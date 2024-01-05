https://ukraina.ru/20240105/1052559866.html

Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"

Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью" - 05.01.2024 Украина.ру

Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"

Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая может быть отстранена от должности: комитет проголосовал за ее отставку, сообщил 5 января в своем телеграм-канале депутат ВР от партии "Голос" Ярослав Железняк

2024-01-05T15:43

2024-01-05T15:43

2024-01-05T15:43

новости

верховная рада

марьяна безуглая

валерий залужный

украина

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Решение, по его словам, было принято практически единогласно – 1 депутат удержался."Но!!! Это только с должности заместительницы, то есть, выходит, [она] будет и дальше оставаться членом комитета; такое решение потребует 226+ голосов в Парламенте. Только после этого оно считается принятым", - написал Железняк.Сама Безуглая заявила, что голосование было проведено "максимально подло"."Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, при моем отсутствии; а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", - написала она в соцсетях.Между Безуглой и главкомом ВСУ Валерием Залужным ранее разгорелся медийный скандал, но только с ее стороны: Залужный никак не комментировал нападки депутата.Безуглая обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.

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новости, верховная рада, марьяна безуглая, валерий залужный, украина