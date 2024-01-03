Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики - 03.01.2024 Украина.ру
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Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики
Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики - 03.01.2024 Украина.ру
Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики
20-21 февраля в Лондоне состоится окончательная апелляция по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
2024-01-03T15:51
2024-01-03T15:51
сша
джулиан ассанж
права человека
журналистика
репрессии
свобода слова
политзаключенные
эксклюзив
дональд трамп
джо байден
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Журналист Джулиан Ассанж с 2019 года сидит в тюрьме Белмарш в ожидании, когда его отправят в США на пожизненное заключение за то, что он опубликовал доказательства американских военных преступлений в Ираке и Афганистане, а также данные о пытках в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб."Наступил день Икс. Публичные слушания в Королевском суде состоятся 20-21 февраля. Возможно, это последний шанс для Великобритании остановить экстрадицию Джулиана. Собирайтесь у здания суда в 8:30 утра в оба дня. Сейчас или никогда", — написала жена Джулиана Ассанжа Стелла.Все началось в 2007 году после того, как 14 июля журналист Патрик Кокберн опубликовал в The Independent статью об убийстве одиннадцати человек американским вертолетом в Багдаде. Среди погибших были два иракских журналиста, работавших на информационное агентство Reuters. Убийство было снято на камеру американского вертолета Apache, но Пентагон отказался предоставлять его журналистам даже по запросу с учетом Закона о свободе информации. Младший аналитик американской разведки рядовой Денни Мэннинг, потрясенный этим эпизодом, а также содержанием тысяч отчетов и депеш, хранившихся вместе с видео расстрела иракцев, передал весь архив WikiLeaks. Если бы не Мэннинг и Ассанж, подозрения журналистов и иракской полиции подтвердить бы не удалось.Пентагон тут же попытался дискредитировать WikiLeaks тем, что публикация якобы привела к гибели американских агентов и информаторов в Ираке. Для поиска "жертв" даже создали специальную рабочую группу из 120 офицеров контрразведки во главе с бригадным генералом Робертом Карром.Пока судили Мэннинга и шли другие разбирательства с WikiLeaks, в 2012 году Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.Однако уже в 2013 году на суде по делу Мэннинга выяснилось, что команда Карра не смогла найти ни одного человека среди тысяч американских агентов и секретных источников не только в Ираке, но и в Афганистане, которые бы погибли из-за разоблачений WikiLeaks. Пострадавшие такого рода не обнаружены до сих пор. Поэтому Барак Обама амнистировал Мэннинга, а в 2013-м решил замести под ковер дело против Ассанжа, так как Первая поправка к Конституции США запрещает преследовать журналистов за общественно важные публикации, а в обвинении не было указано никакой конкретики касательно "кражи" информации, кроме неоднократных предложений делиться с WikiLeaks разными общественно важными данными.Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп много раз высказывался в поддержку деятельности Джулиана Ассанжа, однако все изменила ситуация с утечкой электронных писем Демпартии, которые дискредитировали Хиллари Клинтон и, возможно, помогли Трампу стать президентом. Американские правоохранительные органы назвали это спецоперацией России и WikiLeaks (в 2018 году суд не нашел никакой связи между Трампом, Россией и вмешательством в выборы). Учитывая, что политические противники Трампа из Демпартии позиционировали его как большого друга России и Владимира Путина, началось давление.В 2017 году к Ассанжу в посольство Эквадора в Лондоне приехала представитель Трампа конгрессвумен Дана Рорабахер. От имени своего босса она предложила журналисту помилование взамен на открытие Ассанжем своего источника, передавшего WikiLeaks данные со взломанного сервера Нацкомитета Демпартии. Такое заявление сняло бы подозрения с Трампа. А чтобы помочь Ассанжу принять "правильное" решение, генпрокурор Джефф Сешнс открыл против журналиста уголовное дело.Статья обвинения Ассанжу звучала так:"Заговор с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Незаконное получение и умышленная передача лицам, не имеющим право на получение, данных по заключенным тюрьмы Гуантанамо, депеш Госдепартамента, секретных файлов с правилами ведения боевых действий в Ираке и документов, содержащих имена лиц в Афганистане, Ираке и др. странах, предоставлявших информацию США и их союзникам. Есть основания полагать, что информация должна была быть использована для нанесения вреда Соединенным Штатам или во благо любому иностранному государству".