоянию Николая Скрыпника коллектив отправили на гастроли в Донбасс, где его выступления неожиданно стали популярными. Жители Юзовки приходили со своими стульями и требовали продать билеты, так как места у них уже есть. Поверить в это не так уж трудно, если вспомнить, сколько народу собирали концерты "ВВ" или "Океана Эльзы" в том же Донецке или Симферополе. Кстати, в послереволюционные годы Юра ставил много пьес одного из лидеров Центральной Рады Владимира Винниченко, который первоначально был в очень хороших отношениях с Советской властью.
В июне 1921-го Амвросий Бучма ушёл из театра вместе с группой из 17 актёров. Но оставшаяся часть труппы Юры продолжала работать. Чтобы восполнить потерю он пригласил своих братьев, сестру и даже мать (она, правда, на сцене не выступала).
После Донецких аплодисментов театр получил статус государственного и в 1923 году был переведён в столицу УССР Харьков. Это было время творческих исканий, попыток создать из театра что-то не похожее на театр. Юра, например, одним из первых использовал кинематографический экран на сцене.
Шедевром этого времени был спектакль по пьесе Николая Кулиша "97" о голоде 1920 года. Причём Юра точно ощутил политическую сторону вопроса и под свою ответственность заменил концовку на оптимистическую, не смотря на все протесты драматурга. Полученный результат восхитил Луначарского, а Кулиш проснулся знаменитым (его это не спасло – в 1937 году он был расстрелян вместе с Курбасом).
В 1925 году Юра побывал в творческой командировке в Германии и Чехословакии. Там он познакомился с театром Макса Рейнгарда и с реформатором польского театра Леоном Шиллером.
- РИА Новости, 1920, 25.05.2020
25 мая 2020, 14:00
Гибель эскадры в степях Украины. «Маленький сталинчик» советской литературы Александр Корнейчук115 лет назад, 25 мая 1905 года, на железнодорожной станции Христиновка Киевской губернии (ныне город в Черкасской области) родился украинский советский драматург и общественный деятель Александр Евдокимович Корнейчук
В 1926 году театр переводится в провинциальный Киев. Сделано это было для усиления конкуренции в "Березилем" Курбаса, который считался более прогрессивным. Юра же стремился к идеалам МХАТа.
В 30-е годы театр Франко постепенно становится "лабораторией современной советской драматургии" – вполне классической по форме, но совершенно иной по политико-идеологическому наполнению. Именно Юра поставил пьесу "Правда" молодого Александра Корнейчука, в которой Ленина играл Бучма. Спектакль пошёл на ура даже не смотря на ряд неоднозначных нововведений (Ленин там выходил на сцену сбоку, окружённый толпой рабочих, что выглядело вольтерьянством) и сделал драматурга знаменитым.
В условиях работы образцово-показательного театра даже постановка "Швейка" была проявлением фронды: "я понимал, что Швейк не бунтарь и даже не протестант (...) тем не менее, он уничтожает этот порядок своим гениальным идиотизмом (...) его так называемый идиотизм — это только условность, только маска, одетая на умное и хитрое лицо". Впрочем, верить в это не обязательно, тем более, что сегодняшний директор театра Франко Михаил Захаревич несёт совсем уж неприличную чушь, утверждая, что ставя в 1937 году "Бориса Годунова" Пушкина и "Дона Карлоса" Шиллера, Юра таким образом выражал свою гражданскую позицию и "протестовал" против самовластья. Ну так Эйзенштейн тоже выражал, но не "протестовал" почему-то…
В начале 1930-х годов одновременно работал художественных руководителем и режиссёром в Польском театре Киева.
