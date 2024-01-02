https://ukraina.ru/20240102/1052536532.html

Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году

Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году - 02.01.2024 Украина.ру

Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году

Возникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет

2024-01-02T13:02

2024-01-02T13:02

2024-01-02T14:17

эксклюзив

владимир зеленский

план

the economist

украина

россия

война

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/02/1052536373_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_62725fcfaec30632257cda96a2bfa3b9.jpg.webp

Мы обращали внимание, что в своём новогоднем обращении Зеленский аккуратно обошёл наиболее беспокоящие людей пункты актуальной повестки дня относительно военных планов, мобилизации и западной помощи, подводя слушателей к мысли о переговорах.В интервью The Economist, опубликованном 1 января, все темы были затронуты и выводы напрашиваются совсем другие.Для начала об итогах года. Зеленский самокритично признаёт: "возможно, нам не удалось добиться того, чего хотел мир". Но, в то же время, одержана масса побед:- Россия не смогла взять Артёмовск. Ну или смогла. Но он был маленький.- Россия штурмует Авдеевку и понесет там большие потери. Но потом ее возьмёт. Она тоже маленькая.- Украина восстановила контроль над Чёрным морем и открыла зерновой коридор (вопрос о том, кто мешал его открыть с самого начала так и остается открытым – Россия не ставила целей блокады черноморского побережья Украины, о чём неоднократно говорил президент).Однако, фантастические (во всех смыслах) успехи Украины сослужили дурную службу: "вера сторонников Украины в то, что победа стала невозможной, рискует лишить Украину денег и оружия, необходимых для победы". Нет, мы, конечно, думали, что всё наоборот – кризис возник из-за провала контрнаступления. Но Зеленский так не думает.1. Главная военная цель Украины в 2024 году – "изоляция Крыма" посредством уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами.Впрочем, на изоляции он останавливаться не намерен: "у нас одна стратегическая цель – вернуть свои территории, выйти к границам нашей страны. Наши цели неизменны. Цель – сохранить и добиться ещё больших успехов в Чёрном море. Развить наши успехи в Крыму, на юге. В детали вдаваться не могу, но мы это сделаем. И защитить восток, спасти Харьков, сохранить эти очень важные украинские города".Мысль о том, чтобы спасти Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон и Николаев выглядит свежо. Похоже, что с планами наступления в новом году придётся подождать.Планами он делиться не собирается, поскольку "утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону" (так оно всё же провалилась?), но нет сомнений что он ожидает не менее решительных побед, чем в прошлом году. Главное, чтобы Запад не разочаровался.2. О мобилизацииЗеленский расстроен, что сейчас нет такой мобилизации украинского общества и мира, как в начале войны.Мобилизация будет продолжена, возраст мобилизации будет сокращён и вообще мобилизация коснётся всех. "Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации".Вот, например, США. США в конечном итоге предоставят военную помощь, но если этого не случится – есть "план Б": Украина запросит предоставить лицензии на производство оружия всех видов.Откуда Украина будет брать средства на производство всех видов вооружений, науке неизвестно. Зеленский по этому поводу ничего не сказал.Но вообще "самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, — это быть в Украине (…), а для наших западных партнёров — быть с Украиной".3. О переговорахЗеленский не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперёд к миру со стороны России". Россия хочет заморозить конфликт, но "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".Москва не делает никаких шагов к переговорам, но, чтобы никому не пришла в голову мысль о переговорах (к которым не делает шагов Москва), он сказал следующее: "Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. (…) Он чувствует кровь, и он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией".***В отличие от новогоднего поздравления данное интервью Зеленского ориентировано на внешнюю аудиторию, поэтому в некоторых пунктах он может быть более откровенен. При этом речь его обращена, скорее, к "партии войны".Главный месседж простой: Украина будет воевать в любом случае до тех пор, пока Зеленский находится при власти, а при власти он находится до тех пор, пока идёт война (поэтому не будет выборов).Правда, тут есть минимум два риска. С одной стороны, это ведь сигнал не только "партии войны", но и другим силам – выход из бесконечного конфликта возможет только при физической ликвидации Зеленского. С другой стороны, у партии войны остаётся вопрос – а почему войну может продолжать только Зеленский? Разве другие агенты США и Великобритании не могут с этим справиться?Некоторый риск связан с усилиями по мобилизации украинского общества – оно, кажется, к таким мерам не готово. Другое дело, что в своём нынешнем состоянии общество способно только на пассивное сопротивление, но даже оно смертельно опасно в период войны. И, главное, общество поддержит любого политика, который предложит альтернативу курсу Зеленского (разумеется, речь идёт о представителях нынешней элиты и строго в рамках прозападного, русофобского курса).Относительно военных планов Зеленского на следующий год не всё понятно, но, скорее всего, он воздержится от крупномасштабных наступлений на основных ТВД. Просто потому, что при нынешней мобилизационной практике рассчитывать на боеспособность пополнения не приходится. Судя по его оговоркам, ВСУ останутся в стратегической обороне, а основные усилия будут направлены на диверсии против военной и транспортной инфраструктуры России, а также на террористических ударах, вроде нанесённого недавно по Белгороду.

https://ukraina.ru/20240101/1052524363.html

https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html

https://ukraina.ru/20240102/1052532068.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp

эксклюзив, владимир зеленский, план, the economist, украина, россия, война, переговоры