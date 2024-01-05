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Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин

Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин - 05.01.2024 Украина.ру

Красота по-донецки. Рынок, который построил Сталин

Одно из самых приметных и оригинальных в архитектурном плане зданий Донецка родилось практически в один день с ним. В 1961 году столица Донбасса была переименована из Сталино в Донецк и был достроен и открыт Колхозный, он же Крытый, рынок

2024-01-05T13:11

2024-01-05T13:11

2024-01-05T13:11

донецк

эксклюзив

иосиф сталин

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Явной взаимосвязи между этими событиями, кроме временной, так просто не разглядишь, если не знать, что рынок в промышленном городе соорудили по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина.За 12 лет до этого18 мая 1949 года в полуразрушенном еще после войны Сталино, заседал исполком горсовета во главе с председателем Василием Ферапонтовым. Рассматривали довольно сложный для того времени вопрос — надо было принять решение о строительстве в областном центре крытого рынка. В 1948-м Академия архитектуры УССР по поручению республиканского Совмина поставила в план научно-технических работ ряд перспективных тем, среди которых были и проекты крытых рынков в Киеве и Сталино.Но если в столице Советской Украины решить проблему строительства нового крытого Сенного рынка (знаменитый Бессарабский уже не справлялся в одиночку) было не так уж и сложно, и в 1949 же году начались первичные работы, то областному центру пришлось подождать.Причина задержки была банальна — не хватало средств и, чтобы получить их, следовало заручиться поддержкой уже на союзном уровне.Как видно из стенограммы того майского заседания исполкома Сталинского горсовета, в нем принял участие и старший научный сотрудник Академии архитектуры Фельдман, ставший «отцом» донецкого Крытого рынка. А это значит, что предварительные разработки киевский архитектор уже имел или по крайней мере, «пристрелялся» на местности. И у него появилось время на совершенствование своего проекта.Товарищ Сталин дал приказКонечно, одно дело принять решение, а другое — дождаться начала работ по нему. Василия Ферапонтова в кресле мэра Сталино сменил Георгий Ефименко, когда мае 1952 года дончане узнали о постановлении Совета министров СССР за номером 2420. Оно было довольно пространным, касалось широкого круга проблем. При этом название его говорило само за себя: «О мероприятиях по дальнейшему развитию городского хозяйства г. Сталино на 1952—1953 гг.».Четвертым пунктом в нем было записано: «Предоставить Сталинскому облисполкому право приступить, начиная с 1953 года, к строительству в г. Сталино здания крытого рынка за счет поступления в местный бюджет отчислений от разовых сборов с рынков области». Тут было, кстати, все логично — рынки вложились в рынок.Подписи под постановлением были: «Председатель Совета Министров Союза ССР И. Сталин, Управляющий делами Совета Министров ССР М. Помазнев».Разумеется, одного разрешения центра, пусть даже и подписанного Сталиным, было мало, требовалась еще и санкция республиканского руководства — таковой была советская процедура. Ждали до февраля 1954-го.Постановление Совета Министров УССР было более детальным: кроме утверждения проектного задания, были определены и основные размеры будущего сооружения, и количество торговых мест (а именно 706), и стоимость одного торгового места — 19 с копейками тысяч рублей.Уникальный проектВесной 1954 года началась подготовка к строительству, которое почти сразу инженерно-архитектурным сообществом было оценено, как уникальное, невиданное по смелости задумок и технологических новинок. К тому времени мэром Сталино стал знаменитый устроитель областного центра пятидесятых Алексей Бахаев. Именно при нем центр донбасской столицы начал принимать сегодняшние очертания. Правда, и при нем рынок в эксплуатацию не сдали. Случилось это уже при председательстве не менее известного в Донецке Василия Миронова.В общей сложности Крытый рынок, который первоначально в городских и областных документах значился как Ново-Колхозный, возводили почти семь лет. В иных публикациях по истории Донецка этот срок подается, как очень уж длинный. Ну, это как сказать: вышеупомянутый киевский крытый Сенной рынок строили 8 лет (1949—1958), а ведь у столицы куда больше и средств, и рабочих рук. Так что нормальный срок, особенно, если учесть, что архитектор Фельдман вместе со своими коллегами архитекторами Набережных и Беднарским поставили перед собой трудную, но благородную задачу — создать в городе шахтеров и металлургов не просто очередную торговую точку (пускай и больших размеров), а произведение искусства.Сегодня мы знаем, что с задачей они справились виртуозно — в Донецке давно и прочно устоялось мнение, что второе такое здание стоит где-то под выцветшими от зноя ближневосточными небесами, а больше нигде и нет ничего подобного. Не знаю, насколько это утверждение соответствует истине, но вот что касается Востока, то это да — гигантский купол донецкого Крытого рынка может ввести в заблуждение неискушенного зрителя: мечеть, обсерватория Улугбека, мавзолей древнего владыки, музей в конце концов, картинная галерея — но никак не рынок, место приземленное и вполне материальное.Такова сила искусства. Но технически воплотить проект строителям того времени было не так уж и просто.Новшество на новшествеБез специальной строительной терминологии наш рассказ не продолжить. Пусть читатель простит нам этот пассаж. Всякий архитектор, приступающий к проектированию здания типа крытого рынка знает, что у него есть три варианта композиционного решения — центрическое-компактное, блочное и павильонное.Центрическая композиция более удачна, она требует значительно меньшей площади участка, сметная стоимость здания меньше, она более экономична и по текущим затратам. Проектирование залов пространственной безопорной структуры с крупнопролетными покрытиями повышает на 7—10% экономичное использование площадей.Авторы проекта сталинского рынка при выборе принципиального решения решили создать сборное покрытие, монтаж которого осуществлялся бы без применения лесов и опалубки. Покрытие решили делать в виде сферической оболочки, возводимой отдельными, последовательно монтируемыми кольцевыми ярусами из сборных панелей. Прямо внутри здания был собран специальный подъемный кран, помогавший решать трудную задачу.Об отдельных решениях купола Фельдман и Беднарский рассказывали в последнем номере журнала «Строительство и архитектура» за 1959 год. Послушайте, это любопытно: «Для освещения центральной части главного торгового зала в панелях нижних восьми ярусов предусмотрены 768 (!) круглых отверстий диаметров 65—40 см. После монтажа в отверстия заделываются круглые стекла из "сталинита"».«Сталинит» служит и по сей день, равно как и вся надежная конструкция купола, а сами архитектурно-строительные решения, в том числе и те, которые по ходу дела изобретали смекалистые монтажники треста «Донбасстальконтрукуция», до сих пор во многом являются образцовыми.Он пришел, этот славный деньИ вот наконец осенью 1961 года уже Донецкий, а не Сталинский Центральный рынок распахнул свои двери перед первыми покупателями. Историк донецкой торговли Михаил Резников в своей книге «Донбасс торговый» привел мнение тогдашнего начальника горуправления рынками Алексея Желоедова:"Тогда это было большим событием в жизни областного центра, город получил от строителей один из лучших крытых рынков и по архитектурному исполнению. И по его оборудованию.Надо ли говорить, что и жители города и гости его долго еще ходили на Крытый, как на экскурсию?"В 1986 году рынок был капитально отремонтирован, небольшим изменениям и ремонту здание подвергалось и позже, но в целом донецкий архитектурный уникум и сегодня выглядит так, как его задумали создатели — стройно, торжественно, солидно.«Чрево Донецка» и по сей день — одна из главных архитектурных достопримечательностей города шахтеров и металлургов.

https://ukraina.ru/20191221/1026104378.html

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Олег Измайлов

донецк, эксклюзив, иосиф сталин