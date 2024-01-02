Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052536532.html
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году - 02.01.2024 Украина.ру
Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году
Возникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
2024-01-02T13:02
2024-01-02T14:17
эксклюзив
владимир зеленский
план
the economist
украина
россия
война
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/02/1052536373_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_62725fcfaec30632257cda96a2bfa3b9.jpg.webp
Мы обращали внимание, что в своём новогоднем обращении Зеленский аккуратно обошёл наиболее беспокоящие людей пункты актуальной повестки дня относительно военных планов, мобилизации и западной помощи, подводя слушателей к мысли о переговорах.В интервью The Economist, опубликованном 1 января, все темы были затронуты и выводы напрашиваются совсем другие.Для начала об итогах года. Зеленский самокритично признаёт: "возможно, нам не удалось добиться того, чего хотел мир". Но, в то же время, одержана масса побед:- Россия не смогла взять Артёмовск. Ну или смогла. Но он был маленький.- Россия штурмует Авдеевку и понесет там большие потери. Но потом ее возьмёт. Она тоже маленькая.- Украина восстановила контроль над Чёрным морем и открыла зерновой коридор (вопрос о том, кто мешал его открыть с самого начала так и остается открытым – Россия не ставила целей блокады черноморского побережья Украины, о чём неоднократно говорил президент).Однако, фантастические (во всех смыслах) успехи Украины сослужили дурную службу: "вера сторонников Украины в то, что победа стала невозможной, рискует лишить Украину денег и оружия, необходимых для победы". Нет, мы, конечно, думали, что всё наоборот – кризис возник из-за провала контрнаступления. Но Зеленский так не думает.1. Главная военная цель Украины в 2024 году – "изоляция Крыма" посредством уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами.Впрочем, на изоляции он останавливаться не намерен: "у нас одна стратегическая цель – вернуть свои территории, выйти к границам нашей страны. Наши цели неизменны. Цель – сохранить и добиться ещё больших успехов в Чёрном море. Развить наши успехи в Крыму, на юге. В детали вдаваться не могу, но мы это сделаем. И защитить восток, спасти Харьков, сохранить эти очень важные украинские города".Мысль о том, чтобы спасти Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон и Николаев выглядит свежо. Похоже, что с планами наступления в новом году придётся подождать.Планами он делиться не собирается, поскольку "утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону" (так оно всё же провалилась?), но нет сомнений что он ожидает не менее решительных побед, чем в прошлом году. Главное, чтобы Запад не разочаровался.2. О мобилизацииЗеленский расстроен, что сейчас нет такой мобилизации украинского общества и мира, как в начале войны.Мобилизация будет продолжена, возраст мобилизации будет сокращён и вообще мобилизация коснётся всех. "Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации".Вот, например, США. США в конечном итоге предоставят военную помощь, но если этого не случится – есть "план Б": Украина запросит предоставить лицензии на производство оружия всех видов.Откуда Украина будет брать средства на производство всех видов вооружений, науке неизвестно. Зеленский по этому поводу ничего не сказал.Но вообще "самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, — это быть в Украине (…), а для наших западных партнёров — быть с Украиной".3. О переговорахЗеленский не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперёд к миру со стороны России". Россия хочет заморозить конфликт, но "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".Москва не делает никаких шагов к переговорам, но, чтобы никому не пришла в голову мысль о переговорах (к которым не делает шагов Москва), он сказал следующее: "Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. (…) Он чувствует кровь, и он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией".***В отличие от новогоднего поздравления данное интервью Зеленского ориентировано на внешнюю аудиторию, поэтому в некоторых пунктах он может быть более откровенен. При этом речь его обращена, скорее, к "партии войны".Главный месседж простой: Украина будет воевать в любом случае до тех пор, пока Зеленский находится при власти, а при власти он находится до тех пор, пока идёт война (поэтому не будет выборов).Правда, тут есть минимум два риска. С одной стороны, это ведь сигнал не только "партии войны", но и другим силам – выход из бесконечного конфликта возможет только при физической ликвидации Зеленского. С другой стороны, у партии войны остаётся вопрос – а почему войну может продолжать только Зеленский? Разве другие агенты США и Великобритании не могут с этим справиться?Некоторый риск связан с усилиями по мобилизации украинского общества – оно, кажется, к таким мерам не готово. Другое дело, что в своём нынешнем состоянии общество способно только на пассивное сопротивление, но даже оно смертельно опасно в период войны. И, главное, общество поддержит любого политика, который предложит альтернативу курсу Зеленского (разумеется, речь идёт о представителях нынешней элиты и строго в рамках прозападного, русофобского курса).Относительно военных планов Зеленского на следующий год не всё понятно, но, скорее всего, он воздержится от крупномасштабных наступлений на основных ТВД. Просто потому, что при нынешней мобилизационной практике рассчитывать на боеспособность пополнения не приходится. Судя по его оговоркам, ВСУ останутся в стратегической обороне, а основные усилия будут направлены на диверсии против военной и транспортной инфраструктуры России, а также на террористических ударах, вроде нанесённого недавно по Белгороду.
