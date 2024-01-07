https://ukraina.ru/20240107/1052572715.html

Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ

Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ - 07.01.2024 Украина.ру

Место Шарля Мишеля во главе Евросовета может занять Орбан – СМИ

Шарль Мишель, действующий председатель Евросовета будет баллотироваться снова на выборах в 2024 году, но его место может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, что будет означать "сильное давление на европейские страны", пишет 7 января De Staandard

2024-01-07T13:51

2024-01-07T13:51

2024-01-07T13:51

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евросовет

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виктор орбан

шарль мишель

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Это может произойти, если Мишеля изберут в Европарламент, куда тот планирует баллотироваться, а лидеры ЕС не смогут быстро избрать преемника. В таком случае Орбан, как глава Венгрии, которая с июля станет председательствующий в Евросовете, на полгода может стать исполняющим обязанности главы Евросовета.Шансы, что произойдет именно так, отмечает автор, "ничтожно малы", но вероятность того, что Орбан займет эту должность, означает "серьезное давление на все страны Евросоюза".Критику о том, что он покидает корабль в то время, когда на Украине и в Газе бушуют войны, Мишель отвергает, подчеркивает издание, цитируя чиновника: "До первой сессии нового Европарламента еще шесть месяцев. Так что никто не может быть удивлен. Мой преемник будет избран в конце июня или начале июля. Вторая половина 2024 года - это в любом случае период политических преобразований, в том числе и в Комиссии. Это и есть демократия".Орбан – один из немногих европейских политиков, выступающих против военной помощи Украине, а Венгрия – одна из тех стран, которая конкурирует с Украиной на рынке сельскохозяйственных продуктов и настаивает на запрете или ограничении украинского импорта в страны ЕС.

https://ukraina.ru/20240107/1052570246.html

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новости, евросовет, евросоюз, виктор орбан, шарль мишель