Переговоры заняли некоторое время. Несмотря на то, что в 2018 году суд снял с Трампа обвинения в сотрудничестве с российскими хакерами и WikiLeaks с целью влияния на результаты выборов, и раскрытие Ассанжем своего источника уже не было столь необходимым Трампу, американские журналисты писали, что взамен на помилование от Ассанжа потребовали не сливать информацию о системе Marble Framework, с помощью которой ЦРУ взламывала компьютеры всех, кого нужно.Но в середине марта 2019 года переговоры с Ассанжем были прерваны, а 31 марта в WikiLeaks появилась публикация о незаконных взломах ЦРУ. Через две недели бывший тогда директором ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks "негосударственной враждебной разведывательной службой", правительство США предъявило Ассанжу обвинение по Закону о шпионаже 1917 года за публикацию на сайте WikiLeaks и в ряде крупнейших мировых изданий документов правительства и Госдепа о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане, сговоре правительства с частными корпорациями и вмешательстве Штатов во внутренние дела других стран. Новый генпрокурор Уильям Бар увеличил обвинение Ассанжа с одного пункта до восемнадцати, то есть с 5 до 175 лет заключения.Новый проамериканский президент Эквадора Ленин Морено под давлением США отказал Ассанжу в убежище в посольстве и 11 апреля 2019 года Джулиан Ассанж был арестован лондонской полицией и отправлен в тюрьму Белмарш.В Великобритании начался процесс по экстрадиции. Суд первой инстанции экстрадировать журналиста отказался. Судья Ванесса Барайцер, с одной стороны, проявила гуманизм, отказавшись экстрадировать Ассанжа. Но сделала она это по медицинским соображениям — психологическое состояние журналиста таково, что высок риск суицида. Но показания психиатров в суде были разными, некоторые говорили, что риск суицида не стабилен и может уменьшаться при изменении условий содержания. А поскольку судья не обратилась к властям США за гарантиями хороших условий содержания Ассанжа (при этом они сделали заявления, что такие условия будут созданы), появились серьезные основания для апелляционного пересмотра приговора. В то же время судья Барайцер не сделала ключевого — не отказала в экстрадиции по политическим мотивам, то есть оставила лазейку для стороны обвинения.Жена Джулиана Ассанжа Стелла обратилась к Дональду Трампу с просьбой о помиловании мужа, поскольку уходивший в тот момент с должности Трамп имел право помиловать нескольких обвиняемых. И он помиловал. Только не Ассанжа, а Пола Манафорта и Роджера Стоуна, которых обвиняли в участии в подтасовке выборов в пользу Трампа. Пришедший к власти Джо Байден положение журналиста никак не изменил. В этом республиканцы и демократы едины.Если в конце февраля Великобритания примет решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где его приговорят к пожизненному сроку, то, учитывая прецедентное право, вся западная расследовательская журналистика, пользующаяся "сливами" от информаторов, окажется вне закона.
https://ukraina.ru/20211210/1032856271.html
https://ukraina.ru/20211029/1032566936.html
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Павел Волков
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сша, джулиан ассанж, права человека, журналистика, репрессии, свобода слова, политзаключенные, эксклюзив, дональд трамп, джо байден
США, Джулиан Ассанж, права человека, журналистика, репрессии, свобода слова, политзаключенные, Эксклюзив, Дональд Трамп, Джо Байден

Последняя апелляция Ассанжа. В феврале решится судьба западной расследовательской журналистики

15:51 03.01.2024
 
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВозобновление слушаний по делу об экстрадиции Дж. Ассанжа в США
Возобновление слушаний по делу об экстрадиции Дж. Ассанжа в США - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
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20-21 февраля в Лондоне состоится окончательная апелляция по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Журналист Джулиан Ассанж с 2019 года сидит в тюрьме Белмарш в ожидании, когда его отправят в США на пожизненное заключение за то, что он опубликовал доказательства американских военных преступлений в Ираке и Афганистане, а также данные о пытках в тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб.