https://ukraina.ru/20240101/1052524363.html
https://ukraina.ru/20230814/1048665069.html
https://ukraina.ru/20240102/1052532068.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_9b34e110fcea933eecc8cf2cc2b9d918.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/02/1052536373_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0119d463879298c48db09f5a5828c832.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, план, the economist, украина, россия, война, переговоры
Эксклюзив, Владимир Зеленский, план, The Economist, Украина, Россия, война, переговоры

Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году

13:02 02.01.2024 (обновлено: 14:17 02.01.2024)
 
The Economist
The Economist
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Возникает впечатление, что Зеленский планировал на Новый год нажраться в хлам и дать интервью The Economist не приходя в сознание. Кажется, с этим планом ему удалось справиться. Во всяком случае текст интервью производит впечатление прямо противоположное его же новогоднему поздравлению. И не только потому, что в интервью он не поздравляет
Мы обращали внимание, что в своём новогоднем обращении Зеленский аккуратно обошёл наиболее беспокоящие людей пункты актуальной повестки дня относительно военных планов, мобилизации и западной помощи, подводя слушателей к мысли о переговорах.
В интервью The Economist, опубликованном 1 января, все темы были затронуты и выводы напрашиваются совсем другие.
Для начала об итогах года. Зеленский самокритично признаёт: "возможно, нам не удалось добиться того, чего хотел мир". Но, в то же время, одержана масса побед:
- Россия не смогла взять Артёмовск. Ну или смогла. Но он был маленький.
- Россия штурмует Авдеевку и понесет там большие потери. Но потом ее возьмёт. Она тоже маленькая.
Владимир Зеленский
Вчера, 12:19
"Тьма не проглотила нас", потому что мы сами были тьмой. Новогоднее обращение ЗеленскогоЧестно говоря, очень трудно представить себе, о чём глава государства может в самое трудное время говорить в новогоднем обращении к согражданам на протяжении более 20 минут
- Украина восстановила контроль над Чёрным морем и открыла зерновой коридор (вопрос о том, кто мешал его открыть с самого начала так и остается открытым – Россия не ставила целей блокады черноморского побережья Украины, о чём неоднократно говорил президент).
Однако, фантастические (во всех смыслах) успехи Украины сослужили дурную службу: "вера сторонников Украины в то, что победа стала невозможной, рискует лишить Украину денег и оружия, необходимых для победы". Нет, мы, конечно, думали, что всё наоборот – кризис возник из-за провала контрнаступления. Но Зеленский так не думает.
1. Главная военная цель Украины в 2024 году – "изоляция Крыма" посредством уничтожения Крымского моста дальнобойными ракетами.
Впрочем, на изоляции он останавливаться не намерен: "у нас одна стратегическая цель – вернуть свои территории, выйти к границам нашей страны. Наши цели неизменны. Цель – сохранить и добиться ещё больших успехов в Чёрном море. Развить наши успехи в Крыму, на юге. В детали вдаваться не могу, но мы это сделаем. И защитить восток, спасти Харьков, сохранить эти очень важные украинские города".
Мысль о том, чтобы спасти Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон и Николаев выглядит свежо. Похоже, что с планами наступления в новом году придётся подождать.
Планами он делиться не собирается, поскольку "утечки информации перед контрнаступлением прошлого лета помогли России подготовить свою оборону" (так оно всё же провалилась?), но нет сомнений что он ожидает не менее решительных побед, чем в прошлом году. Главное, чтобы Запад не разочаровался.
