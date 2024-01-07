Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания
Прошло всего чуть больше недели с тех пор, как "мирный" и "неагрессивный" английский военный корабль HMS Trent совершенно случайно зашел в венесуэльские моря, под которыми скрыты океаны нефти
Это произошло на фоне нерешенного территориального конфликта Венесуэлы с Гайаной, позволившей мегакорпорации ExxonMobil начать добычу нефти в карибском шельфе спорных территорий.
Это событие, оставшееся практически незамеченным для невнимательной к главным новостям мировой прессы, добавило новые вопросы к старой имперской истории.
Когда Великобритания вышла из Евросоюза, по традиции умыв руки и прибрав в собственные банки все свои фунты стерлингов, интересы и аппетиты, это случилось, потому что нынешняя судьба континентальной Европы уже была предрешена?
Когда Великобритания вышла из Евросоюза, по традиции умыв руки и прибрав в собственные банки все свои фунты стерлингов, интересы и аппетиты, это случилось, потому что нынешняя судьба континентальной Европы уже была предрешена?
Война и уничтожение Европы через два года после победы Майдана были уже предусмотренным Лондоном вопросом? Ключевая роль Бориса Джонсона в срыве стамбульских соглашений – продолжение плана, который выходит очень далеко за рамки событий вокруг Украины?
Сегодняшние британские элиты – единственный стопроцентный и беспроигрышный бенефициар украинской и европейской трагедии. Чем больше проиграют остальные, тем больше может выиграть он.
Сегодняшние британские элиты – единственный стопроцентный и беспроигрышный бенефициар украинской и европейской трагедии. Чем больше проиграют остальные, тем больше может выиграть он.
В отличие от остальных современных имперских хищников, у Англии уже не осталось колоний, которые можно грабить. Нет и внутреннего ресурса, на который еще можно было бы опереться.
18 мая 2021, 15:05Олег Ясинский: кто онУкраинский журналист-международник, живущий в Чили
Под ее контролем остаются только украденные деньги. Возвращаясь к венесуэльской тематике, напомним: когда по рекомендации вашингтонских партнеров Лондон признал "президента" Хуана Гуайдо, в разгар спровоцированного США в Венесуэле эконмического кризиса, правительство Великобритании заморозило в английских банках 2 миллиарда долларов, принадлежащих венесуэльскому государству. О Гуайдо уже все давно забыли, но деньги Венесуэле так и не вернули.
Если у США сегодня есть немалый внутренний экономический ресурс стабильности и множество подчиненных им диктатур и демократий, у Великобритании ничего этого давно не осталось. При всей их нелюбви к человечеству и цинизме, у Вашингтона нет сегодня необходимости в нарастании хаоса с риском ядерной войны.
С нынешней же Великобританией все выглядит по-другому. У нее уже нет ничего, кроме имперских амбиций и огромного опыта сталкивать конкурентов лбами.
С нынешней же Великобританией все выглядит по-другому. У нее уже нет ничего, кроме имперских амбиций и огромного опыта сталкивать конкурентов лбами.
Ее единственная, диктуемая ее биржами и компаниями,внешнеполитическая проекция – в разжигании войн между всеми,повсеместно. На ее пиратских географических картах различия между Украиной и Гайаной весьма условны.
Украина может быть важным индикатором новой роли правительства Великобритании в сегодняшнем мире.
Активное вмешательство Лондона в киевскую политику началось задолго до февраля 2022 года. Британская разведка Ми-6 была активна на Украине еще задолго до Майдана, а после его победы, по мнению многих экспертов, она стала в Киеве активнее и агрессивнее ЦРУ.
Известны детали визита Зеленского в лондонский офис Ми-6 в октябре 2020 года, когда он куда больше, чем на президента, походил на отчитывающегося перед начальством сотрудника.
4 января, 11:35Неубедительные аргументы британской "партии войны"В СМИ на Западе продолжается дискуссия относительно того, стоит ли рассчитывать на военный успех Украины или следует подталкивать Украину к договорённостям с Россией. Позиция украинского руководства, транслируемая на Запад, вроде бы однозначна – война до последнего украинца. Её поддерживает, например, британская The Telegraph
В начале прошлого года Великобритания проявила инициативу о передаче Украине 14 тяжелых танков Challenger 2, потом она опять стала первой западной страной, передавшей Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow с возможностью поражать цели на расстоянии до 300 км.
Причем, по информации RT, "Украине были переданы не только ракеты, но и весь накопленный за десятилетия опыт их боевого применения силами НАТО…" в Ираке, Сирии и Ливии.
Отдельная тема – передача украинской армии снарядов с обедненным ураном, который Министерство обороны Великобритании называет "стандартным компонентом бронебойных боеприпасов", несмотря на то, что очень многие эксперты и медики из разных стран не раз предупреждали о том, что в обедненный уран из снарядов, использованных в местах военных действий, может представлять непосредственную угрозу, как для окружающей среды, так и для человека.
Многие участники войн, развязанных НАТО в последние годы в разных странах, связывают свои проблемы со здоровьем с воздействием на их организм обедненного урана. К этому можно добавить и то, что это оружие предполагается применять на территориях, уже пострадавших от чернобыльской катастрофы.
Интересно поведение Великобритании в Европе, где, несмотря на предполагаемое единство внутри альянса НАТО, Лондон остается противовесом Франции и Германии, стараясь любой ценой не допустить их усиления, и делает ставку на правительства новых участников организации в Центральной Европе.
Например, почти полностью подчинив своим интересам страны Балтики.
От Парижа и Берлина Великобританию интересует их дальнейшее экономическое истощение из-за увязания в украинском конфликте, тем более что ее экономика уже давно "освобождена" от проблем Евросоюза.
Если мы вспомним о роли британских дипломатии, спецслужб и военных в разжигании ближневосточной трагедии, противостояния Пакистана и Индии, поддержки исламского интегризма против всех неугодных Лондону правительств Азии и Африки и фолклендский блицкриг против Аргентины, – старые романы об английских пиратах наверняка заиграют новыми красками.
Только на этот раз – без выдуманных литераторами романтических или ностальгических оттенков.