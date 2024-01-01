https://ukraina.ru/20240101/1052528518.html

Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки"

Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки" - 01.01.2024 Украина.ру

Изумруды с носками. Почему в России "отменяют" гостей "голой вечеринки"

"Звёзды", попавшие на "голую вечеринку" блогера Ивлеевой, оказались в эпицентре предновогоднего скандала. И не только потому, что преступили нормы общественной морали. И не потому, что "случайно" обычное для их тусовки времяпровождение попало в прессу

2024-01-01T14:03

2024-01-01T14:03

2024-01-01T14:03

эксклюзив

россия

общество

отмена

ксения собчак

филипп киркоров

лолита милявская

максим фадеев

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Начался (а на самом деле, давно идёт) процесс смены идеологии развлечений, по большому счету – идеологии общества.Но сначала – немного истории.Ананасы и шампанскоеКажется, происходившее у Ивлеевой – это просто жалкая и безвкусная пародия. Нечто подобное происходило в русском обществе во время первой мировой войны.Тогда символом пошлости были "ананасы в шампанском", и этим символом очень долго укоряли "творческую интеллигенцию" начала 20 века.Прошло сто лет, и теперь символом "творческой элиты" стали изумруды с носками, которые надели на свою знаменитую "голую вечеринку" Ивлеева и крайне мало кому известный до этого времени рэпер.Причем и одно, и второе у них находилось в районе гениталий.Теперь "элита" или, по выражению участницы той же вечеринки Ксении Собчак, "красивые люди в красивых нарядах", выглядят вот так.А сто лет назад символом пошлости, представьте, считались "ананасы в шампанском". Далеко шагнула "элита", очень далеко.Теперь-то очевидно, что безобидные ананасы и лёгкий алкогольный напиток пострадали совершенно незаслуженно.Но поэты Серебряного века и их почитательницы не могли себе представить, конечно, что голый мужчина на публике – это что-то заслуживающее внимания. Развлечение для низов общества, может быть.Ананасы и революцияВ 1915 году было написано это знаменитое стихотворение."В группе девушек нервных, в остром обществе дамском" поедал ананасы Игорь Северянин и попивал сами знаете, что. А уже шла Первая мировая война, и до февральской революции оставалось два года, и два с половиной – до Октября.Стихотворение стало "символом обывательской мечты о красивой жизни". Кстати, съесть ананас в шампанском Игорю Северянину посоветовал Владимир Маяковский, который потом сам же и укорял его за это "пошлое стихотворение".В 1917 сам Владимир Маяковский написал:Ешь ананасы, рябчиков жуй, День твой последний приходит, буржуй –стихотворение, в котором опять вспоминаются ананасы, но настроение –совершенно другое.1917 год. Уже три года идёт война. А в кафе "Привал комедиантов" в Петербурге царит своя атмосфера – с рябчиками и ананасами. Что честно описал заглянувший туда Маяковский:"К привалу стали приваливаться остатки фешенебельного и богатого Петербурга. В такт какой-то разухабистой музычке я сделал двустишие..."."Элита" продолжала развлекаться и плясать. А за стихотворение "Нате!" ("Я лучше в баре б... м буду подавать ананасную воду") Маяковского выгоняли из вот таких кафе и даже пытались бить.Через год, в 1918, Игорь Северянин уедет в Эстонию. Останется автором нескольких знаменитых стихов "Серебряного века" русской поэзии.Еще через двадцать лет, в 1936 году, он напишет другое стихотворение:От гордого чувства, чуть странного,Бывает так горько подчас:Россия построена заново,Не нами, другими, без нас.И завершает автор "ананасов" совсем грустно:И вот мы остались без родины,И вид наш и жалок, и пуст.Как будто бы белой смородиныОбглодан раскидистый куст.Вот такой урок от автора знаменитого стихотворения. Доплясались, допились ананасов с шампанским.Знает ли кто-то из участников вечеринки о судьбе Северянина? Скорее всего, нет. Разве тут уследишь, в пробежке между клубами?Как сказал участник голой вечеринки, Дима Билан: "публичность – это часть моей профессии". Что, кстати, совершенно не факт. Есть много прекрасных артистов, которые не ходят на публичные мероприятия, и отлично себя чувствуют.Но сказано же, что история повторяется в виде фарса. "И вид наш и жалок, и пуст"...Но у "наших" пока что есть родина и есть пока что возможность дистанцироваться от "трэша, угара и содомии" пошлых вечеринок.