https://ukraina.ru/20240107/1052571334.html

Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания

Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания - 07.01.2024 Украина.ру

Пираты возвращаются. Что задумала Великобритания

Прошло всего чуть больше недели с тех пор, как "мирный" и "неагрессивный" английский военный корабль HMS Trent совершенно случайно зашел в венесуэльские моря, под которыми скрыты океаны нефти

2024-01-07T12:56

2024-01-07T12:56

2024-01-07T12:56

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Это произошло на фоне нерешенного территориального конфликта Венесуэлы с Гайаной, позволившей мегакорпорации ExxonMobil начать добычу нефти в карибском шельфе спорных территорий.Это событие, оставшееся практически незамеченным для невнимательной к главным новостям мировой прессы, добавило новые вопросы к старой имперской истории. Когда Великобритания вышла из Евросоюза, по традиции умыв руки и прибрав в собственные банки все свои фунты стерлингов, интересы и аппетиты, это случилось, потому что нынешняя судьба континентальной Европы уже была предрешена?Война и уничтожение Европы через два года после победы Майдана были уже предусмотренным Лондоном вопросом? Ключевая роль Бориса Джонсона в срыве стамбульских соглашений – продолжение плана, который выходит очень далеко за рамки событий вокруг Украины? Сегодняшние британские элиты – единственный стопроцентный и беспроигрышный бенефициар украинской и европейской трагедии. Чем больше проиграют остальные, тем больше может выиграть он.В отличие от остальных современных имперских хищников, у Англии уже не осталось колоний, которые можно грабить. Нет и внутреннего ресурса, на который еще можно было бы опереться.Под ее контролем остаются только украденные деньги. Возвращаясь к венесуэльской тематике, напомним: когда по рекомендации вашингтонских партнеров Лондон признал "президента" Хуана Гуайдо, в разгар спровоцированного США в Венесуэле эконмического кризиса, правительство Великобритании заморозило в английских банках 2 миллиарда долларов, принадлежащих венесуэльскому государству. О Гуайдо уже все давно забыли, но деньги Венесуэле так и не вернули.Если у США сегодня есть немалый внутренний экономический ресурс стабильности и множество подчиненных им диктатур и демократий, у Великобритании ничего этого давно не осталось. При всей их нелюбви к человечеству и цинизме, у Вашингтона нет сегодня необходимости в нарастании хаоса с риском ядерной войны. С нынешней же Великобританией все выглядит по-другому. У нее уже нет ничего, кроме имперских амбиций и огромного опыта сталкивать конкурентов лбами.Ее единственная, диктуемая ее биржами и компаниями,внешнеполитическая проекция – в разжигании войн между всеми,повсеместно. На ее пиратских географических картах различия между Украиной и Гайаной весьма условны.Украина может быть важным индикатором новой роли правительства Великобритании в сегодняшнем мире.Активное вмешательство Лондона в киевскую политику началось задолго до февраля 2022 года. Британская разведка Ми-6 была активна на Украине еще задолго до Майдана, а после его победы, по мнению многих экспертов, она стала в Киеве активнее и агрессивнее ЦРУ.Известны детали визита Зеленского в лондонский офис Ми-6 в октябре 2020 года, когда он куда больше, чем на президента, походил на отчитывающегося перед начальством сотрудника.В начале прошлого года Великобритания проявила инициативу о передаче Украине 14 тяжелых танков Challenger 2, потом она опять стала первой западной страной, передавшей Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow с возможностью поражать цели на расстоянии до 300 км.Причем, по информации RT, "Украине были переданы не только ракеты, но и весь накопленный за десятилетия опыт их боевого применения силами НАТО…" в Ираке, Сирии и Ливии.Отдельная тема – передача украинской армии снарядов с обедненным ураном, который Министерство обороны Великобритании называет "стандартным компонентом бронебойных боеприпасов", несмотря на то, что очень многие эксперты и медики из разных стран не раз предупреждали о том, что в обедненный уран из снарядов, использованных в местах военных действий, может представлять непосредственную угрозу, как для окружающей среды, так и для человека.Многие участники войн, развязанных НАТО в последние годы в разных странах, связывают свои проблемы со здоровьем с воздействием на их организм обедненного урана. К этому можно добавить и то, что это оружие предполагается применять на территориях, уже пострадавших от чернобыльской катастрофы.Интересно поведение Великобритании в Европе, где, несмотря на предполагаемое единство внутри альянса НАТО, Лондон остается противовесом Франции и Германии, стараясь любой ценой не допустить их усиления, и делает ставку на правительства новых участников организации в Центральной Европе.Например, почти полностью подчинив своим интересам страны Балтики.От Парижа и Берлина Великобританию интересует их дальнейшее экономическое истощение из-за увязания в украинском конфликте, тем более что ее экономика уже давно "освобождена" от проблем Евросоюза.Если мы вспомним о роли британских дипломатии, спецслужб и военных в разжигании ближневосточной трагедии, противостояния Пакистана и Индии, поддержки исламского интегризма против всех неугодных Лондону правительств Азии и Африки и фолклендский блицкриг против Аргентины, – старые романы об английских пиратах наверняка заиграют новыми красками.Только на этот раз – без выдуманных литераторами романтических или ностальгических оттенков.

https://ukraina.ru/20210518/1031401896.html

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мнения, великобритания, украина, джонсон, венесуэла, война, европа, сша