Амвросий Бучма в роли немецкого солдата в фильме Арсенал - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
14 марта 2021, 01:20
День в истории. 14 марта: родился украинский актёр, который попал в русский плен и продавал славянский шкаф130 лет назад во Львове появился на свет Амвросий Максимилианович Бучма - самый яркий актёр украинского театра и кино, равных которому нет и никогда не будет. Я же попытаюсь освежить в памяти его самые знаменитые роли и поведать его уникальную биографию
Во время войны находился с театром в Семипалатинске и Ташкенте. В 1943-м актеры работали на Сталинградском фронте. В 1944 году театр вернулся в Киев. Квартал театра выгорел и единственный уцелевший дом по Ольгинской, 2, был передан театру.
В 1954 году директором и главрежем театра был назначен Марьян Крушельницкий, а Юра стал просто режиссёром. Год спустя совершили полурокировку, сделав Юру худруком. В ЦК объяснили, что хотели бы видеть работу как во МХАТе у Станиславского и Немировича-Данченко. Странно, кажется за десятилетие советские управленцы от культуры наглухо забыли, как тяжело было уравновешивать отношения в великолепном в молодости и невыносимом в старости дуэте… К счастью, Юра, как говорил Амвросий Бучма, был в театральном мире самым мягким и деликатным человеком. В 1961 году он вышел на пенсию.
Гнат Юра поставил более 100 спектаклей только в театре Франко, четыре художественных фильма и фильма-спектакля, ещё в 11-ти снялся, но, в основном, не в главных ролях, что предопределило его низкую известность за пределами УССР. Всё же спектакли украиноязычного театра – не самое модное времяпровождение. Кстати, спектаклей не так уж и много при его деятельной натуре – Юра ставил новый спектакль за 7-10 дней.
Занимался он и злободневной критикой – в 1934 году в журнале "За марксо-ленинскую критику" вышла статья "Националистическая эстетика Леся Курбаса", подписанная Гнатом Юрой. Вскоре после этого Курбас был арестован по обвинению в национализме и осужден на пять лет лагерей, откуда уже не вернулся. В частных беседах Юра своё авторство отрицал, но публично ничего объяснять не стал.
25 февраля 2020, 13:00
День в истории. 25 декабря: на Галичине родился «лучший режиссёр Советского Союза Лесь Курбас»В этот день в 1887 г. в галицком городке Самбор родился театральный режиссер Лесь Курбас. В те годы театральная деятельность считалась чем-то «низким». После 1917 года ситуация изменилась. Имена многих украинских актёров прогремели на всю республику, а Лесь Курбас и его театр «Березиль» - на весь СССР. Однако эта слава обернулась бедой
С 1938 по 1965 год преподавал в Киевском институте театрального искусства им. Карпенко-Карого (с 1946 – профессор).
Член ВКП(б) с 1938 года. Депутат Верховного Совета УССР 1-5 созывов. Вообще на Юру, за время его театральной деятельности обрушился целый водопад наград – три ордена Ленина, две Сталинские премии, звания народного артиста СССР и УССР… Просто удивительно, как националистическое руководство нынешнего театра терпет столь верного слугу "оккупационной власти" в числе своих основателей?
Умер 18 января 1966 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.
 
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10:04Мэр Киева задекларировал особняк в Гамбурге
09:49Константинов заявил о неизбежном распаде Украины
09:26Системы ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью — МО РФ
09:13Пушилин призвал освободить русские города — Одессу и Николаев
08:00Гнат Юра: создатель театра имени Франко
04:31"Привести тыл в чувство". Украинские эксперты о том, кому жить, а кому воевать
04:09Страдания по Шухевичу и коррупция на поставках одежды для ВСУ. Что происходит во Львове
17:15Во Львове произошел конфликт между вдовами бойцов ВСУ и активистами
17:01Визит главы МИД Японии, армия ЕС. Итоги 7 января на Украине
16:49Вице-мэр Риги извинился за русские песни на Рождественской ярмарке
16:42"Нужно сказать людям правду": Луценко заявил о больших потерях в ВСУ
15:38Календарь для бабушки от нехристей. Украинские неонацисты дискредитируют Рождество
15:25О ситуации на фронте, белорусском направлении и политической игре Залужного - Копылов
14:22Военкомы из Киевской области похитили и убили человека – депутат Рады
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