https://ukraina.ru/20240107/1052567637.html

"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликт

"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликт - 07.01.2024 Украина.ру

"Или вы за мир, или идите в армию". Украинские эксперты о том, как может закончиться конфликт

На Украине задумываются над тем, как долго Киев может продолжать боевые действия при острой нехватке солдат в ВСУ, да и нужно ли вообще их продолжать — не будет ли это лишь увеличивать потери

2024-01-07T04:31

2024-01-07T04:31

2024-01-07T04:31

эксклюзив

украина

всу

война

мобилизация

бортник

карасев

население

валерий залужный

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/15/1052305243_0:219:3070:1946_1920x0_80_0_0_1bc59e027f1695d6d626f4432719660a.jpg

Украинский политолог Руслан Бортник считает, что ситуация такая: либо нужно проводить все новые волны мобилизации, либо надо начинать мирные переговоры, потому что если не будет мобилизации и в то же время не будет переговоров, то будут потеряны новые территории.И переговорные позиции Киева на будущее (а договариваться все равно придется) будут только ухудшаться.Без ужесточения мобилизации Киев не может продолжать войну. По словам эксперта, поэтому главком ВСУ Залужный "абсолютно прав", когда говорит (депутатам Рады — Ред.): или вы за мир, или вы идите в армию, третьего не дано.«Третье — означает поражение нашей страны, только отложенное немножко на будущее», — заявил Бортник в эфире ютуб-канала «Новини Live».Главком ВСУ Залужный на заседании парламентского комитета по нацбезопасности, рассматривающего законопроект о мобилизации, сказал, что ему не хватает людей и призвал членов комитета самим идти сражаться, если они не смогут обеспечить ему нужное количество военнослужащих.То, как проводится мобилизация на практике, некоторые эксперты объясняют тем, что власть будто бы таким образом пытается психологически подготовить украинское общество именно к переговорам, к заморозке конфликта. Однако, по мнению политолога, "более вероятно, что это просто хаос и неэффективность государственного управления".Бортник напомнил, что брутальные методы мобилизации начали применять еще около года назад, но тогда солдат на фронте относительно хватало. Теперь же, по его словам, просто критическая необходимость в людях для ВСУ – "есть бригады, где осталось 20-30 процентов от штатного расписания".Он также прокомментировал идею разрешить официально откупаться от армии. По его мнению, это вызовет критику со стороны бедных слоев населения, они воспримут это как имущественный ценз и "будут еще больше ненавидеть власть". Потому реализовать такую идею будет сложно.Бортник отметил, что если ранее все надежды возлагали на военные решения, на контрнаступление, то уже месяца три как Киев готов к заморозке, но она недоступна. Вполне возможно, что завтра ставку снова сделают на продолжение боевых действий.Какого-то ясного плана, судя по всему, нет.Что дальше? Украинский политолог Вадим Карасев оптимистично полагает что конфликт закончится в 2024-м.«Пик войны в Украине пройден, вопрос в том, как пройти финализацию войны, а она будет в этом году. Это год конца войны. Вот кто бы что ни говорил. Год конца войны», – сказал эксперт в эфире интернет-канала «Politeka».Он посоветовал сомневающимся следить «не за тем, что пишут и говорят, а за тем, что скрыто в подтексте».Мир входит в состояние турбулентности. В этом году выборы в более чем сорока странах мира, в некоторых с непредсказуемым исходом, так как выбирает уже не тот народ, что был, а выбирает «цифровой народ, народ гаджетов», отметил Карасев, добавив, что переизбыток информации ничем не лучше ее недостатка.По мнению эксперта, в США ситуация такова, что они «уходят из войны», передают эту заботу европейцам. Но справятся ли европейцы? Карасев отметил, что сейчас украинцы надеются на чудо, но чудо все не происходит. А время идет, выигрывает его Украина или упускает?По мнению эксперта, войну Украина не проиграла (во всяком случае, именно так надо сказать во избежание подозрений в пораженчестве), но главная задача 2024 года заключается в том, чтобы "закончить войну, выиграть мир", найти ответ на вопрос "кем вы будете, чем вы будете, как вы будете жить после войны?".Вопрос – не самый простой. Вообще, проблема прогресса заключается в том, что будет появляться все больше лишних людей, и куда их девать?Этого сейчас никто не знает, считает Карасев.Впрочем. относительно Украины, население которой кто-то, видимо, счел «лишним» почти целиком, решение найдено. Закончится конфликт в этом году или нет, а население страны сокращается и будет сокращаться катастрофическими темпами.Известный украинский демограф, академик НАНУ Элла Либанова предположила, что если из миллионов выехавших после начала конфликта украинцев в страну вернется хотя бы половина, то это будет «очень, очень хороший показатель».«Если вспомнить последнюю европейскую войну, это война на Балканах, тогда вернулась треть, при том, что сербов из Германии практически депортировали», – сказала Либанова в эфире интернет-канала «Да это так».Она добавила, что теперь ситуация иная, европейские страны заинтересованы в том, чтобы украинцы там оставались и работали.Для тех, кто решит вернуться, главным фактором для принятия такого решения является безопасность, затем с — с большим отрывом — следует такой фактор, как наличие жилья и работы, затем (снова с большим отрывом) — все остальное, рассказала демограф.По ее словам, рабочей силы после войны не будет хватать на всех территориях Украины.Относительно этих самых территорий — демограф надеется, что западных денег и оружия Киеву вполне хватит для того, чтобы вернуть все. Тяжелее всего будет возвращать ЛДНР, а вот Крым – «в разы» проще.Относительно людей в Крыму: там, по мнению Либановой, много российских граждан – "которые… а чего это они должны жить после войны в Крыму?". Такой вот вопрос. Куда деть практически всех крымчан и кем после этого заселять полуостров, академик НАНУ не уточнила.Ранее Либанова высказала предостережение, что вследствие демографического кризиса «население Украины может оказаться в спирали смерти».

https://ukraina.ru/20240105/1052554034.html

https://ukraina.ru/20240104/1052544713.html

https://ukraina.ru/20240103/1052540464.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, война, мобилизация, бортник, карасев, население, валерий залужный, крым