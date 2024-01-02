Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву - 02.01.2024 Украина.ру
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Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву
Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву - 02.01.2024 Украина.ру
Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву
Турецкие власти заявили, что не пропустят через свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине. Об этом сообщила администрация президента Турции
2024-01-02T15:16
2024-01-02T15:16
новости
турция
война
киев
корабли
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Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown "для повышения безопасности в Черном море". Речь идет о кораблях Blyth и Ramsey.Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год. Каждый прошел свыше 175 тыс. морских миль.В середине декабря появилась информация, что первый из этих кораблей уже проследовал через Дарданеллы и Босфор в Румынию своим ходом.Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах, которая действует с 1936 года. Анкара и дальше намерена сохранять решимость и принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море.
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новости, турция, война, киев, корабли
Новости, Турция, война, Киев, корабли

Пока продолжается война: Турция закрыла свои проливы для британского подарка Киеву

15:16 02.01.2024
 
© РИА Новости . Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . Сергей Субботин
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Турецкие власти заявили, что не пропустят через свои проливы минные тральщики, которые Великобритания передала Украине. Об этом сообщила администрация президента Турции
Ранее сообщалось, что Великобритания передаст Украине два минных тральщика типа Sandown "для повышения безопасности в Черном море". Речь идет о кораблях Blyth и Ramsey.
Первый прослужил британскому флоту 20 лет, второй - 21 год. Каждый прошел свыше 175 тыс. морских миль.
В середине декабря появилась информация, что первый из этих кораблей уже проследовал через Дарданеллы и Босфор в Румынию своим ходом.

Утверждение некоторых СМИ о том, что "миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море", не соответствует действительности, - говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Турция закрыла проливы для военных кораблей воюющих сторон в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах, которая действует с 1936 года. Анкара и дальше намерена сохранять решимость и принципиальную позицию, чтобы предотвратить эскалацию напряженности в Черном море.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2024
04:02
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