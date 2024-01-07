https://ukraina.ru/20240107/1052567381.html
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины - 07.01.2024 Украина.ру
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины
Энергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
2024-01-07T08:29
2024-01-07T08:29
2024-01-07T08:29
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Именно оттуда идет распределение электроэнергии к конечному потребителю. Это самое уязвимое их место. Потому что линии электропередач восстанавливаются, и бить по ним нет особого смысла.Что касается энергогенерирующих станций (ТЭЦ или ГЭС), то бить по ним сложно. Например, если мы ударим по плотине, мы ударим не столько по военному потенциалу Украины, сколько по простым людям. Возникнет угроза большого затопления, что приведет к экологической катастрофе.Кстати, летом мы с определенной периодичностью наносили удары по подстанциям, обслуживающим депо с тепловозами и электровозами. По вокзалам бить не надо. Это очень опасно для мирных жителей и не особо эффективно против военного потенциала Украины. Вот мы и выбираем из двух зол меньшее.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ввс, украина, энергосистема украины, тэц, гэс, вокзал
Новости, ВВС, Украина, Энергосистема Украины, ТЭЦ, ГЭС, вокзал
"Выбираем из двух зол меньшее": генерал-майор ВВС объяснил, как погасить энергосистему Украины
Энергосистема Украины и большие трансформаторные центры были и остаются нашей главной целью. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генерал-майор, Заслуженный военный летчик России Владимир Попов
Именно оттуда идет распределение электроэнергии к конечному потребителю. Это самое уязвимое их место. Потому что линии электропередач восстанавливаются, и бить по ним нет особого смысла.
Что касается энергогенерирующих станций (ТЭЦ или ГЭС), то бить по ним сложно. Например, если мы ударим по плотине, мы ударим не столько по военному потенциалу Украины, сколько по простым людям. Возникнет угроза большого затопления, что приведет к экологической катастрофе.
"Поэтому я и говорю, что нам важно бить по большим трансформаторным центрам передачи электроэнергии. Еще надо наносить удары по железнодорожным узлам, где подвозят уголь для тепловых электростанций", - считает собеседник издания.
Кстати, летом мы с определенной периодичностью наносили удары по подстанциям, обслуживающим депо с тепловозами и электровозами. По вокзалам бить не надо. Это очень опасно для мирных жителей и не особо эффективно против военного потенциала Украины. Вот мы и выбираем из двух зол меньшее.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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