https://ukraina.ru/20240106/1052558503.html

"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*

"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА* - 06.01.2024 Украина.ру

"На краю бездны". Украинские эксперты и политики призывают к единству и вспоминают лозунги УПА*

Опытные деятели на Украине понимают, в каком положении оказалось государство, строительству которого они отдали столько сил. Правда, некоторые из них предлагают рецепты спасения, которые в исторической практике не сработали

2024-01-06T04:07

2024-01-06T04:07

2024-01-06T04:07

эксклюзив

украина

всу

мобилизация

война

владимир зеленский

оун-упа

алексей арестович

соскин

валерий залужный

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Так, бывший народный депутат Верховного Совета СССР, экс-министр охраны окружающей среды Украины (1991– 1992 годы), дипломат и писатель Юрий Щербак предлагает сплотиться и взять на вооружение лозунги националистов.По его мнению, Украина в ушедшем 2023 году допустила "фатальную недооценку врага" (врагом Щербак считает Россию) из-за обещаний скорой победы. В этом году надо перейти "от иллюзий, посеянных Хлестаковыми и Арестовичами**" к пониманию реальности."На мой взгляд, если мы не провозгласим эту войну как (войну – Ред.) каждого украинца... Война должна быть всенародной, где каждый человек вносит свой вклад в дело победы. Мы должны это сделать, нам нужна смена риторики", – заявил Щербак в эфире телеканала "Прямой", призвав перейти от "видосиков 95 квартала" к "суровой правде и реализму".По его словам, для достижения перелома в войне на Украине нужно создать правительство национального спасения, в которое вошли бы Порошенко, Залужный, Чалый, Тука, Арьев и другие.Щербак также призвал помнить о лозунге "Украина или смерть" (отметим, что в 2019 году в ВСУ утвердили символику с черепом и с надписью "Украина или смерть" – Ред.)"Мы стоим на краю бездны и должны отойти от нее путем объединения всех наших сил", – заявил писатель.Он также отметил, что нет никаких гарантий продолжения помощи Украине со стороны США.Тут стоит добавить, что объединить всех украинцев при помощи националистических лозунгов УПА* не получается, не все хотят умирать "за нацию", "за мову", а на деле – за интересы воровской клики, выдающей себя за "Украину". Поэтому-то и возникли такие сложности с привлечением новых людей в ряды ВСУ.Внесенный Кабмином законопроект (№10238) о мобилизации предусматривает тотальный контроль и драконовские меры для уклонистов, фактически в стране вводится крепостное право.Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, разведки и обороны рассматривает этот законопроект в закрытом режиме."...Ничто не мешает и в Парламенте рассматривать его так же. А также можно и табло при голосовании выключить – есть и такой опыт в работе ВР последних лет", – отмечает в связи с этим украинский оппозиционный телеграм-канал ЗеРада.Дефицит желающих погибать на фронтах так и не объявленной войны всерьез беспокоит украинскую элиту. Появилось даже предложение организовать жеребьевку или "мобилизационную лотерею", например, призывать по выпавшей в лотерее дате и месяцу рождения.Комментируя это в эфире канала "Да это так", экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил: а давайте еще поиграем в "русскую рулетку".По его словам, если бы с такой идеей лотереи выступили бы какие-то блогеры, высказал бы это "ну, алкоголик какой-то или наркоман", то никто бы просто не обратил внимания, но ведь предложение поступило от экс-министра экономики Украины Тимофея Милованова, который теперь входит в наблюдательный совет "Укроборонпрома".Кстати, о блогерах. Как сообщают украинские СМИ, поисках новых мотивов для похода на фронт военные обращаются к блогерам и прочим ЛОМам с большой аудиторией с призывом явиться в ТЦК и "обновить свои данные".Чтобы своим примером поощрить к этому всех других.Но никакой мобилизации не будет, считает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, "мужчины, люди просто сметут эту власть, и это надо понимать, к этому надо готовиться", внутри страны начнется "национально-освободительная революция".Он напомнил о сообщении нардепа Алексея Гончаренко, который написал в своем телеграм-канале, что главком Залужный и глава МО Украины Умеров пришли на заседание парламентского комитета по нацбезопасности и сказали, что усиление мобилизации – это "объективная составляющая войны"."Так у нас же нет войны. У нас есть военное положение, но нет войны. У нас не объявлена война Российской Федерации, Белоруссии, Ирану, Северной Корее. У нас не объявлена война", – подчеркнул Соскин.По его словам, на Западе Зеленскому дали отмашку на уничтожение еще полумиллиона украинских мужчин, "зеленая камарилья" на это готова. Но – "они не понимают, что люди терпеть этого не будут".Эксперт в своем блоге призвал украинцев начинать думать, не верить "этой зеленой власти" и спасаться кто как может. Он подчеркнул, что нынешнюю власть надо немедленно менять, военное положение отменять и создавать "коалицию мира".По словам экс-советника Кучмы, "затягивание ситуации ведет к катастрофе".* признана экстремистской организацией и запрещена в РФ** внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, всу, мобилизация, война, владимир зеленский, оун-упа, алексей арестович, соскин, валерий залужный, рустем умеров, алексей гончаренко