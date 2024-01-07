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"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины

"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины - 07.01.2024 Украина.ру

"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины

Энергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов

2024-01-07T08:29

2024-01-07T08:29

2024-01-07T08:29

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Именно оттуда идет распределение электроэнергии к конечному потребителю. Это самое уязвимое их место. Потому что линии электропередач восстанавливаются, и бить по ним нет особого смысла.Что касается энергогенерирующих станций (ТЭЦ или ГЭС), то бить по ним сложно. Например, если мы ударим по плотине, мы ударим не столько по военному потенциалу Украины, сколько по простым людям. Возникнет угроза большого затопления, что приведет к экологической катастрофе.Кстати, летом мы с определенной периодичностью наносили удары по подстанциям, обслуживающим депо с тепловозами и электровозами. По вокзалам бить не надо. Это очень опасно для мирных жителей и не особо эффективно против военного потенциала Украины. Вот мы и выбираем из двух зол меньшее.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ввс, украина, энергосистема украины, тэц, гэс, вокзал