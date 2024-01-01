https://ukraina.ru/20240101/1051625425.html

"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"

"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы" - 01.01.2024 Украина.ру

"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"

Предельная дальность стрельбы натовского вооружения обеспечивается за счет уменьшения количества выстрелов. Поэтому еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно была в ремонте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-01-01T04:00

2024-01-01T04:00

2024-01-01T04:00

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Промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии на Украине больше не существует. Украина не производит высокопрочную артиллерийскую сталь, из которой делают стволы орудий, рассказал эксперт.Натовская гаубица "M-777" может сделать 5-10 выстрелов в день. Но когда от нее потребовали сделать 50 выстрелов, оказалось, что её ствол перегревается, его косит или переклинивает, добавил он.Еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно находились в ремонте. В процессе безудержной эксплуатации у них постоянно что-то отваливалось, указал специалист.На поле боя была масса горящих польских "Крабов". При этом количество уничтоженных гаубиц "М-777" перевалило за три сотни. Эту проблему не может решить ни Запад, ни Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html

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новости, украина, россия, вооружение, нато, гаубицы, артиллерия, сау, ремонт, поставки, всу, сво