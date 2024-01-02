https://ukraina.ru/20240102/1052538603.html

Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву

Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву - 02.01.2024 Украина.ру

Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву

Турецкие власти заявили, что не пропустят через свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине. Об этом сообщила администрация президента Турции

2024-01-02T15:16

2024-01-02T15:16

2024-01-02T15:16

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Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown "для повышения безопасности в Черном море". Речь идет о кораблях Blyth и Ramsey.Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год. Каждый прошел свыше 175 тыс. морских миль.В середине декабря появилась информация, что первый из этих кораблей уже проследовал через Дарданеллы и Босфор в Румынию своим ходом.Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах, которая действует с 1936 года. Анкара и дальше намерена сохранять решимость и принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море.

https://ukraina.ru/20240102/1052530254.html

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новости, турция, война, киев, корабли