Сделают ли они это? Это зависит от позиции общества и от того, как на эти настроения общества реагирует власть.ПоследствияУчастники вечеринки начали получать штрафы и сроки, которые многим кажутся несерьёзными.15 суток рэперу и 100 тысяч штрафа Ивлеевой. Несерьёзное? Но последующее "наказание" – гораздо неприятнее для всех участников.Коммерческие контракты той же Ивлеевой разорваны. Все участники вечеринки идентифицированы благодаря камерам наблюдения. Всех проверят, в том числе с помощью налоговой.Клуб закрыт, так как нарушил санитарно-эпидемиологические нормы. Когда откроется, неизвестно. На январь запланирована полная проверка его деятельности.Производится проверка и сверка рекламодателей и всех финансовых контрактов клуба и участников вечера. Отправлены запросы в страны ЕС на установление гражданств, видов на жительство, недвижимости, счетов в банках и операций на криптобирже уже по поводу двух третей участников вечера.Участников вечеринки, "звёзд", срочно вырезают из телепрограмм, их выступления отменяются. Это Киркоров, Лолита, Билан, Водонаеваи Глюкоза.Самой "пострадавшей" называют Анну Асти, гражданку Украины и вот уже несколько месяцев как гражданку России. Гражданке Украины и России Лолите грозят уголовные дела по двум статьям.Композитор и продюсер Максим Фадеев объявил, что проект "Глюкоза" больше не связан с именем Натальи Ионовой.Ну, а представителям телеканалов остаётся только подтверждать: процесс идёт.Как и сделала сразу Тина Канделаки, лично ответив на вопрос: переделывают ли новогодний фильм "Иван Васильевич меняет всё" на ТНТ."Переделывают", – загадочно ответила Канделаки.Всё! Просмотры обеспечены.Цели и механизм отменыНо всё это, конечно, не стоило бы такой реакции, если бы речь шла только о том, кто куда повесил изумруды и кто оскорбил общественную мораль.И речь даже не про власть меньшинства или большинства в культуре и идеологии страны. Большинство, которому такие вечеринки противны, услышано, и это замечательно. Но, всё-таки, речь о чём-то большем, чем просто нормы приличия.Речь идёт об идеологическом суверенитете.Абсолютно несвойственная народу России "голая вечеринка" – калька с западных подобных увеселений. Прижиться такой формат у нас не может, даже если "звёзды" будут очень стараться.Насколько все эти голые далеки от народа, показывает даже тот факт, что в сети прошло обсуждение: какое из западных посольств организовало этот вечер?А возвращение идеологического суверенитета, естественно, сопровождается отменой старых норм приличного и неприличного, возможного и невозможного.Вообще этот механизм, "отмена", имеет огромный исторический фундамент и религиозные корни. Большая (или малая, как в случае раннего христианства, например) группа отвергает что-то из прошлого.В наше время "отменяют" старые нормы общество, общественные группы влияния и государство. В этом и была, и есть мистическая традиция "перерождения", рождения нового человека, нового сознания или норм.Это самое главное из того, что происходит.Это не "отмена" старой группы влияния (хотя и это тоже). Это продвижение новой социальной группы, новых норм в обществе, новой культуры."Отмена" – это не травля, как пытаются иногда представить некоторые блогеры наших "несчастных отменённых", которые просят прощения на фоне своих дворцов и фешенебельных квартир.В том и дело, что это рождение нового – через отталкивание и отрицание старого.И те наши артисты, не только участники вечеринки, но и все остальные, кто поймёт и примет новые нормы, новые идеи, в будущем тоже выиграют.Это парадоксально, но факт. "Отменённые" в будущем получат больше, чем потеряли. Если, конечно, искренне раскаялись. А так это или нет, мы очень скоро увидим.Но к старой культуре возврата больше нет. Хотя и будут ещё попытки к ней вернуться, обязательно. Но маятник уже пошёл в другую сторону. Вот в чем смысл отмены "голой вечеринки" обществом, и главное, государством.Ну а мы, что ж, можем спокойно съесть ананас с шампанским, уже без всякой оглядки на "символ пошлости". Кто любит, конечно.И даже на фронте, наверное, будет такая возможность. И это полностью и абсолютно поддержит всё общество.

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https://ukraina.ru/20240101/1052525897.html

https://ukraina.ru/20231225/1052369936.html

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2024

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, общество, отмена, ксения собчак, филипп киркоров, лолита милявская, максим фадеев