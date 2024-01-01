"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы" - 01.01.2024 Украина.ру
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"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"
"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы" - 01.01.2024 Украина.ру
"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"
Предельная дальность стрельбы натовского вооружения обеспечивается за счет уменьшения количества выстрелов. Поэтому еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно была в ремонте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-01-01T04:00
2024-01-01T04:00
новости
украина
россия
вооружение
нато
гаубицы
артиллерия
сау
ремонт
поставки
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Промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии на Украине больше не существует. Украина не производит высокопрочную артиллерийскую сталь, из которой делают стволы орудий, рассказал эксперт.Натовская гаубица "M-777" может сделать 5-10 выстрелов в день. Но когда от нее потребовали сделать 50 выстрелов, оказалось, что её ствол перегревается, его косит или переклинивает, добавил он.Еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно находились в ремонте. В процессе безудержной эксплуатации у них постоянно что-то отваливалось, указал специалист.На поле боя была масса горящих польских "Крабов". При этом количество уничтоженных гаубиц "М-777" перевалило за три сотни. Эту проблему не может решить ни Запад, ни Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231130/1051602467.html
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новости, украина, россия, вооружение, нато, гаубицы, артиллерия, сау, ремонт, поставки, всу, сво
Новости, Украина, Россия, вооружение, НАТО, гаубицы, артиллерия, САУ, ремонт, поставки, ВСУ, СВО

"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"

04:00 01.01.2024
 
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© Public domain
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Предельная дальность стрельбы натовского вооружения обеспечивается за счет уменьшения количества выстрелов. Поэтому еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно была в ремонте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Промышленной обработки металла для нужд современной артиллерии на Украине больше не существует. Украина не производит высокопрочную артиллерийскую сталь, из которой делают стволы орудий, рассказал эксперт.
Натовская гаубица "M-777" может сделать 5-10 выстрелов в день. Но когда от нее потребовали сделать 50 выстрелов, оказалось, что её ствол перегревается, его косит или переклинивает, добавил он.
Еще летом 2022 года были сообщения, что треть гаубиц "М-777" постоянно находились в ремонте. В процессе безудержной эксплуатации у них постоянно что-то отваливалось, указал специалист.
"Да, западная артиллерия ВСУ дальнобойнее российской. Но вопрос в том, за счет чего это достигалось. Западные компании – это не благотворительная организация. Они сделали "М-777" на предельную дальность стрельбы за счет уменьшения количества выстрелов (оно по документам не нормировалось)", - подчеркнул Анпилогов.
На поле боя была масса горящих польских "Крабов". При этом количество уничтоженных гаубиц "М-777" перевалило за три сотни. Эту проблему не может решить ни Запад, ни Украина, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Андрей Клинцевич интервью
30 ноября 2023, 03:00
Андрей Клинцевич: Россия накрыла ВСУ тысячами осколков и втянула в огневые мешки, чтобы загнать за Днепр Ждать осталось недолго. Резервов ВСУ хватит до конца года. Если Киеву дадут денег и оружие как в прошлом году, они смогут обороняться. Если нет, им придется сдавать территории и отходить за Днепр, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
 
НовостиУкраинаРоссиявооружениеНАТОгаубицыартиллерияСАУремонтпоставкиВСУСВО
 
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