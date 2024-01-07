https://ukraina.ru/20240107/1052572715.html
Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ - 07.01.2024 Украина.ру
Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
Шарль Мишель, действующий председатель Евросовета будет баллотироваться снова на выборах в 2024 году, но его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что будет означать "сильное давление на европейские страны", пишет 7 января De Staandard
2024-01-07T13:51
2024-01-07T13:51
2024-01-07T13:51
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евросовет
евросоюз
виктор орбан
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Это может произойти, если Мишеля изберут в Европарламент, куда тот планирует баллотироваться, а лидеры ЕС не смогут быстро избрать преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля станет председательствующий в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы Евросовета.Шансы, что произойдет именно так, отмечает автор, "ничтожно малы", но вероятность того, что Орбан займет эту должность, означает "серьезное давление на все страны Евросоюза".Критику о том, что он покидает корабль в то время, когда на Украине и в Газе бушуют войны, Мишель отвергает, подчеркивает издание, цитируя чиновника: "До первой сессии нового Европарламента еще шесть месяцев. Так что никто не может быть удивлен. Мой преемник будет избран в конце июня или начале июля. Вторая половина 2024 года - это в любом случае период политических преобразований, в том числе и в Комиссии. Это и есть демократия".Орбан – один из немногих европейских политиков, выступающих против военной помощи Украине, а Венгрия – одна из тех стран, которая конкурирует с Украиной на рынке сельскохозяйственных продуктов и настаивает на запрете или ограничении украинского импорта в страны ЕС.
https://ukraina.ru/20240107/1052570246.html
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новости, евросовет, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель
Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ
Шарль Мишель, действующий председатель Евросовета будет баллотироваться снова на выборах в 2024 году, но его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что будет означать "сильное давление на европейские страны", пишет 7 января De Staandard
Это может произойти, если Мишеля изберут в Европарламент, куда тот планирует баллотироваться, а лидеры ЕС не смогут быстро избрать преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля станет председательствующий в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы Евросовета.
Шансы, что произойдет именно так, отмечает автор, "ничтожно малы", но вероятность того, что Орбан займет эту должность, означает "серьезное давление на все страны Евросоюза".
Критику о том, что он покидает корабль в то время, когда на Украине и в Газе бушуют войны, Мишель отвергает, подчеркивает издание, цитируя чиновника: "До первой сессии нового Европарламента еще шесть месяцев. Так что никто не может быть удивлен. Мой преемник будет избран в конце июня или начале июля. Вторая половина 2024 года - это в любом случае период политических преобразований, в том числе и в Комиссии. Это и есть демократия".
Орбан – один из немногих европейских политиков, выступающих против военной помощи Украине, а Венгрия – одна из тех стран, которая конкурирует с Украиной на рынке сельскохозяйственных продуктов и настаивает на запрете или ограничении украинского импорта в страны ЕС.