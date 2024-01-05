Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью" - 05.01.2024 Украина.ру
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Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью" - 05.01.2024 Украина.ру
Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"
Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая может быть отстранена от должности: комитет проголосовал за ее отставку, сообщил 5 января в своем телеграм-канале депутат ВР от партии "Голос" Ярослав Железняк
2024-01-05T15:43
2024-01-05T15:43
новости
верховная рада
марьяна безуглая
валерий залужный
украина
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Решение, по его словам, было принято практически единогласно – 1 депутат удержался."Но!!! Это только с должности заместительницы, то есть, выходит, [она] будет и дальше оставаться членом комитета; такое решение потребует 226+ голосов в Парламенте. Только после этого оно считается принятым", - написал Железняк.Сама Безуглая заявила, что голосование было проведено "максимально подло"."Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, при моем отсутствии; а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", - написала она в соцсетях.Между Безуглой и главкомом ВСУ Валерием Залужным ранее разгорелся медийный скандал, но только с ее стороны: Залужный никак не комментировал нападки депутата.Безуглая обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
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новости, верховная рада, марьяна безуглая, валерий залужный, украина
Новости, Верховная Рада, Марьяна Безуглая, Валерий Залужный, Украина

Комитет Рады по безопасности проголосовал за отставку Безуглой, она назвала голосование "подлостью"

15:43 05.01.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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Замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам обороны Марьяна Безуглая может быть отстранена от должности: комитет проголосовал за ее отставку, сообщил 5 января в своем телеграм-канале депутат ВР от партии "Голос" Ярослав Железняк
Решение, по его словам, было принято практически единогласно – 1 депутат удержался.
"Но!!! Это только с должности заместительницы, то есть, выходит, [она] будет и дальше оставаться членом комитета; такое решение потребует 226+ голосов в Парламенте. Только после этого оно считается принятым", - написал Железняк.
Сама Безуглая заявила, что голосование было проведено "максимально подло".
"Председатель Комитета поставил на голосование, когда я его предупредила, что опоздаю на заседание, при моем отсутствии; а коллеги проголосовали. Я не сдамся никогда и никакой шантаж не заставит меня отступить от принципов, работы, борьбы и правды", - написала она в соцсетях.
Между Безуглой и главкомом ВСУ Валерием Залужным ранее разгорелся медийный скандал, но только с ее стороны: Залужный никак не комментировал нападки депутата.
Безуглая обвинила Залужного в том, что он заказывал статьи против Зеленского в западных изданиях. Она также поинтересовалась у главкома, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, и почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, комментируя критику командования ВСУ со стороны Безуглой, заявил, что ее пребывание в Раде представляет угрозу национальной безопасности Украины.
Владимир Зеленский пресс-конференция декабрь 2023
19 декабря 2023, 21:33
Зеленский прокомментировал конфликт Залужного с Безуглой Президент Украины несколько раз за время проведения большой пресс-конференции с журналистами пожаловался на недостаток времени. В частности, комментируя претензии нардепа Марьяны Безуглой об отсутствии плана военных действий на 2024 год у Главкома ВСУ Валерия Залужного, Зеленский заявил, что не обращает внимания на "безрезультативные диалоги"
 
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Заголовок открываемого материала
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