2. О мобилизации
Зеленский расстроен, что сейчас нет такой мобилизации украинского общества и мира, как в начале войны.
Мобилизация будет продолжена, возраст мобилизации будет сокращён и вообще мобилизация коснётся всех. "Мобилизация – это не только вопрос отправки солдат на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех усилий. Это единственный способ защитить наше государство. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Если мы продолжим концентрироваться на внутренней политике, нам нужно объявить выборы. Меняйте закон, конституцию. Но забудьте о контрнаступательных действиях и деоккупации".
Стрелковое оружие, представленное на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018» в Кубинк - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа 2023, 00:29
Без шанса на перемогу. Украина после провала контрнаступленияПрезидент США Джо Байден запросил у конгресса выделение средств на поддержку Украины. Просить финансирование пришлось в особо изощрённой форме
Вот, например, США. США в конечном итоге предоставят военную помощь, но если этого не случится – есть "план Б": Украина запросит предоставить лицензии на производство оружия всех видов.
Откуда Украина будет брать средства на производство всех видов вооружений, науке неизвестно. Зеленский по этому поводу ничего не сказал.
Но вообще "самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, — это быть в Украине (…), а для наших западных партнёров — быть с Украиной".
3. О переговорах
Зеленский не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперёд к миру со стороны России". Россия хочет заморозить конфликт, но "это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск".
Москва не делает никаких шагов к переговорам, но, чтобы никому не пришла в голову мысль о переговорах (к которым не делает шагов Москва), он сказал следующее: "Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. (…) Он чувствует кровь, и он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией".
***
В отличие от новогоднего поздравления данное интервью Зеленского ориентировано на внешнюю аудиторию, поэтому в некоторых пунктах он может быть более откровенен. При этом речь его обращена, скорее, к "партии войны".
Главный месседж простой: Украина будет воевать в любом случае до тех пор, пока Зеленский находится при власти, а при власти он находится до тех пор, пока идёт война (поэтому не будет выборов).
Правда, тут есть минимум два риска. С одной стороны, это ведь сигнал не только "партии войны", но и другим силам – выход из бесконечного конфликта возможет только при физической ликвидации Зеленского. С другой стороны, у партии войны остаётся вопрос – а почему войну может продолжать только Зеленский? Разве другие агенты США и Великобритании не могут с этим справиться?
Акции на Украине к годовщине событий на Майдане - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
04:56
"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для УкраиныВнезапно Алексей Арестович*, который год назад был основным спикером Офиса президента Украины, призвал Украину к бунту
Некоторый риск связан с усилиями по мобилизации украинского общества – оно, кажется, к таким мерам не готово. Другое дело, что в своём нынешнем состоянии общество способно только на пассивное сопротивление, но даже оно смертельно опасно в период войны. И, главное, общество поддержит любого политика, который предложит альтернативу курсу Зеленского (разумеется, речь идёт о представителях нынешней элиты и строго в рамках прозападного, русофобского курса).
Относительно военных планов Зеленского на следующий год не всё понятно, но, скорее всего, он воздержится от крупномасштабных наступлений на основных ТВД. Просто потому, что при нынешней мобилизационной практике рассчитывать на боеспособность пополнения не приходится. Судя по его оговоркам, ВСУ останутся в стратегической обороне, а основные усилия будут направлены на диверсии против военной и транспортной инфраструктуры России, а также на террористических ударах, вроде нанесённого недавно по Белгороду.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийпланThe EconomistУкраинаРоссиявойнапереговоры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:42В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
14:06ВКС России накрыли производство ракет и БПЛА в Киеве
13:03Дед Мороз и Снегурочка: борьба полов и другие интриги
13:03Безумнее предыдущих: Маск сделал прогноз на 2024 год
13:02Внешняя "правда" Зеленского и риски для его власти в новом году
13:01Предостережение Зеленскому, сход боеприпаса, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 января
12:51Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
12:20Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
11:44Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
11:04Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
10:32ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
10:26Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:08"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
09:48Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
08:00Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес?
06:00Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
05:26Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака
04:56"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
04:31"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне
04:02"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
Лента новостейМолния