"Наступил день Икс. Публичные слушания в Королевском суде состоятся 20-21 февраля. Возможно, это последний шанс для Великобритании остановить экстрадицию Джулиана. Собирайтесь у здания суда в 8:30 утра в оба дня. Сейчас или никогда", — написала жена Джулиана Ассанжа Стелла.
Все началось в 2007 году после того, как 14 июля журналист Патрик Кокберн опубликовал в The Independent статью об убийстве одиннадцати человек американским вертолетом в Багдаде. Среди погибших были два иракских журналиста, работавших на информационное агентство Reuters.
Убийство было снято на камеру американского вертолета Apache, но Пентагон отказался предоставлять его журналистам даже по запросу с учетом Закона о свободе информации.
Младший аналитик американской разведки рядовой Денни Мэннинг, потрясенный этим эпизодом, а также содержанием тысяч отчетов и депеш, хранившихся вместе с видео расстрела иракцев, передал весь архив WikiLeaks. Если бы не Мэннинг и Ассанж, подозрения журналистов и иракской полиции подтвердить бы не удалось.
Пентагон тут же попытался дискредитировать WikiLeaks тем, что публикация якобы привела к гибели американских агентов и информаторов в Ираке. Для поиска "жертв" даже создали специальную рабочую группу из 120 офицеров контрразведки во главе с бригадным генералом Робертом Карром.
- РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря 2021, 16:07
Дело Ассанжа: суд разрешил экстрадировать создателя Wikileaks в СШАВ пятницу, 10 декабря, Высокий суд Лондона разрешил экстрадицию в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. В Соединенных Штатах журналисту грозит 175 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже
Пока судили Мэннинга и шли другие разбирательства с WikiLeaks, в 2012 году Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне.
Однако уже в 2013 году на суде по делу Мэннинга выяснилось, что команда Карра не смогла найти ни одного человека среди тысяч американских агентов и секретных источников не только в Ираке, но и в Афганистане, которые бы погибли из-за разоблачений WikiLeaks.
Пострадавшие такого рода не обнаружены до сих пор. Поэтому Барак Обама амнистировал Мэннинга, а в 2013-м решил замести под ковер дело против Ассанжа, так как Первая поправка к Конституции США запрещает преследовать журналистов за общественно важные публикации, а в обвинении не было указано никакой конкретики касательно "кражи" информации, кроме неоднократных предложений делиться с WikiLeaks разными общественно важными данными.
Во время предвыборной кампании 2016 года Дональд Трамп много раз высказывался в поддержку деятельности Джулиана Ассанжа, однако все изменила ситуация с утечкой электронных писем Демпартии, которые дискредитировали Хиллари Клинтон и, возможно, помогли Трампу стать президентом.
Американские правоохранительные органы назвали это спецоперацией России и WikiLeaks (в 2018 году суд не нашел никакой связи между Трампом, Россией и вмешательством в выборы). Учитывая, что политические противники Трампа из Демпартии позиционировали его как большого друга России и Владимира Путина, началось давление.
В 2017 году к Ассанжу в посольство Эквадора в Лондоне приехала представитель Трампа конгрессвумен Дана Рорабахер. От имени своего босса она предложила журналисту помилование взамен на открытие Ассанжем своего источника, передавшего WikiLeaks данные со взломанного сервера Нацкомитета Демпартии.
Такое заявление сняло бы подозрения с Трампа. А чтобы помочь Ассанжу принять "правильное" решение, генпрокурор Джефф Сешнс открыл против журналиста уголовное дело.
Статья обвинения Ассанжу звучала так:
"Заговор с целью получения и раскрытия информации о национальной обороне. Незаконное получение и умышленная передача лицам, не имеющим право на получение, данных по заключенным тюрьмы Гуантанамо, депеш Госдепартамента, секретных файлов с правилами ведения боевых действий в Ираке и документов, содержащих имена лиц в Афганистане, Ираке и др. странах, предоставлявших информацию США и их союзникам.
