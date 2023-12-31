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Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на двух аэродромах
Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на двух аэродромах - 31.12.2023 Украина.ру
Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на двух аэродромах
Вооружённые силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом 31 декабря сообщили в министерстве обороны России
2023-12-31T16:46
2023-12-31T16:46
2023-12-31T16:46
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По данным ведомства, российская армия поразила три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одну "Ольха", в районах Селидово (ДНР) и Глубокое (Харьковская область), радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Санжейка (Одесская область), авиационную технику в ангарах на аэродромах Днепр (в Днепропетровской области) и Школьный (в Одесской области). Российские системы ПВО за минувшие сутки также сбили 31 беспилотник ВСУ и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, были нанесены авиаудары по складам горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах. Всего с начала российской Спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 412 танков и других бронемашин, 1 194 машины реактивных систем залпового огня, 7 578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной техники. Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
https://ukraina.ru/20231231/1052519705.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сво, минобороны рф, всу, спецоперация
Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на двух аэродромах
Вооружённые силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях Украины. Об этом 31 декабря сообщили в министерстве обороны России
По данным ведомства, российская армия поразила три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одну "Ольха", в районах Селидово (ДНР) и Глубокое (Харьковская область), радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Санжейка (Одесская область), авиационную технику в ангарах на аэродромах Днепр (в Днепропетровской области) и Школьный (в Одесской области).
Российские системы ПВО за минувшие сутки также сбили 31 беспилотник ВСУ и 14 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха". Кроме того, были нанесены авиаудары по складам горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.
Всего с начала российской Спецоперации было уничтожено 564 украинских военных самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 412 танков и других бронемашин, 1 194 машины реактивных систем залпового огня, 7 578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной техники.
Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили
центры принятия решений и военные объекты в Харькове.