Есть основания полагать, что информация должна была быть использована для нанесения вреда Соединенным Штатам или во благо любому иностранному государству".
- РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября 2021, 15:32
«Разоблачение того, что ЦРУ замышляло убить Джулиана». Какое решение примет суд в Лондоне по АссанжуВ октября в Высоком суде Лондона состоялось рассмотрение апелляции на решение британского суда не экстрадировать в США журналиста, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Переговоры заняли некоторое время. Несмотря на то, что в 2018 году суд снял с Трампа обвинения в сотрудничестве с российскими хакерами и WikiLeaks с целью влияния на результаты выборов, и раскрытие Ассанжем своего источника уже не было столь необходимым Трампу, американские журналисты писали, что взамен на помилование от Ассанжа потребовали не сливать информацию о системе Marble Framework, с помощью которой ЦРУ взламывала компьютеры всех, кого нужно.
Но в середине марта 2019 года переговоры с Ассанжем были прерваны, а 31 марта в WikiLeaks появилась публикация о незаконных взломах ЦРУ.
Через две недели бывший тогда директором ЦРУ Майк Помпео назвал WikiLeaks "негосударственной враждебной разведывательной службой", правительство США предъявило Ассанжу обвинение по Закону о шпионаже 1917 года за публикацию на сайте WikiLeaks и в ряде крупнейших мировых изданий документов правительства и Госдепа о военных преступлениях США в Ираке и Афганистане, сговоре правительства с частными корпорациями и вмешательстве Штатов во внутренние дела других стран.
Новый генпрокурор Уильям Бар увеличил обвинение Ассанжа с одного пункта до восемнадцати, то есть с 5 до 175 лет заключения.
Новый проамериканский президент Эквадора Ленин Морено под давлением США отказал Ассанжу в убежище в посольстве и 11 апреля 2019 года Джулиан Ассанж был арестован лондонской полицией и отправлен в тюрьму Белмарш.
В Великобритании начался процесс по экстрадиции. Суд первой инстанции экстрадировать журналиста отказался. Судья Ванесса Барайцер, с одной стороны, проявила гуманизм, отказавшись экстрадировать Ассанжа.
Но сделала она это по медицинским соображениям — психологическое состояние журналиста таково, что высок риск суицида. Но показания психиатров в суде были разными, некоторые говорили, что риск суицида не стабилен и может уменьшаться при изменении условий содержания.
А поскольку судья не обратилась к властям США за гарантиями хороших условий содержания Ассанжа (при этом они сделали заявления, что такие условия будут созданы), появились серьезные основания для апелляционного пересмотра приговора.
В то же время судья Барайцер не сделала ключевого — не отказала в экстрадиции по политическим мотивам, то есть оставила лазейку для стороны обвинения.
- РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа 2021, 16:01
Дело не в заговорах. За что США наказывают АссанжаУголовное преследование Джулиана Ассанжа собиралась начать еще администрация Обамы, репутация которой и пострадала из-за публикаций Wikileaks. Но в 2013 Минюст США решил этого не делать из-за «прецедента для судебного преследования журналистов». Решение было пересмотрено после победы Трампа, хотя никакой новой информации в деле не появилось
Жена Джулиана Ассанжа Стелла обратилась к Дональду Трампу с просьбой о помиловании мужа, поскольку уходивший в тот момент с должности Трамп имел право помиловать нескольких обвиняемых.
И он помиловал. Только не Ассанжа, а Пола Манафорта и Роджера Стоуна, которых обвиняли в участии в подтасовке выборов в пользу Трампа. Пришедший к власти Джо Байден положение журналиста никак не изменил. В этом республиканцы и демократы едины.
Если в конце февраля Великобритания примет решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США, где его приговорят к пожизненному сроку, то, учитывая прецедентное право, вся западная расследовательская журналистика, пользующаяся "сливами" от информаторов, окажется вне закона.
 
СШАДжулиан Ассанжправа человекажурналистикарепрессиисвобода словаполитзаключенныеЭксклюзивДональд ТрампДжо Байден
 
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